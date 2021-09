Erster Tag mit Zertifikatspflicht: So läuft es in Aargauer Beizen

Covid-19 «Ich fühle mich jetzt wohler im Restaurant»: So läuft der erste Tag mit Zertifikatspflicht in den Aargauer Beizen Seit heute Montag gilt in allen Restaurant-Innenräumen die Zertifikatspflicht. Die AZ hat Restaurants im ganzen Kanton besucht – dabei zeigte sich: Die Innenräume sind halb ausgestorben, doch wer trotz Zertifikatspflicht drinnen isst, freut sich über die neue Massnahme. Hans Christof Wagner, Ann-Kathrin Amstutz und Zara Zatti Jetzt kommentieren 13.09.2021, 18.30 Uhr

Serge Güntert und Nora Elshani vom Café Treffpunkt Stein können drinnen jetzt nur noch Gäste mit Zertifikat bedienen. Hans Christof Wagner

8.20 Uhr, Café Treffpunkt in Stein: Eigentlich ist erst ab 8.30 Uhr geöffnet, doch die ersten Gäste sitzen schon zehn Minuten früher auf der Terrasse, zwei Stammgäste im Pensionsalter, der eine aus Münchwilen, der andere aus Frick. «Ich habe mein Zertifikat im Auto liegen», sagt der Münchwiler.

«Und ich habe es in der Hosentasche», meint der Mumpfer. Sie sind beide vollständig geimpft, könnten also auch drinnen sitzen. Aber sie ziehen die Terrasse vor – auch weil sie Raucher sind. Denn der Gastraum im Treffpunkt ist seit einigen Monaten rauchfrei.

Und so verfahren auch diejenigen, die nach 8.30 Uhr nach und nach eintrudeln: Herren gesetzten Alters, für welche die Zertifikatspflicht allesamt kein Problem wäre. «Aber solange es draussen noch so schön ist, wer wollte da reinsitzen», sagt einer.



Auch Wirt Serge Güntert hofft darauf, dass der Spätsommer noch lange anhält. Für die Zeit danach hat er schon vorgesorgt. Er hat zwei Zelte auf die Terrasse gestellt und diese auch noch mit je zwei Heizstrahlern versehen. Güntert sagt:

«So hoffe ich, die Freiluftsaison verlängern zu können, bestenfalls noch bis Oktober oder gar November.»

Güntert kommentiert die Zertifikatspflicht so: «Sie gibt uns die Freiheit über die Innenräume unserer Lokale zurück. Und sie kann verhindern, dass wir im Winter womöglich wieder schliessen müssen.»

Auch die Serviceangestellte Nora Elshani weiss um die Vorlieben der Treffpunkt-Gäste: «Die meisten fühlen sich draussen einfach wohler. Und die bleiben auch draussen, solange es von den Temperaturen einigermassen geht.»



9.25 Uhr, Coop City Restaurant in Aarau: Fast alle Stühle bleiben zur Znünizeit leer. Ein ungewohntes Bild für Esther Müller und Yvonne Bernhard. Sie treffen sich jeden Morgen im Coop-Restaurant – mit ihrer Kaffeerunde, die heute aber nicht komplett ist: Zwei von vier Frauen fehlen. «Die eine ist an einem Geburtstag, die andere ist nicht geimpft», erklärt Müller. Yvonne Bernhard ergänzt: «Wir sind pickelhart, wir kommen trotzdem.»

Weniger Leute als normalerweise: Am ersten Tag mit Zertifikatspflicht bleiben morgens im Restaurant Coop City Aarau viele Stühle frei. Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Trotz der Zertifikatspflicht: Eigentlich spiele ihnen das keine Rolle, sagen Müller und Bernhard unisono. «Wir sind ja geimpft, also ist das Hans was Heiri», meint Bernhard. Auch technisch bereitet ihnen das Zertifikat keine Probleme: Vor beiden Damen liegt ein Smartphone auf dem Tisch. Esther Müller sagt zwar: «Technisch komme ich nicht gut mit dem Handy zurecht.» Aber mit dem Gebrauch des Zertifikats habe sie keine Probleme.

Esther Müller und Yvonne Bernhard sagen zur Zertifikatspflicht: «Wir sind ja geimpft, also ist das Hans was Heiri.» Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Noch steht niemand am Eingang des Coop-Restaurants, um die Zertifikate zu kontrollieren. Erst beim grossen Ansturm am Mittag wird es Eingangskontrollen geben. Bis dahin müssen die Gäste im Coop-Restaurant ihr Zertifikat an der Kasse zeigen.

An einem Tisch mit gutem Ausblick auf die Kasse sitzt ein junger Mann. Er beobachtet, wie die Leute auf die Zertifikatspflicht reagieren. «Ich beobachte gerne, wie die Menschen auf neue Situationen reagieren.» Bisher sei aber nichts passiert.

Auf dem Tisch vor dem jungen Mann steht ein leerer Zmorgeteller. Er ist geimpft, aber nicht aus Überzeugung, sondern um in die Ferien reisen zu können. «Ich finde die Zertifikatspflicht nicht in Ordnung», sagt er. «Schliesslich wollen doch alle mal ins Restaurant.» Mit der Zertifikatspflicht zwinge man die Leute indirekt zum Testen oder Impfen.

9.30 Uhr, Restaurant Warteck in Laufenburg: Im Gastraum sitzt ein älteres Ehepaar, auf der Terrasse drei Mitarbeitende eines örtlichen Handwerksbetriebs beim Znüni. Einer der drei sagt: «Ich habe meinen zweiten Impftermin erst Ende September, ich dürfte jetzt nicht mehr reinsitzen.» Und er schiebt nach:

«Wenn es jetzt kühl und regnerisch wäre, würde ich keinen Test machen, nur um fürs Znüni reinsitzen zu können. Dann würde ich mir eher einen Coffee-to-go holen.»

Von seinen beiden Arbeitskollegen ist der eine vollständig geimpft, der andere genesen. Der Genesene sagt: «Im Moment habe ich ein halbes Jahr Ruhe. Ob ich mich danach impfen lasse, weiss ich noch nicht. Ich bin eigentlich gegen das Impfen.» Der vollständig Geimpfte meint: «Letztlich muss es jeder selbst wissen. Aber wenn wir mit den Impfungen zu einem Stück Normalität zurückkehren können, finde ich es gut.»

9.45 Uhr, Restaurant Rebstock in Frick: Die Einführung der Zertifikatspflicht hält auch Hans Schernberg für gut. Der Fricker sitzt auf der Terrasse des Restaurants Rebstock in Frick und sagt: «Dadurch, dass jetzt nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene reindürfen, fühle ich mich sicherer.»

«Für uns ist es ein Mehraufwand, aber wenn es bei der Eindämmung der Pandemie hilft, machen wir gerne mit», sagt Rebstock-Wirt Samet Rustemi. Ihm steckt noch ein turbulentes Wochenende in den Knochen. Die Möglichkeit, das letzte Mal ohne Zertifikat essen zu gehen, hätten viele genutzt. Rustemi: «Den Run am Samstag und Sonntag haben wir echt gemerkt.»

Auch das Migros-Restaurant in Aarau ist am ersten Morgen mit Zertifikatspflicht halb ausgestorben. Bild: Ann-Kathrin Amstutz

10.05 Uhr, Migros Restaurant in Aarau: Das Migros Restaurant in der Igelweid ist deutlich leerer als sonst. Lilo Graf aus Aarau sitzt mit einer Zeitung an einem Tisch. Sie ist eine Befürworterin der Zertifikatspflicht: «Ich finde es gut, dass diese sinnvolle Massnahme endlich umgesetzt wird», erklärt sie. Lilo Graf sieht aber auch, dass die Restaurants nun Abstriche machen müssen:

«Die Betriebe merken es sicher, dass weniger Kunden kommen. Ich weiss nicht, wie lange sie sich das leisten können.»

Sie selbst habe gar keine Probleme mit dem Zertifikat, sagt Graf. «Zum Glück habe ich ein Grosskind, das mir das Zertifikat aufs Handy geladen hat.» Für ältere Leute, die kein Handy haben, sei das Ganze schon eine Herausforderung.

Das beobachtet auch Priyanka Kanesalingiam. Sie steht vor dem Eingang zum Migros-Restaurant und kontrolliert das Zertifikat bei jeder einzelnen Person, die ins Restaurant will. «Es gibt viele ältere Leute, die mit dem Impfbüechli kommen, weil sie mit dem digitalen Zertifikat Mühe haben», erklärt Kanesalingiam.

Priyanka Kanesalingiam kontrolliert die Zertifikate vor dem Migros-Restaurant in Aarau. Bild: Ann-Kathrin Amstutz

Generell seien es aber eher die älteren Leute, welche die Zertifikatspflicht gut fänden. «Hingegen gibt es viele Jüngere, die sich sträuben», beobachtet Kanesalingiam. Seit dem frühen Morgen werde sie immer wieder von Leuten angefahren, denen sie den Zutritt verweigern muss:

«Ich habe heute schon diskutiert wie eine Weltmeisterin.»

Die Kontrolleurin fügt mit einem Seufzen an: «Dabei kann ich ja nichts dafür, ich bin nur die Person, die das Zertifikat einscannen muss.»

11.30 Uhr, Restaurant Langhaus in Baden: Das Wetter ist zu schön, als dass hier irgendwer drinnen sitzen will – mit oder ohne Zertifikatspflicht. Während die Menschen auf der halb vollen Terrasse noch ihren Morgenkaffee geniessen, ist drinnen kein einziger Tisch besetzt. Bis am Mittag wird sich nur ein Gast in den Innenbereich setzten.

Ein 76-jähriger Stammgast kommt gut gelaunt von der Terrasse ins Restaurant: «Jetzt muss ich den Ausweis zeigen», sagt er freudig und hält den QR-Code auf dem Handy bereit. Ob er das Zertifikat einfach einmal brauchen wollte, oder er nicht wusste, dass im Aussenbereich gar keines benötigt wird, bleibt unklar.

Bergan Dogan vom Restaurant Langhaus in Baden kontrolliert das Covid-Zertifikat von einem Stammgast. Bild: Henry Muchenberger

Die Pächterin des Restaurants, Bergan Dogan, hilft einem 87-jährigen Mann noch, das Zertifikat auf sein Natel zu laden. Er findet es gut, dass ab heute die 3-G-Regel gilt: «Ich fühle mich jetzt wohler im Restaurant», sagt er. Der Pizzabäcker, der Kellner und die Barfrau tragen allesamt noch Maske: «Es sind noch nicht alle zweimal geimpft, doch auch dann werden wir hier alle weiter die Maske tragen», sagt Dogan. Damit sich der Gast geschützt fühlt bei ihnen. Sie findet es zwar nicht gerecht, dass die Gäste ein Zertifikat brauchen, obwohl es für die Mitarbeiter nicht gilt, aber: «Ich glaube es kann auch positiv sein, weil es unseren Besuchern mehr Sicherheit gibt.»

Eine Mutter und ihre 29-jährige Tochter haben sich gemeinsam zum Mittagessen verabredet. Sie sitzen draussen – in erster Linie wegen dem schönen Wetter, aber auch, weil die Tochter nicht geimpft ist. Sie ist sich noch unsicher, was die Impfung für Nebenwirkungen hat, und will noch abwarten. Dass ab heute eine Zertifikatspflicht gilt, findet sie in Ordnung: «In den Restaurants ist es dann fast wieder normal». Aber: «Ich finde es nicht richtig, dass man die Tests ab Oktober selber bezahlen muss.»

12.00 Uhr, Restaurant Aarauerstube in Aarau: Der erste Tag mit Zertifikatspflicht in den Innenräumen ist ein besonderer für André Burri, Geschäftsführer des Restaurants Aarauerstube. «Ich war heute morgen drei Stunden früher hier als sonst», erklärt er, «heute ist alles ein bisschen anders.»

Geschäftsführer André Burri kontrolliert am Eingang der Aarauerstube das Zertifikate der Gäste, die drinnen essen möchten. Bild: Chris Iseli

Die meisten Gäste hätten gewusst, dass nun die Zertifikatspflicht gelte. «Einige meinten sogar, dass sie es auch auf der Terrasse brauchen», so Burri. Die Reaktionen der Gäste seien unterschiedlich: «Viele finden es gut. Es haben mir aber auch schon mehrere Stammgäste gesagt, dass sie nur noch auf die Terrasse kommen.» André Burri sagt: «Ich begreife den Entscheid noch nicht ganz, aber wir machen das Beste daraus.»

Geschäftsführer Burri kontrolliert höchstpersönlich das Zertifikat am Eingang – bei den wenigen Gästen, die drinnen essen möchten.

Eine Szene, wie sie seit Montag in den Schweizer Restaurants zum Alltag gehört: Aarauerstube-Geschäftsführer André Burri scannt das Covid-Zertifikat von Liselotte Schöni. Bild: Chris Iseli

Etwa bei Liselotte Schöni. Sie fühlt sich dank der Zertifikatspflicht sicherer: «Man hat die ganze Situation besser unter Kontrolle», meint sie. Schöni würde sich wünschen, dass mehr Leute denken würden wie sie:

«Die ganze Pandemie könnte leichter bewältigt werden, wenn alle am gleichen Strick ziehen würden.»

12.10, Restaurant PLÜ Grand Casino in Baden: Vor dem Casino steht ein weisses Testzelt, das für den heutigen Tag extra aus dem Boden gestampft wurde. Es ist für die Ungeimpften und Nicht-Genesenen gedacht, die spontan ins Casino oder ins hauseigene Restaurant wollen. 17 Minuten dauert ein Test und ist bis Ende Monat noch gratis. «Wie es weitergeht, falls die Tests kostenpflichtig werden, schauen wir, wenn es soweit ist», sagt Patrick Konzack, der für den Spielbereich zuständig ist.

Das Grand Casino Baden betreibt für seine Gäste ein Testcenter: Beim schönen Wetter am Montag blieb es mehrheitlich ungenutzt. Bild: Henry Muchenberger

Das Testzelt ist am Mittag aber noch leer, einem Nasenabstrich haben sich am Morgen erst ungeimpfte Mitarbeiter unterzogen. Die Restaurantgäste sitzen entweder draussen oder haben bereits ein Zertifikat. Auch hier sind nur gerade vier Tische im Innenbereich besetzt. Die Restaurantleiterin Katharina Schwarz schreibt das der Sonne und nicht dem Zertifikat zu. «Ich glaube nicht, dass wir hier grosse Einbussen wegen der neuen Regel haben werden.»

Katharina Schwarz, Leiterin Restaurant Grand Casino Baden, zieht ein positives Zwischenfazit des ersten Tages mit Zertifikatspflicht. Bild: Henry Muchenberger

Für diese Woche habe erst ein Gast abgesagt, weil sein Freund noch nicht geimpft ist. Sie geht davon aus, dass ein grosser Teil der Kundschaft hier schon zweimal die Spritze erhalten hat. Während Schwarz spricht, eilt eine Seminargruppe ohne Maske durchs Restaurant – ein ungewohntes Bild. Schwarz sagt:

«Für das Personal ist die neue Regelung eine grosse Erleichterung. Jetzt müssen wir nur noch beim Einlass kontrollieren, danach sind die Gäste frei und wir müssen nicht ständig Polizist spielen.»

In Zürich versuchen die Swiss Casinos ihre Mitarbeiter mit einer Impfprovision von 200 Franken zum Impfen zu motivieren. Das macht das Grand Casino in Baden nicht: «Alle Angestellten sollen selbst entscheiden, ob sie sich impfen oder nicht, mit einem solchen Anreiz würden wir uns nicht wohl fühlen», sagt Mediensprecher Patrick Senn vor dem Testzelt.