Nun wird bei Migros und Coop im Aargau gegen Covid-19 geimpft

In den nächsten Wochen werden bei verschiedenen Detailhändlern im ganzen Kanton Impfstationen aufgebaut. So sollen weitere Personen von einer Impfung überzeugt werden. Der Andrang am Donnerstag, dem ersten Tag der Aktion in Wettingen, hielt sich in Grenzen.

Raphael Karpf 01.07.2021, 18.02 Uhr