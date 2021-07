Impfen, testen, verreisen: Die wichtigsten Fragen vor den Ferien

Covid-19 Kann ich geimpft verreisen? Wo kann ich mich kurzfristig testen lassen? Muss ich in Quarantäne? Die wichtigsten Fragen vor den Sommerferien In den Wochen vor den Sommerferien haben mehrere Länder ihre Einreisebestimmungen gelockert. Noch immer gilt es aber für die Ferien eine Fülle an Einschränkungen zu beachten. Gleichzeitig treibt der Aargau seine Impfkampagne voran – mit dem Ziel, im Herbst eine allfällige nächste Welle zu verhindern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Reisen, zur Impfkampagne und zur Coronasituation im Aargau. Raphael Karpf 03.07.2021, 05.00 Uhr

338'643 Aargauerinnen und Aargauer sind mindestens einmal geimpft. Das ist die halbe Bevölkerung. Angestrebt wird ein Wert von 70 bis 80 Prozent.

Impf-Fortschritt nach Altersgruppe:

Mittlerweile wird in den Impfzentren, bei Hausärzten, in Apotheken und in mobilen Stationen bei Migros und Coop geimpft. Nach den Sommerferien soll auch in Schulen geimpft werden.

Bei Migros und Coop wird erst seit Donnerstag geimpft. Am ersten Tag wurden in den mobilen Stationen in Wettingen und Kaiseraugst 40 Menschen geimpft. Ab nächstem Donnerstag wird bei der Migros in Wohlen und beim Coop in Lupfig geimpft.

In diesem Zelt hinter der Migros Wettingen wird noch bis Samstag geimpft. Alex Spichale

In den Apotheken wird seit dieser Woche geimpft. 50 Apotheken im ganzen Kanton bieten die Impfung an. Im vergangenen Monat haben sechs Pilotapotheken abgeklärt, ob das Angebot überhaupt benutzt würde. In diesen sechs Apotheken wurden 1200 Menschen geimpft. Regierungsrat Jean-Pierre Gallati dankte anlässlich eines Besuchs einer Apotheke den Apothekerinnen und Apothekern «für deren unverzichtbare Arbeit».

Jean-Pierre Gallati (links) dankte Lukas Korner, stellvertretend für alle Apotheker, für ihre Arbeit. Zvg

Das ist sehr unterschiedlich und ändert sich regelmässig. Die allerwichtigste Regel: Informieren Sie sich vor Ihrer Abreise nach den geltenden Bestimmungen im Einreiseland. In manchen Ländern reicht ein Impfnachweis für die Einreise, etwa in Italien oder Frankreich, in anderen braucht man zwingend einen negativen Test, etwa in Portugal oder Ägypten. Aber auch bei den Tests gelten je nach Land unterschiedliche Auflagen: Mal brauchen Kinder ab sechs, Mal ab elf Jahren einen Test. Mal darf er maximal 48 Stunden, Mal maximal 72 Stunden alt sein. Anerkannt werden in den allermeisten Länder nur PCR- und Schnelltests. Die Selbsttests nicht.

Das wird schwierig. Zwar gibt es Dutzende Teststandorte im Aargau: Von den zehn von der AZ angefragten Spitälern, Apotheken und Arztpraxen sind aber alle im Moment mehr oder weniger ausgebucht. Selbst das Kantonsspital Aarau, dass Kapazitäten für 400 Tests pro Tag hat, ist in den nächsten Tagen vollständig ausgebucht. Wobei es immer wieder kurzfristig zu Absagen kommt, und dadurch Slots frei werden.

Bei der Bergapotheke in Villmergen sind sämtliche Testtermine der nächsten zwei Wochen vergeben. Vergangene Woche hat die Apotheke an zwei Abenden Schnelltests ohne Voranmeldung angeboten. 223 Personen wurden an einem einzigen Abend getestet. Wegen des Ansturms auf die Testtermine beginnt man in Villmergen nun noch nicht mit den Impfungen. Denn Impfangebote gebe es im Moment genug, sagt Geschäftsleiter Alain Jost. Das Angebot an Tests sei eher zu gering.

In der Apotheke Gränichen werden gar keine Schnelltests mehr angeboten. Apotheker Lukas Korner-Wyss:

«Wir sind ans Limit gekommen und müssen jetzt unsere Mitarbeitenden schützen.»

Die grosse Belastung wegen Corona in den letzten 1,5 Jahren, der zusätzliche Aufwand durch die Impfung, die seit einem Monat im Pilotbetrieb angeboten wird, nun die explodierende Anfrage nach Tests: Es wurde zu viel. Insbesondere, weil es auch zu unschönen Szenen gekommen sei: Kunden, die nicht mehr dankbar waren, getestet zu werden, sondern auf einen Test bestanden und ausfällig wurden, als sie keinen Termin bekamen. Angeboten werden in Gränichen jetzt nur noch PCR-Spucktests. Dieser Aufwand sei, zumindest im Moment, noch stemmbar, so Korner.

Lukas Korner. Severin Bigler

Je nach Land wird für die Einreise auch von Kindern, Mal ab sechs, Mal ab 12, Mal ab 16 Jahren, ein negativer Test verlangt. Aber: Nicht alle Teststandorte im Aargau bieten Tests für Kinder an. Auch hier gilt: Informieren Sie sich unbedingt vorher.

Die Testzahlen werden wöchentlich veröffentlicht. In der Woche vom 21. bis 27. Juni wurden im Aargau 8373 Schnell- und PCR-Tests durchgeführt. In der Woche zuvor waren es 9183. Die Positivitätsrate beträgt bei den PCR-Tests 1,5 Prozent, bei den Schnelltests 0,2 Prozent. Wie viele Tests es nun, zu Ferienbeginn sind, wird Anfang nächste Woche publiziert. Selbsttests werden nicht erfasst.

Wer per Flugzeug in die Ferien geht und keinen Termin zum Testen gefunden hat, kann sich auch am Flughafen testen lassen. Es muss aufgrund der hohen Anfrage allerdings mit Wartezeiten gerechnet werden. Im Flugzeug selbst gilt Maskenpflicht.

In Quarantäne muss nur, wer weder geimpft noch genesen ist und aus einem Land einreist, welches auf der Risikoliste des Bundes ist. Das sind im Moment Indien, Nepal und Grossbritannien. Diese Personen müssen sich bei der Einreise auch testen lassen.

Zudem gibt es noch andere Einreisebestimmungen: Nicht geimpfte oder genesene Personen müssen einen Test machen und ihre Kontaktdaten angeben, wenn sie per Flugzeug einreisen, egal woher.

«Die Lage im Gesundheitswesen hat sich per Ende Mai 2021 entspannt», schreibt das Departement Gesundheit und Soziales in seinem Lagebericht von diesem Freitag. Dies dank der sinkenden Zahlen von Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Die Fall- wie auch Todeszahlen sind in den vergangenen Wochen tief, Tendenz weiter sinkend. Durchschnittlich steckten sich in der vergangenen Woche sechs Personen täglich neu an. Drei Personen sind aktuell wegen Corona im Spital, eine davon auf einer Intensivabteilung. Der R-Wert liegt bei 0,71, damit werden die Fallzahlen weiter sinken. Insgesamt haben sich 47'836 Aargauerinnen und Aargauer mit Corona infiziert, 704 sind verstorben.