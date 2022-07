Zweiter Booster für über 80-Jährige - die Impfstellen im Aargau

Covid-19 Zweiter Booster für über 80-Jährige: Wo Aargauer Seniorinnen und Senioren den Piks erhalten und acht weitere Antworten Das Bundesamt für Gesundheit und die Impfkommission empfehlen nicht nur immungeschwächten Personen, sondern ab sofort auch Personen über 80 Jahren eine zweite Auffrischimpfung. In den Aargauer Pflegeheimen kommen erneut mobile Impfteams zum Einsatz. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 06.07.2022, 14.51 Uhr

Nebst Immunsupprimierten wird neu auch allen über 80-Jährigen per sofort eine zweite Auffrischimpfung empfohlen. Laurent Gillieron/Keystone

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und die Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF) empfehlen allen Personen über 80 Jahren ab sofort eine weitere Auffrischimpfung. Die Kantone sind dafür verantwortlich, dass alle Personen, die den zweiten Booster möchten, diesen auch bekommen.

Über 80-Jährige erhalten in den vier Aargauer Impfzentren in Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden den zweiten Booster. Auch gewisse Apotheken bieten die zweite Auffrischimpfung an. Informationen zum Impfangebot der Aargauer Apotheken finden Sie online unter www.impfapotheken.ch.

Nein. In den vier Impfzentren gilt während der Öffnungszeiten nach wie vor Walk-in-Betrieb. Weil sich dadurch nicht steuern lässt, wer wann kommt, könne es kurzfristig zu Wartezeiten kommen, teilt das Gesundheitsdepartement mit.

In den Impfzentren der Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB) kann online ein Termin gebucht werden. In den Impfzentren in Muri und Rheinfelden ist das aktuell nicht möglich.

Im Impfzentrum des KSA wird jeweils am Mittwoch von 12 bis 17.30 Uhr und am Freitag von 13 bis 18.30 Uhr geimpft. Im KSB kann man sich am Mittwoch zwischen 8 und 16 Uhr und am Freitag zwischen 8 und 14 Uhr impfen lassen. Das Impfzentrum in Muri ist am Donnerstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Jenes in Rheinfelden am Freitag von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr.

Das sei grundsätzlich möglich, wenn es die Nachfrage erfordere, sagt Andreas Obrecht, Leiter des kantonalen Covid-19-Programms. «Wir werden zuerst schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt und entsprechend reagieren.» Nebst einer Ausdehnung der Öffnungszeiten, hätten die Impfzentren auch die Möglichkeit, an den Impftagen mehr Personal einzusetzen, um in der gleichen Zeit mehr Leute impfen zu können.

Nein. Sie werden – wie schon bei früheren Impfungen – im Pflegeheim geimpft. Mobile Impfteams werden die Pflegeheime dabei unterstützen. Da die Organisation der Impfung in Pflegeheimen sowohl bei den Heimen als auch beim Kanton Vorlauf braucht, werde das nicht von heute auf morgen geschehen, sagt Impfchef Andreas Obrecht. Er verspricht aber, dass der Kanton «alles daran setzen wird, dass es schnell geht». Eine Prognose, bis wann alle über 80-Jährigen, die den zweiten Booster wollen, geimpft sind, macht Obrecht nicht.

Das BAG und die Impfkommission empfehlen unter 80-Jährigen, mit einer weiteren Auffrischimpfung zuzuwarten, bis im Herbst. Personen, die trotzdem einen zweiten Booster wollen, beispielsweise für Reisen oder weil sie sich möglichst gut vor einer Ansteckung schützen möchten, werden nicht weggewiesen. Laut Andreas Obrecht findet in den Impfzentren auch keine Priorisierung nach Alter statt.

Für Personen über 80 Jahren ist die Impfung kostenlos, weil sie offiziell empfohlen wird. Alle anderen müssen den vierten Piks selbst bezahlen. Der Richtpreis, an dem sich die Spitäler orientieren können, beträgt 60 Franken. Die Impfung muss direkt vor Ort per Kartenzahlung bezahlt werden.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) veröffentlicht die Covid-19-Zahlen weiterhin nur einmal pro Woche, jeweils am Dienstag. Im Kanton Aargau sind letzte Woche 2883 Personen positiv getestet worden, 562 mehr als in der Vorwoche.

Im Spital waren am Dienstag 54 Personen, vier davon wurden auf der Intensivstation behandelt. Vor einer Woche waren 45 Personen hospitalisiert, davon drei auf der Intensivstation. Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 sind letzte Woche zwei registriert worden. In der Vorwoche meldete das BAG einen Todesfall.

Ex-Taskforce-Chefin Tanja Stadler sagte vor einer Woche, die Infektionszahlen dürften tatsächlich sechs- bis achtmal höher sein. Ein Indiz für eine hohe Dunkelziffer ist eine hohe Positivitätsrate. Im Aargau waren letzte Woche von den 6507 durchgeführten Tests knapp 47 Prozent positiv.

