Corona: Antworten zum Impfen, Testen und dem Zertifikat im Aargau

Covid-19 Testnachfrage, Impfoffensive, Zertifikat? Die wichtigsten Antworten für Aargauerinnen und Aargauer Der Kanton Aargau klärt derzeit ab, wie er die Impfoffensive umsetzen will. Unabhängig davon startet Ende Monat ein Pilotprojekt in drei Gemeinden. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen zum Impfen, Testen und dem Zertifikat.

Noemi Lea Landolt 14.10.2021, 17.29 Uhr

Am Mittwoch hat der Bundesrat seine Impfoffensive vorgestellt. Mit mobilen Impfzentren, individueller Beratung von unentschlossenen Personen und einer nationalen Impfwoche will er die Impfquote erhöhen. Der Bund übernimmt die Kosten – insgesamt maximal 96,2 Millionen Franken – wenn die Kantone ihre mobilen Impfzentren ausbauen oder neu aufbauen und Beratungspersonen einsetzen.

Wie kommt die Impfoffensive im Aargau an?

Der Regierungsrat hat in seiner Stellungnahme eine Impfoffensive grundsätzlich begrüsst, weil auch im Aargau noch nicht genügend Personen geimpft sind. Allerdings hatte die Regierung angeregt, dass die Kantone auch für die bereits im Einsatz stehenden mobilen Impfteams anteilsmässig Bundesgelder erhalten. «Nicht sinnvoll» fand die Regierung die Idee, dass Impfberaterinnen und Impfberater unentschlossene Personen aufklären sollen. Das brauche zu viele Ressourcen und sei wenig effektiv, wenn es nicht möglich sei, gezielt auf Ungeimpfte zuzugehen.

Wie setzt der Kanton Aargau die Impfoffensive um?

Das ist noch unklar. Der Kanton kläre dies zurzeit ab und werde zu gegebener Zeit informieren, teilt Michel Hassler, Mediensprecher des Gesundheitsdepartements, mit. Bund und Kantone werden ausserdem mit Blick auf die gemeinsame Impfwoche vom 8. bis 14. November die Details der Impfoffensive ausarbeiten.

Wie hat sich der Impffortschritt im Aargau entwickelt?

In den letzten sieben Tagen haben 4122 Aargauerinnen und Aargauer ihre erste Impfung erhalten. 10'094 sind zum zweiten Mal geimpft worden. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nachfrage ungefähr gleich geblieben.

62,9 Prozent der Aargauer Gesamtbevölkerung ist mindestens einmal geimpft. Werden nur Personen ab zwölf Jahren, die sich aktuell impfen lassen können, in die Berechnung miteinbezogen, liegt die Quote laut Covid-Newsletter bei über 71 Prozent. Am höchsten ist die Impfquote mit 87 Prozent weiterhin bei den 70- bis 79-Jährigen.

Welche weiteren Impfangebote sind im Aargau geplant?

Nach den Herbstferien wird die Impfkampagne an den Schulen weitergeführt. Diese laufe «sehr gut», teilt das Gesundheitsdepartement mit. Der Fokus liege nach den Herbstferien auf der Sekundarstufe I. Anders als die Berufsschülerinnen und Kantischüler brauchen die Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler eine Einwilligung der Erziehungsberechtigten.

Ein weiteres Pilotprojekt findet ab Ende Oktober in Zusammenarbeit mit den Gemeinden statt. Rudolfstetten-Friedlisberg, Unterkulm und Frick ermöglichen der Bevölkerung, sich im Dorf impfen zu lassen.

Wann in welcher Gemeinde geimpft wird Rudolfstetten-Friedlisberg 29. Oktober: 15 bis 21 Uhr

30. Oktober: 9 bis 15 Uhr

26. November: 15 bis 21 Uhr

27. November: 9 bis 15 Uhr Unterkulm 5. November: 15 bis 21 Uhr

6. November: 9 bis 15 Uhr

3. Dezember: 15 bis 21 Uhr

4. Dezember: 9 bis 15 Uhr Frick 12. November: 15 bis 21 Uhr

13. November: 9 bis 15 Uhr

10. Dezember: 15 bis 21 Uhr

11. Dezember: 9 bis 15 Uhr

Die Räumlichkeiten müssen die Gemeinden zur Verfügung stellen. Das könne auch in einer lokalen Apotheke oder Arztpraxis sein, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Der Kanton unterstützt wo nötig personell und liefert das Material.

Bereits seit Anfang Monat kann man sich im Aargau mit dem Janssen-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson impfen lassen. Neu wird der Impfstoff nicht nur in den Impfzentren in Muri, Rheinfelden, Aarau und Baden verimpft, sondern auch im Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Termine müssen über www.ag.ch/coronavirus-janssen gebucht werden. Die ersten Termine in Spreitenbach gibt es am 20. Oktober.

Seit dieser Woche sind die Tests für das Zertifikat nicht mehr gratis. Lassen sich deshalb weniger Leute testen?

Ja, und zwar deutlich weniger. Vor allem bei den Antigen-Schnelltests ist die Nachfrage in den ersten drei Tagen im Vergleich zur Vorwoche eingebrochen. Am Montag vor einer Woche, als die Tests noch gratis waren, liessen sich 1457 Aargauerinnen und Aargauer testen. Diese Woche waren es noch 707 Personen.

Die Nachfrage nach PCR-Tests ist seit der Abschaffung der Gratistests ebenfalls zurückgegangen. Allerdings weniger stark. Am Montag vor einer Woche wurden im Aargau 858 PCR-Tests gemacht, diesen Montag waren es 666.



Für wen bleibt der Test für das Zertifikat gratis?

Für alle Personen, die mit einem ärztlichen Attest belegen können, dass sie sich nicht impfen lassen können, bleiben die Tests gratis. Auch für Jugendliche unter 16 Jahren übernimmt der Bund die Testkosten. Ausserdem können sich alle, die sich bis Ende Oktober haben impfen lassen, in der Zeit bis zum vollen Immunschutz kostenlos testen lassen.

Wie viele Aargauerinnen und Aargauer haben ein Covid-Zertifikat?

Insgesamt sind im Aargau 428'185 Zertifikate ausgestellt worden. Bei den allermeisten, nämlich 385'773, handelt es sich um Geimpft-Zertifikate. Ein Genesen-Zertifikat haben sich 17'097 Aargauerinnen und Aargauer ausstellen lassen, ein Getestet-Zertifikat 25'315.

Mitte August, als die Zertifikatspflicht noch nicht galt, haben von den damals rund 340’000 doppelt Geimpften nur 236'000 ein Covid-Zertifikat beantragt. Fast 100'000 Geimpfte hatten damals noch kein Zertifikat. Inzwischen sind es nur noch knapp 20'000 doppelt Geimpfte, die kein Zertifikat beantragt haben.

Gibt es ein Zertifikat für Personen, die am repetitiven Testen teilnehmen?

Nein. Im Covid-Newsletter des Kantons heisst es, Zertifikate könnten nur vergeben werden, wenn restlos klar ist, wessen Speichelprobe in einem Pooltest vorhanden ist. Das sei beim regelmässigen Testen zwar vorgesehen, aber es gebe derzeit keine effiziente Methode, welche diese Information verlässlich zur Verfügung stelle. Das Missbrauchspotenzial sei hoch.

Wie entwickeln sich die Neuansteckungen und Hospitalisierungen?

Sowohl die täglichen Neuansteckungen als auch die Anzahl Covid-Patienten im Spital sind rückläufig. Am Mittwoch wurden im Aargau 45 neue Coronafälle registriert. 14 weniger als vor einer Woche. Im Spital waren 22 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten. Die Hälfte von ihnen lag auf der Intensivstation. Vor einer Woche mussten 13 Personen wegen Covid-19 intensivmedizinisch gepflegt werden.