Je jünger, desto tiefer ist im Aargau die Impfbereitschaft

Covid-19 Je jünger, desto weniger wollen sich die Aargauer impfen lassen: Wie es um die Herdenimmunität steht – und was die Jungen sagen Bald ist die Hälfte der Aargauer Bevölkerung geimpft. Doch das Impftempo wird wegen sinkender Nachfrage bald abnehmen. Wie lange es bis zur Herdenimmunität noch dauern könnte – und wie es um die Impfbereitschaft der Jungen steht. Raphael Karpf und Zara Zatti 19.06.2021, 05.00 Uhr

Bald ist die halbe Aargauer Bevölkerung geimpft. Laurent Gillieron

306'104 Aargauerinnen und Aargauer sind mindestens einmal gegen Covid-19 geimpft. 199'682 bereits zweimal:

Fast die Hälfte der Aargauer Bevölkerung ist damit geimpft. Aber reicht das?

Das Impftempo wird bald rapide abnehmen. Noch vor einigen Wochen warteten Zehntausende auf einen Impftermin. Im Aargau wurden teilweise über 50'000 Menschen pro Woche geimpft.

Die Warteliste ist mittlerweile fast abgearbeitet. Stand Freitagmorgen warten noch 10'000 Aargauerinnen und Aargauer auf einen Impftermin. Diese werden auch bald ihren Piks bekommen. Und schon ab dem 28. Juni wird man sich spontan impfen lassen können (zumindest die Erstimpfung, für die zweite erhält man dann einen Termin).

Statt 50'000 Impfungen die Woche werden es dann wohl etwa 7000 sein. Und das auch nur, wenn sich weiterhin täglich um die 1000 Personen dazu entscheiden, sich impfen zu lassen.

70 bis 80 Prozent für Herdenimmunität

Ausserdem sind im Aargau seit Dezember rund 25'000 Personen genesen. Allerdings: Wie viele dieser Personen sich zusätzlich geimpft haben, ist unbekannt. Die Gesamtzahl der vor Corona geschützten Personen dürfte sich dadurch aber so oder so nur leicht erhöhen.

Um eine Herdenimmunität zu erreichen, strebt der Kanton eine Quote von 70 oder 80 Prozent der Bevölkerung an, die vor Corona geschützt sind. Wenn es in diesem Tempo weitergeht: Wird man dieses Ziel erreichen? Dazu schreibt Michel Hassler, Mediensprecher des Departements für Gesundheit und Soziales (DGS):

«Dazu geben wir keine Einschätzung ab.»

Also versuchen wir selbst, mit einer stark vereinfachten Rechnung die Situation zu veranschaulichen: Rechnen wir Ende Juni mit einer Durchimpfungsrate von 50 Prozent und würden wir 75 Prozent anstreben, dann würde es bei 1000 neuen Impfwilligen pro Tag bis im Dezember dauern, bis die Herdenimmunität erreicht wäre. Oder anders ausgedrückt: Im gesamten nächsten Halbjahr müssten sich jeden Tag gleich viele Menschen für eine Impfung entscheiden, wie es im Moment der Fall ist.

Bald wird in Apotheken, Betrieben und Schulen geimpft

Um eine Herdenimmunität zu erreichen, werden im Aargau weitere niederschwellige Impfangebote eingeführt. Nebst in den Impfzentren und bei den Hausärzten wird man sich ab Juli auch in rund 50 Apotheken im Aargau impfen lassen können. Auch in Betrieben soll ab Juli geimpft werden. Und nach den Sommerferien soll es auch in Aargauer Schulen möglich sein, zu impfen. Dieser letzte Teil ist allerdings erst noch in Planung. Alle Pläne haben dasselbe Ziel: Niederschwellige, einfache Angebote, die die Impfrate erhöhen.

Andere Länder gingen noch deutlich weiter, um Impfungen beliebt zu machen: Im US-Bundesstaat Ohio wurde unter den Geimpften eine Million Dollar verlost. Und die Stadt Moskau verloste unter allen Neugeimpften ein Auto. Solche Aktionen seien im Aargau aber keine geplant, sagt Hassler vom DGS.

Je jünger die Menschen, desto tiefer die Impfquote

Schaut man sich die Durchimpfungsrate nach Altersgruppe an, dann fällt auf: Je jünger die Menschen, desto tiefer die Impfquote. Auffallend tief ist die Quote bei den unter 20-Jährigen.

Diese Zahl gilt es allerdings mit Vorsicht zu geniessen: Unter 12-Jährige werden gar nicht geimpft. Und 12–15-Jährige können erst seit Anfang Juni für die Impfung angemeldet werden.

Und die Impfungen werden in dieser Altersgruppe erst durchgeführt werden, sobald die entsprechende Empfehlung des BAG vorliegt. Das wird voraussichtlich Ende Juni der Fall sein. Im Moment ist nur ein Impfstoff, derjenige von Pfizer, für Jugendliche zugelassen. Deshalb werden sich Jugendliche nicht spontan impfen lassen können. Sie werden sich weiterhin anmelden müssen.

Der Aargauer Impfchef Andreas Obrecht sagte gegenüber Argovia Today:

«Wir merken schon, dass die Impfbereitschaft bei den bis 30-Jährigen noch nicht sehr ausgeprägt ist.»

Auch eine Umfrage von «20 Minuten» ergab: Die Impfbereitschaft bei den Jungen ist vergleichsweise tief. Um dem entgegenzuwirken, plant der Kanton noch eine Informationskampagne. Details dazu sind aber noch keine bekannt.

Wie steht es um die Impfbereitschaft der Jungen? Wir haben uns bei Schülerinnen und Schülern in Aarau und Baden umgehört:

Kevin, 17: «Ich werde mich wegen der Privilegien impfen lassen»

Foto: Zara Zatti

«Ich hatte meine erste Impfung bereits. Für mich war sofort klar, dass ich mich impfen werde, sobald es möglich ist. Der Grund war vor allem, dass ich mich wieder freier bewegen kann. In den Sommerferien möchte ich verreisen, ich habe deshalb extra so geplant, dass es noch reicht mit beiden Terminen. Sorgen, dass ich gesundheitliche Nachteile aus der Impfung ziehen werde, habe ich nicht.»

Valeria, 16: «Habe mich dazu entschlossen, weil ich nach Kanada gehe»

Foto: Raphael Karpf

«Am Anfang war ich wegen der Nebenwirkungen von der Impfung nicht ganz überzeugt. Aber mittlerweile sehe ich es anders. Am Mittwoch hatte ich meine erste Impfung. Ich habe mich dazu entschlossen, weil ich jetzt dann ein halbes Jahr nach Kanada gehe. Auch sonst habe ich mich wegen der Lockerungen dafür entschieden, damit ich zum Beispiel wieder an Konzerte kann.»

Stella, 17: «Die Impfung kostet mich maximal meine Zeit»

Foto: Zara Zatti

«Als ich konnte, habe ich mich sofort für die Impfung angemeldet, momentan warte ich auf einen Termin. Ich habe mir eigentlich gar keine grossen Gedanken gemacht, es stand für mich fest, dass ich mich impfen lassen werde, sobald ich kann. Dann war in meinem Freundeskreis eine gewisse Skepsis da, also liess ich es mir nochmals durch den Kopf gehen. Aber ich sehe für mich keine Nachteile, die Impfung kostet mich maximal meine Zeit.»

Jiannis, 18: «Ich vertraue dem Impfstoff»

Foto: Raphael Karpf

«Ich bin auf der Liste für die Impfung. Denn ich glaube, bald werden Geimpfte einiges mehr machen dürfen als nicht Geimpfte. Ich werde in die Sommerferien gehen. Ob es bis dahin reicht, weiss ich nicht. Falls nicht, mache ich einfach einen PCR-Test. Und ich vertraue dem Impfstoff.»

Tim, 17: «Nur wenn wir alle mitmachen, können wir die Pandemie beenden»

Foto: Zara Zatti

«Ich habe meine Impfung bereits bekommen. Einerseits habe ich es gemacht, weil ich wieder mehr draussen unternehmen möchte. Ich bin jung und will noch etwas erleben. Andererseits bin ich auch der Meinung, dass wir die Pandemie nur beenden können, wenn sich genug Leute impfen lassen. Wir müssen alle mitmachen, wenn wir wieder zurück in ein normales Leben wollen.»

Björn, 17: «Man kann auch in der Schweiz sehr schöne Ferien verbringen»

Foto: Raphael Karpf

«Solange ich nicht muss, möchte ich mich nicht impfen lassen. Für mich ist sie etwas unsicher. An anderen Impfungen wurde jahrelang geforscht. Diese ist in so kurzer Zeit entstanden – zwar haben sehr viele Fachkräfte daran gearbeitet – für mich ist aber immer noch zu wenig Zeit vergangen, in der sie daran forschten. Vor allem: Was die Impfung für Langzeitfolgen haben könnte. In die Ferien muss ich nicht unbedingt. Man kann auch in der Schweiz sehr schöne Ferien verbringen.»

Alina, 17: «Ich habe die Termine so gelegt, dass ich in den Sommerferien verreisen kann»

Foto: Zara Zatti

«Ich lasse mich impfen. Ich will in den Sommerferien verreisen, deshalb habe ich geschaut, dass ich die beiden Termine so legen kann, dass ich noch vor den Ferien beide Impfungen bekomme.» Im Kanton Aargau stand ich lange auf der Warteliste. Als ich mich dann im Kanton Zürich anmelden konnte, habe ich das sofort gemacht. Jetzt habe ich dort meine Termine bekommen.»

Sophie, 18: «Ich habe es getan, um andere zu schützen»

Foto: Raphael Karpf

«Ich bin einmal geimpft bisher. Ich vertraue dem Impfstoff. Ich habe es getan, um andere zu schützen. Menschen in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis. Der Arm hat nach der ersten Impfung etwas weh getan. Aber so, wie nach jeder Impfung. Sonst habe ich gar nichts gemerkt.»

Leandra, 17: «Ich lasse mich impfen, weil ich es solidarisch finde»

Foto: Zara Zatti

«Für mich war es nie eine Frage, ob ich mich impfen lassen will oder nicht. Es stand für mich fest, dass ich es machen werde. Meine Mutter ist Biologin und wir sprechen häufig darüber. Ich mache mir also keine Sorgen, weil es eine neue Impfung ist. Auch bin ich der Meinung, dass wir die Pandemie ohne Impfung nie in den Griff bekommen werden. Und ein bisschen mache ich es schon auch aufgrund der Freiheiten, die man dann wieder hat. Einen Termin habe ich noch keinen, ich stehe auf der Warteliste.»

Harish, 19: «Ich habe mich impfen lassen, damit ich wieder einfacher reisen kann»

Foto: Zara Zatti

«Ich hatte meine erste Impfung bereits. Ich wusste von Anfang an, dass ich es machen werde, wenn ich kann. Ich habe mich hauptsächlich dafür entschieden, damit ich mich wieder freier bewegen kann. In den Sommerferien möchte ich nämlich verreisen. Ich habe deshalb extra so geplant, dass es noch reicht mit den zwei Terminen. Sorgen, dass es mir gesundheitlich schaden könnte, habe ich keine.»