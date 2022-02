Coronamassnahmen: 10 Antworten zur Zeit nach dem «Freudentag»

Covid-19-Programm Impfung, Tests und Schutzkonzepte nicht mehr nötig? So könnte es im Aargau nach dem Freudentag weitergehen Am Mittwoch verkündet der Bundesrat das Ende der allermeisten Coronamassnahmen. Das Virus wird deshalb nicht verschwinden und auch die Impf- und Testzentren werden noch gebraucht. Der Kanton wird zwar Ressourcen abbauen können, muss aber gleichzeitig jederzeit bereit sein, sie rasch wieder aufzubauen. Zehn Antworten zur Zeit nach dem Freudentag. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 15.02.2022, 17.04 Uhr

Flugbegleiter wurden Contact-Tracer. Barkeeperinnen nahmen bei der kantonalen Covid-Hotline Anrufe entgegen. Pensionierte halfen in Impfzentren aus und Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati stellte einen Chef für die Covid-19-Kampagne ein.

Irgendwann werden all diese Leute nicht mehr benötigt, weil es keine Impfzentren und keine Covid-Hotline mehr braucht. An diesem Punkt sind wir noch nicht. Trotzdem wird der Kanton in den nächsten Wochen und Monaten die Pfeiler – Impfen, Testen, Contact-Tracing und Schutzkonzepte – seines Covid-19-Programms neu organisieren und teilweise reduzieren müssen.

Das Gesundheitsdepartement hält sich bedeckt und teilt auf Anfrage lediglich mit, die «Planung für den Rückbau» sei noch nicht abgeschlossen. Einzig über jene Themen, die in direktem Zusammenhang mit dem Bundesratsentscheid stehen, wird der Kanton am Mittwoch informieren.

Die Impfnachfrage nimmt stetig ab. Letzte Woche haben sich im Aargau noch 5157 Personen impfen lassen. Die neun Impfzentren haben bereits ihre Öffnungszeiten reduziert. Per Ende März schliessen fünf von neun Standorten ganz. Der Rückbau der Infrastruktur ist also bereits im Gang oder aufgegleist.

Beim Impfen muss der Kanton rasch reagieren können, wenn die Nachfrage plötzlich wieder steigt oder der vierte Piks empfohlen wird. Peter Klaunzer / Keystone

Der Bundesrat wird am Mittwoch voraussichtlich die Zertifikatspflicht abschaffen. Selbst bei der vorsichtigeren Variante, die nur wenige Kantone favorisieren, könnten Personen, die weder geimpft noch genesen sind, wieder ins Restaurant, Kino, Theater oder in die Bar. Nur im Club, Fitnessstudio oder Hallenbad würde weiterhin die 2G-Regel gelten. Auch wenn es weiterhin sinnvoll wäre, sich impfen oder boostern zu lassen, wird das Ende der Zertifikatspflicht wohl eher das Gegenteil bewirken. Wer bis jetzt nicht geimpft ist, wird dies erst recht nicht mehr tun, wenn kein Impfnachweis mehr verlangt wird.

Die grosse Herausforderung wird es sein, rasch reagieren zu können, wenn die Nachfrage nach Impfungen plötzlich wieder anzieht. Offen ist beispielsweise, wie sich die Nachfrage vor den Sommerferien entwickelt. Vor allem, wenn viele Länder bei der Einreise weiterhin einen Impfnachweis verlangen. Bereits letztes Jahr hat sich in den Impfzentren gezeigt, dass Auslandreisen für viele Menschen ein Grund waren, sich impfen zu lassen. Es ist deshalb gut möglich, dass die Nachfrage vor der Hauptreisezeit noch einmal steigt.

Zudem zeichnet sich ab, dass im Herbst – zumindest für Angehörige der Risikogruppe – eine vierte Impfung nötig sein wird. Kommt die Impfempfehlung für einen vierten Piks, muss der Kanton bereit sein. Wie schon für die ersten drei Impfungen werden nebst den Impfzentren auch mobile Teams benötigt, welche die rund 6500 Bewohnerinnen und Bewohner in den Aargauer Pflegeheimen impfen.

Ja. Der Bundesrat will an der Isolation von Personen festhalten, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Entsprechend wird der Entscheid keine direkten Auswirkungen auf das kantonale Contact-Tracing haben. Infizierte Personen brauchen weiterhin eine Isolationsverfügung.

Das ist eher unwahrscheinlich. Das Contact-Tracing ist jener Pfeiler des Covid-19-Programms, der sich im Laufe der Pandemie am stärksten verändert hat. Inzwischen ist das Conti fast vollständig automatisiert. Infizierte können sich online selbst registrieren und ihre Isolationsverfügung herunterladen. Dank dieser Automatisierung droht – anders als in früheren Wellen – keine Überlastung mehr.

Wenn jemand bei der Online-Registrierung Hilfe braucht oder Fragen zur Isolation hat, muss der Kanton aber weiterhin erreichbar sein und diese Informationen zur Verfügung stellen.

Die Testzentren bleiben. Nur aus dem Nachtleben könnten sie bald verschwinden. Sandra Ardizzone

Wie die Impfzentren werden auch die Testzentren nicht einfach verschwinden, solange die Empfehlung bestehen bleibt, sich bei Symptomen testen zu lassen. Der Kanton betreibt selbst keine Testzentren, erteilt ihnen jedoch die Bewilligung und führt Kontrollen durch. Diese Aufgabe muss er weiterhin wahrnehmen.

Trotzdem wird die Abschaffung der Zertifikatspflicht wohl Auswirkungen auf die Testnachfrage haben. Fallen die 3G- und 2G-plus-Regeln, brauchen beispielsweise an Wochenenden weniger Leute einen Test für den Clubbesuch. Es kann deshalb gut sein, dass die Testzentren bald aus dem Nachtleben verschwinden.

Der Kanton Aargau hat die wöchentlichen Tests an Schulen und in Betrieben aufgrund der knappen Laborkapazitäten bereits ausgesetzt und den Fokus beim regelmässigen Testen auf das Gesundheitspersonal gelegt. Der Bundesrat will die regelmässigen Tests ebenfalls nur noch in Gesundheitseinrichtungen und Betrieben, die der Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen dienen, finanzieren. Es ist daher unrealistisch, dass Tests an Schulen oder in Firmen demnächst wieder eingeführt werden.

Wenn der Bundesrat am Mittwoch die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen im Freien und in Innenräumen aufheben sollte, wird der Regierungsrat wohl auch die kantonale Meldepflicht für Veranstaltungen ab 300 Personen aufheben. Sie wäre nicht mehr verhältnismässig.

Händehygiene bleibt wichtig, auch wenn Desinfektionsmittelspender nicht mehr vorgeschrieben werden. Maria Schmid

Ja. Wenn der Bundesrat wie in Variante 1 vorgeschlagen, alle Coronamassnahmen aufhebt und auch keine Schutzkonzepte mehr verlangt werden, gibt es für die Polizei nichts mehr zu kontrollieren. Da das Virus nicht verschwindet, ist jedoch davon auszugehen, dass die Desinfektionsmittelspender in Restaurants, Kinos, Läden oder an Bahnhöfen noch eine Weile stehen bleiben. Freiwillig regelmässig die Hände waschen, war schon vor Corona eine gute Idee.

