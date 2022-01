Aargauer Impfkampagne: Achterbahnfahrt durchs erste Impf-Jahr

Covid-Bekämpfung Die Hoffnungen haben sich nicht erfüllt: Hilferufe aus Spitälern und keine Normalität – eine Achterbahnfahrt durchs erste Aargauer Impf-Jahr Vor einem Jahr, am 5. Januar 2021, war der offizielle Start der Aargauer Impfkampagne. Mit dem Piks – so die Hoffnung – würde schon bald wieder Normalität einkehren. Es kam anders. Und trotzdem gibt es ein Jahr später wieder Hoffnung. Dank Booster- und Kinderimpfungen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

«Wenn sich 60 Prozent der Gesamtbevölkerung impfen lassen, wäre es ein riesiger Erfolg.»

Das sagte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati am 5. Januar vor einem Jahr. Damals nahmen die Impfzentren in Aarau und Baden den Betrieb auf und mobile Teams rückten in die Pflegeheime aus, um Bewohnerinnen und Bewohner gegen Covid- 19 zu impfen.

Die Hoffnung war riesig. 2020 waren im Aargau 468 Menschen gestorben, die an Covid-19 erkrankt waren. Hunderte mussten im Spital behandelt werden. Die Impfung sollte das verhindern. Mit ihr sollte endlich wieder Normalität einkehren.

Impfstart im Kanton Aargau am 5. Januar 2020: Im Alters- und Pflegeheim Auhof in Veltheim wird mit Agatha Baumann die erste Aargauerin gegen Covid-19 geimpft. Sandra Ardizzone

Inzwischen sind bald 70 Prozent der Aargauer Bevölkerung mindestens einmal geimpft – 171'181 haben ihren Impfschutz bereits auffrischen lassen. Normalität ist trotzdem nicht eingekehrt. Das Leben ist immer noch eingeschränkt. Aus den Spitälern kommen Hilferufe. Der Kanton meldet rekordhohe Fallzahlen. Expertinnen rechnen mit noch höheren – wegen Omikron.

Das Jahr 2021 beginnt für die allermeisten mit Warten. Warten, warten, warten. Hunderttausende wollen den Piks. Aber der Impfstoff ist knapp. Pro Woche stehen in den Impfzentren der Aargauer Spitäler nur 2500 Termine zur Verfügung. Deshalb können sich vorerst nur über 75-Jährige und Risikopatientinnen impfen lassen. Sie haben das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf. Jüngere, die es trotzdem versuchen, werden nach Hause geschickt.

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech wird bei minus 75 Grad Celsius gelagert und in Kisten mit Trockeneis geliefert. Britta Gut

Keine zwei Wochen nach Impfstart denkt das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bereits darüber nach, den Verteilschlüssel zu ändern. Der Grund: Trödelei. Einige Kantone verimpfen nicht sofort alle verfügbaren Impfdosen. Deshalb, so die Idee des BAG, sollen Kantone, die zu langsam impfen, bei der nächsten Lieferung leer ausgehen.

Der Aargau, als «Trödel-Kanton» belächelt, wehrt sich dagegen. Er hält die Impfdosen bewusst zurück, will auf der sicheren Seite sein, damit es bei Lieferengpässen nicht zu Verzögerungen bei den Zweitimpfungen kommt.

Wenige Tage später passiert genau das. «Turbo-Kantonen» geht der Impfstoff für die Zweitimpfungen aus. Sie klopfen auch im Aargau an – und der Kanton springt in die Bresche.

Am 18. März 2021 sind alle Bewohnerinnen und Bewohner der Aargauer Pflegeheime, die dies wollten, zweimal geimpft. Jean-Pierre Gallati spricht von einem ersten wichtigen Etappenziel. Neun Tage vorher hat der Kanton informiert, dass sich nun alle über 65-Jährigen impfen lassen können. Für viele Aargauerinnen und Aargauer heisst es aber nach wie vor: warten.

Die Impfzentren hätten Kapazitäten, die Wartelisten sind lang. Aber immer noch fehlt der Impfstoff. Aus Geduld wird Ungeduld. Wie lange noch? Warum geht es nicht schneller?

Dann gibt es Lieferverzögerungen beim Impfstoffhersteller Moderna. Der Aargau muss sogar einige bereits vergebene Termine für Erstimpfungen absagen und schliesst die Impfzentren in Menziken, Leuggern und Laufenburg vorübergehend, bis wieder genug Impfstoff zur Verfügung steht.

Am 9. April 2021 gibt es gute Nachrichten für die Aargauer Lehrpersonen. Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati hat entschieden, dass Lehrerinnen und Lehrer über 50 vor der breiten Bevölkerung geimpft werden. Mit dem Entscheid berücksichtigt Gallati die Situation in den Klassenzimmern und das erhöhte Risiko von schweren Erkrankungen mit zunehmendem Alter.

Der Entscheid – zwar gut gemeint – steht quer. Bei den Lehrpersonen gilt das Alter als Argument für eine Priorisierung. Bei allen anderen nicht. Dabei hat die Eidgenössische Impfkommission den Kantonen empfohlen, dass sie die Impfung für Angehörige von besonders gefährdeten Personen gleichzeitig freigeben wie für die breite Bevölkerung und die beiden Gruppen dafür in altersabsteigenden Gruppen impfen.

Der Aargauer Impfchef Andreas Obrecht. Britta Gut

Während andere Kantone diese Empfehlung umsetzen, hat der Aargau dafür kein Gehör. Dabei sind die über 50-Jährigen – jetzt, wo die älteren Menschen geimpft sind – die neue Risikogruppe und landen wegen Covid-19 im Spital. Impfchef Andreas Obrecht eckt an, weil er sagt, es wäre nicht fair, wenn junge Menschen einer älteren Person Vorrang geben müssten. «Eine 30-Jährige, die sich im Januar registriert hat und reisen will, braucht die Impfung genau gleich wie jemand, der 64 Jahre alt ist.»

Ende April zünden dann erste Kantone den Turbo. Der Kanton Waadt impft ab sofort alle Personen ab 18 Jahren. Der Aargau wartet wieder. Impfchef Andreas Obrecht sagt:

«Wir öffnen die einzelnen Zielgruppen der Reihe nach, wie wir es versprochen haben.»

Am 7. Mai 2021 kommt endlich auch im Aargau die langersehnte Nachricht. Ab sofort gibt es Impftermine für alle ab 16 Jahren. Buchen können Personen, die sich im Januar, Februar, März oder April registriert haben, Termine aber nicht. Sie werden nicht freigeschaltet, sondern zugeteilt. Darum heisst es ein letztes Mal: warten. Warten auf das SMS mit dem Impftermin.

Während beispielsweise Zürcherinnen und Zürcher sich auf freie Termine stürzen können und schon mehrere Wochen im Voraus wissen, wann sie geimpft werden, liegen im Aargau zwischen SMS und Impftermin manchmal nur wenige Tage.

Spätestens Ende Mai macht sich Nervosität breit. Bekomme ich noch einen Termin im Juni? Reicht es für die zweite Dosis vor den Sommerferien? Soll ich vielleicht in Zürich einen Termin buchen? Es ist der Anfang des Impftourismus'.

Der Aargau lehnt diesen ab. Der Impfstoff sei für die eigene Bevölkerung gedacht. Der Nachbarkanton Zürich ist kulanter und impft auch Ausserkantonale.

Der 12-Jährige Silas wird zum zweiten Mal geimpft. Er ist kein Fan von Spritzen, sagt aber nach dem Piks: «Es war minimal schlimm.» Alex Spichale

Irgendwann spielt es sowieso keine Rolle mehr. Es wird geimpft, geimpft, geimpft. In Impfzentren, Apotheken und Hausarztpraxen. An Spitzentagen werden im Aargau bis zu 9000 Impfungen verabreicht. Im Juni wird der Impfstoff von Pfizer/Biontech auch für 12- bis 15-Jährige zugelassen.

Das Gefühl sagt: Endlich! Alles kommt gut.

Der Kater kommt spätestens mit dem Ende der Sommerferien. Die Impfwilligkeit der Aargauerinnen und Aargauer ist verglichen mit anderen Kantonen bescheiden. Der Kanton fällt zurück. Gleichzeitig steigen die Fallzahlen. In den Spitälern liegen viele ungeimpfte Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer. Mehrere hundert Covid-Erkrankte warten im Ausland darauf, dass sie in die Schweiz repatriiert werden. Pro Tag werden nicht mehr 5000, 6000 oder 7000 Dosen verimpft, sondern nur noch 2000.

Das Impfzentrum Laufenburg stellt Ende Juli den Betrieb ein, die Zentren in Rheinfelden und Windisch schliessen Ende August. Die Verantwortlichen der Kampagne versuchen, die Bevölkerung anders zu erreichen. Sie schicken mobile Impfteams an Berufs- und Kantonsschulen und eröffnen Impfstationen bei Coop- und Migrosfilialen.

Bis im Oktober geht die Nachfrage noch stärker zurück. Gleichzeitig werden immer mehr Fälle von Impfdurchbrüchen bekannt. Auch der doppelt geimpfte Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati steckt sich an.

Geht jetzt alles noch einmal von vorne los?

Bund und Kantone haben im November nach wie vor die Ungeimpften im Visier. Während sich doppelt Geimpfte nach der Auffrischimpfung sehnen, wird eine nationale Impfwoche geplant. Gratis-Konzerte, Berliner oder Bratwürste sollen jene vom Piks überzeugen, die ihn bis jetzt nicht wollten. Die Woche ist ein Flop. Im Aargau brachte sie 900 zusätzliche Impfungen. Gallati spricht von einem kleinen Erfolg.

Landammann Stephan Attiger und Regierungsrat Jean-Pierre Gallati eröffnen die Impfwoche im Impfzentrum des Kantonsspital Aarau. Dominic Kobelt

Eine Woche nach der nationalen Impfwoche ist der offizielle Start für die Booster-Impfungen. In den ersten zwei Wochen sind die über 65-Jährigen an der Reihe, seit dem 26. November werden alle über 16 Jahren geimpft, deren zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Knapp einen Monat später wird die Frist für den Booster auf vier Monate verkürzt. Die Nachfrage ist gross. Grösser als das Angebot. Die Impfzentren müssen aufrüsten, der Kanton bittet die Armee um Hilfe.

Wieder dauert alles viel zu lange. Impfwillige müssen warten. Gleichzeitig ist die Omikron-Variante bereits in der Schweiz angekommen und wird schon bald dominieren.

War es vor einem Jahr die Impfung, die Hoffnung machte, sind es nun die Booster-Impfung und die Impfung für Kinder ab fünf Jahren. Der Aargau zündet ab dieser Woche noch einmal den Impfturbo. Bis zu 50'000 Impfdosen können die Impfzentren pro Woche verimpfen. Es ist ein Wettlauf gegen Omikron.

Nach der Flaute im Spätsommer und Herbst stehen die Menschen wieder Schlange vor den Impfzentren, wie hier am 18. Dezember in Aarau. Rolf Cavalli

Und wohl nicht der letzte Piks. Der deutsche Virologe Christian Drosten rechnet damit, dass schon im zweiten Quartal 2022 eine vierte, an das Omikron-Virus angepasste Impfung, notwendig sein wird, um die Coronapandemie zu beenden.

