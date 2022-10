KSA ist wegen Fachkräftemangel auch ohne Covid am Anschlag

Covid-19 Personelle Ressourcen fehlen: «Die Suche nach freien Spitalbetten geht bereits jetzt los» Am Montag ist im Aargau nur eine Person mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt worden. Trotzdem habe das Kantonsspital Aarau jetzt schon keine Reserven mehr, sagt Infektiologe Christoph Fux. Nicht wegen Corona, sondern wegen des Fachkräftemangels. Am Wochenende mussten Patienten an andere Spitäler verwiesen werden. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 04.10.2022, 20.10 Uhr

Die Maskenpflicht im Spital gilt nicht nur für Christoph Fux und seine Kolleginnen und Kollegen, sondern auch für Besucherinnen und Besucher. Britta Gut

Aus dem Kanton Aargau sind letzte Woche 1968 Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das entspricht einer Zunahme um 44 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, als 1363 neue Fälle registriert wurden.

Christoph Fux, Chef-Infektiologe am Kantonsspital Aarau (KSA), ist erstaunt, dass die Fallzahlen bereits jetzt stark steigen. Er hätte den Anstieg erst in einigen Wochen erwartet. Dass sich wieder mehr Leute anstecken, zeige einerseits, dass die Witterung eine grosse Rolle spiele. Er sagt:

«Jetzt, wo es nass und kalt wird, halten sich die Leute wieder mehr drinnen auf, was Ansteckungen begünstigt.»

Andererseits, so Fux, zeigten die steigenden Fallzahlen, dass die Impfung wohl vor schweren Verläufen, aber nicht genug vor einer erneuten Ansteckung schützt.

Auffällig ist, dass sich im Moment viele ältere Menschen anstecken. Pro 1000 Personen gibt es im Aargau im Moment am meisten Fälle in der Altersgruppe der 70- bis 79-Jährigen.

Fux sagt, daraus liessen sich keine Schlüsse ziehen. «Die Zahlen zeigen einfach, dass sich ältere Leute häufiger testen lassen, weil sie sich bei einer Ansteckung mehr Sorgen um ihre Gesundheit machen als jüngere.» Die deutlich angestiegene Virusmenge im Abwasser belege die hohe Dunkelziffer deutlich.

Im Vergleich zur Vorwoche sind auch wieder mehr Leute wegen Covid-19 im Spital. Im Aargau waren am Montag 57 Covid-Patientinnen und Covid-Patienten hospitalisiert. Das sind neun mehr als vor einer Woche. Eine Person lag auf der Intensivstation.

Im Vergleich zu früheren Wellen, als bis zu 50 Personen gleichzeitig wegen Covid-19 auf den Intensivstationen der Aargauer Spitäler behandelt wurden, sind aktuell deutlich weniger Covid-Patienten hospitalisiert. Trotzdem sagt Christoph Fux:

«Wir haben jetzt schon keine Reserven mehr.»

Das liegt aber nicht an Covid, sondern am akuten Fachkräftemangel in der Pflege. «Die Suche nach freien Spitalbetten geht bereits jetzt los – ohne Covid-19 und ohne Grippe», sagt Christoph Fux. Wie andere Spitäler habe auch das Kantonsspital Aarau (KSA) am Wochenende Patienten an andere Spitäler verweisen müssen, weil die personellen Ressourcen fehlten, um weitere Patienten aufnehmen zu können.

Kantonsspitäler führen Maskenpflicht wieder ein

Um Covid-Übertragungen im Spital sowie coronabedingte Ausfälle beim Personal zu verhindern, haben die beiden Kantonsspitäler in Aarau und Baden in diesen Tagen beschlossen, die Maskenpflicht wieder einzuführen. Diese gelte sowohl für die Mitarbeitenden bei Patientenkontakt, ambulante Konsultationen als auch für die Besucherinnen und Besucher, sagt Christoph Fux.

Zuversichtlich stimmt den Infektiologen, dass ab nächster Woche der an die Omikron-Variante BA.1 angepasste Impfstoff zur Verfügung steht. Der zweite Booster ist empfohlen für über 65-Jährige, Personen mit Vorerkrankungen sowie deren Angehörige, deren letzte Impfung oder Ansteckung mehr als vier Monate zurückliegt.

Christoph Fux legt den Omikron-Booster zudem allen nahe, die noch nie einen Booster erhalten haben sowie schwer Immunsupprimierten. «Das betrifft ganz besonders jene, die sich bis jetzt noch nie mit dem Coronavirus angesteckt haben, was kombiniert mit den Impfungen den bestmöglichen Schutz bietet», sagt der Infektiologe.

Nachfrage nach Omikron-Booster ist bescheiden

Wer sich mit dem angepassten Covid-Impfstoff boostern lassen will, kann im Aargau seit letzter Woche online einen Termin in einem der Impfzentren in Aarau, Baden, Muri, Laufenburg oder Rheinfelden buchen. Am Dienstag hatte es noch zahlreiche freie Termine für nächste und übernächste Woche. Fux kann nicht verbergen, dass er sich eine höhere Nachfrage gewünscht hätte.

