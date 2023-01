Covid-19 Coronatests: Aargauer Spitäler verrechnen unterschiedliche Preise – und wo kann man sich überhaupt noch impfen? Die Nachfrage nach der Covid-Impfung ist stark rückläufig und wer einen Test machen will, muss diesen seit einem Jahr selbst bezahlen. Die AZ zeigt, wo überhaupt noch geimpft und getestet wird, was die Tests kosten und in welchen Fällen die Krankenkasse bezahlt. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Kantonsspital Aarau (KSA) kostet ein PCR-Test 145 Franken, am Kantonsspital Baden (KSB) 160 Franken. Sandra Ardizzone

Die Kantonsspitäler Aarau (KSA) und Baden (KSB), das Spital Muri und die Spitäler Laufenburg und Rheinfelden betreiben weiterhin Testzentren. Ausser in Laufenburg und Rheinfelden muss vorgängig ein Termin gebucht werden. Die Spitäler Menziken und Leuggern haben ihre Testzentren aufgehoben. Nebst Spitälern ist ein Test auch in gewissen Apotheken und Hausarztpraxen möglich.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Ein Blick auf die Websites der Aargauer Spitäler zeigt, dass nicht alle gleich viel verrechnen.

Alles anzeigen

In Rheinfelden und Laufenburg, die nur PCR-Tests anbieten, muss man vor Ort 25 Franken (Karte oder Bar) bezahlen. Zusätzlich schickt das externe Labor eine Rechnung für die Laboranalyse (maximal 106 Franken).

Im KSA-Testzentrum kostet ein PCR-Test 145 Franken. Bezahlt werden muss mit Kreditkarte, bei Wohnsitz in der Schweiz ist auch eine Zahlung per Rechnung möglich. Ein Antigen-Schnelltest kostet im KSA 36 Franken.

Im KSB kostet der PCR-Test 160 Franken, der Antigen-Schnelltest 47 Franken. Im Testcenter muss mit EC- oder Kreditkarte bezahlt werden.

Im Spital Muri kostet ein PCR-Test 158.50 Franken. Davon werden im Testzentrum 50 Franken fällig, die Rechnung für die Laborkosten kommt direkt vom Labor. Ein Antigen-Schnelltest kostet im Spital Muri 50 Franken.

Weil der Kanton die Testzentren nicht selber betreibt, gibt es bezüglich Preisen keine Vorgaben vom Kanton, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Die Preise für medizinisch indizierte und somit über die Krankenkasse abrechenbare Tests seien aber durch das Bundesamt für Gesundheit, also auf Bundesebene, geregelt.

Wenn jemand mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Verlauf Symptome hat, werden die Testkosten – unter Abzug der Franchise beziehungsweise Selbstbeteiligung – übernommen. Das betrifft beispielsweise immungeschwächte Personen oder solche über 60 Jahre mit chronischen Herz- oder Lungenerkrankungen. Für diese Personen ist ein Test wichtig, um das weitere medizinische Vorgehen zu bestimmen. Auch die Kosten für ärztlich angeordnete Tests werden übernommen.

Das KSA, das KSB und die Regionalspitäler Rheinfelden und Muri betreiben weiterhin Impfzentren. In Aarau wird am Mittwoch und Freitagnachmittag geimpft. Das Impfzentrum in Baden ist am Dienstag und Freitag offen. Der Impfstandort am KSB-Haupteingang mit reduziertem Angebot am Montag und Donnerstag. In Muri sind Covid-Impfungen am Donnerstag zwischen 13 und 18 Uhr möglich, in Rheinfelden am Freitag. In allen Impfzentren muss vorgängig online ein Termin gebucht werden. Ein Walk-in-Betrieb ist nicht mehr vorgesehen.

Das Gesundheitsdepartement teilt auf Anfrage mit, ein Impfangebot in den Impfzentren sei zwischen Weihnachten und Neujahr aufgrund der epidemiologischen Lage sowie der Nachfrage der Bevölkerung «nicht notwendig» gewesen. Die Impfzentren seien in den Wochen vor Weihnachten nicht ausgelastet gewesen. Allerdings sei die Impfung während der Festtage in Apotheken und Hausarztpraxen angeboten worden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Infizierte Personen müssen schon länger nicht mehr in Isolation. Entsprechend darf sich eine positiv getestete Person ganz normal bewegen. Das Gesundheitsdepartement empfiehlt, wie bei anderen Infektionskrankheiten vorzugehen. Das heisst: Wer krank ist, soll zu Hause bleiben; wer sehr krank ist, soll zum Hausarzt gehen. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt zusätzlich in Innenräumen mit vielen Menschen Abstand zu halten, eine Maske zu tragen und regelmässiges Lüften.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen