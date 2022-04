Der Kanton Aargau muss Zehntausende Impfdosen entsorgen

Covid-19 Der Kanton muss nicht Tausende, sondern Zehntausende Impfdosen entsorgen Mitte März hatte der Aargau knapp 9000 Impfdosen vorrätig. Tatsächlich ist der Vorrat viel grösser. Wegen eines «administrativen Fehlers» sind nicht alle Impfstoff-Lieferungen in der Statistik erschienen. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 08.04.2022, 05.00 Uhr

Die Impfdosen werden von der Firma Galliker in der Schweiz verteilt. Einmal ausgeliefert, nimmt sie der Bund nicht mehr zurück – auch wenn sie dann entsorgt werden müssen. Britta Gut

1'244'290. Diese Zahl erschien während Wochen in der kantonalen Impfstatistik. Es ist die Anzahl Impfdosen, die der Aargau seit Beginn der Pandemie vom Bund bezogen hat. Die letzte Lieferung traf Mitte Januar im Aargau ein. Seither hat der Kanton aufgrund der rückläufigen Nachfrage nach Covid-19-Impfungen keinen neuen Impfstoff mehr bestellt.

Trotzdem erscheint inzwischen eine viel höhere Zahl in der Statistik. Anstatt 1'244'290 werden plötzlich 1'288'790 gelieferte Impfdosen aufgeführt. Es handelt sich bei den rund 44'000 Impfdosen aber nicht etwa um Lieferungen, die in den letzten Wochen eingetroffen sind, sondern um «einmalige Nachtragungen aus früheren Lieferungen», wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mitteilt. Diese seien «aufgrund eines administrativen Fehlers» bisher nicht in der Statistik erschienen.

Der Vorrat ist fünfmal grösser

Wegen der «einmaligen Nachtragungen aus früheren Lieferungen» verfügt der Aargau über eine viel grössere Reserve als bisher angenommen. Anstatt knapp 9000 Dosen sind gut 50'000 vorrätig. Mehr als genug, um alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Aarau zweimal impfen zu können.

Tatsächlich wird aber ein grosser Teil des Impfstoffes gar nie in Oberarmen landen, sondern im Abfall. Das Gesundheitsdepartement hatte der AZ bereits Mitte März mitgeteilt, dass die meisten Impfdosen nur bis Mai oder Juni 2022 haltbar sind. Daran hat sich nichts geändert. Der Kanton wird im Mai und Juni aber nicht mehrere tausend, sondern mehrere zehntausend Impfdosen entsorgen müssen.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nimmt von den Kantonen keine Impfdosen zurück, um sie etwa über die Covax-Initiative, an der sich die Schweiz beteiligt, an andere Länder weiterzugeben. Die Weitergabe an Covax sei vor allem bei denjenigen Impfdosen vorgesehen, «welche die Schweiz bereits bestellt und bezahlt hat, die aber noch nicht in der Schweiz angekommen sind», hielt ein BAG-Sprecher Ende März gegenüber der AZ fest.

