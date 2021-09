Termine für Coronatests sind im Aargau völlig ausgebucht

Coronavirus «Wir gehen fast unter»: Testnotstand im Aargau – Anbieter werden teils an zügigem Ausbau gehindert Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht explodiert die Nachfrage nach Coronatests im Aargau. Die Apotheken sind am Anschlag. Gewisse Gemeinden verhindern allerdings einen raschen Ausbau des Angebots. Ann-Kathrin Amstutz 18.09.2021, 05.00 Uhr

Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht ist die Test-Nachfrage im Aargau explodiert. Sandra Ardizzone

«Ich habe im ganzen Kanton nach Testterminen gesucht, aber sie sind überall völlig ausgebucht.» So meldet sich ein Leser aus dem Fricktal bei der AZ. Er habe sich nun zum ersten Mal impfen lassen, weil es fast nicht mehr anders gehe. «Die Zeit bis zur zweiten Impfung muss ich aber mit Tests überbrücken.» Als Schiedsrichter in einer Mannschaftssportart oder um die Stockwerkeigentümerversammlung zu besuchen, brauche er das Zertifikat zwingend.

Der Leser ist verärgert über den Entscheid des Bundesrats, die Zertifikatspflicht mit wenigen Tagen Vorlaufzeit auszuweiten. Besonders, wenn zugleich die Testmöglichkeiten fehlen: «Es ist mühsam, wenn man wegen fehlender Testtermine kaum an ein Zertifikat kommt», empört er sich.

Verpassen Aarauer Kinder das Klassenlager wegen fehlender Testtermine?

Seit die Kreisschule Aarau-Buchs eine Zertifikatspflicht für Klassenlager eingeführt hat, herrscht auch bei den Schülerinnen und Schülern Testbedarf. Für ein Lager, das am Montag, den 27. September beginnt, müsse der Test am Wochenende vom 25. und 26. September stattfinden. Das Kantonsspital Aarau (KSA) sei das einzige Testzentrum weit und breit, das am Wochenende Tests anbiete, gibt der Vater zu bedenken. «Im dümmsten Fall hat es keinen Termin mehr und das Kind kann nicht ins Lager.»

Ein Blick auf die Websites der Kantonsspitäler Aarau und Baden zeigt: Die Sorge des Vaters ist durchaus berechtigt. Für dieses Wochenende sind beide Testzentren komplett ausgebucht. Wer sich am Wochenende testen lassen will, muss sich also frühzeitig anmelden. Oder - das dürfte beim aktuellen Testnotstand ein Geheimtipp sein - auf ein kleines Testzentrum ausweichen, das primär fürs Partyvolk gedacht ist. So gibt es etwa beim Club LWB in Baden oder beim Aarauer Utopia Club am Samstag und Sonntag auch tagsüber noch freie Termine.

Apotheken werden erneut von Testwilligen überrannt

Lukas Korner-Wyss, Präsident des Aargauischen Apothekerverbands Britta Gut

Seit der Ausweitung der Zertifikatspflicht ist die Nachfrage nach Tests regelrecht explodiert. Das spüren auch die Aargauer Apotheken. «Wir gehen fast unter», sagt Lukas Korner, Präsident des Aargauischen Apothekerverbandes. Niemals hätte er damit gerechnet, dass Tests nochmals so gefragt sein würden wie vor den Sommerferien.

Eigentlich hat Korner den Schnelltestbetrieb in seiner Apotheke in Gränichen ausgesetzt - mit der Begründung, dass der Impfbetrieb und PCR-Tests Priorität haben: «Neben dem Normalbetrieb noch ein Impf- und Testangebot zu haben, bringt uns in die Bredouille», erklärt Korner. «Wir können nicht alles machen, da müssen wir uns fragen, wo wir unsere Ressourcen einsetzen.» Aber nun sei der Ansturm so gross, dass er eine Wiederaufnahme der Tests prüfe: «Dafür bräuchten wir aber massiv mehr Personal, das kaum zu finden ist.»

BAG stiftet Unsicherheit, Gemeinden beharren auf Baubewilligung

Eine Mitverantwortung am Engpass sieht Korner beim Bundesamt für Gesundheit (BAG): «Wir tun unser Bestes, aber beim BAG wissen wir nie, worauf wir uns verlassen können - etwa in Bezug auf die Vergütung der Tests», kritisiert Korner. Per Juli wurde der Tarif gesenkt: Seither bekommen die Anbieter nochmals 7 Franken weniger pro Antigen-Schnelltest. «Das ist kaum mehr kostendeckend», hält Korner fest, «und nun müssen wir uns schon vor der nächsten Tarifsenkung fürchten». Das sei nicht gerade eine grosse Motivation, die Anstrengungen für einen Ausbau des Testbetriebs zu erhöhen.

Auch von manchen Gemeinden würden den Testanbietern Steine in den Weg gelegt: «Wir hatten Apotheken, die ein Zelt auf die Strasse stellen wollten, um die Kapazitäten kurzfristig zu erhöhen. Da hiess es von der Gemeinde, das gehe nur mit Baubewilligung», so Korner:

«Dafür habe ich kein Verständnis: Wir können doch nicht sechs Wochen warten, wenn wir jetzt mehr Testkapazitäten brauchen.»

Wo können überhaupt noch zusätzliche Testkapazitäten geschaffen werden? Hilfe kommt möglicherweise von den Kantonsspitälern. Das Kantonsspital Aarau (KSA), das jetzt schon das grösste Testzentrum im Kanton betreibt, prüft einen Ausbau der Testkapazitäten. «Sollte die Nachfrage weiter steigen, werden wir zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung stellen», sagt Sprecher Boris Rauscher. Zurzeit werden im KSA wöchentlich rund 2800 Personen getestet, davon über 1000 am Wochenende.

KSA: «Höchste Nachfrage seit Beginn der Pandemie»

Man beobachte eine kontinuierliche Zunahme bei der Testnachfrage - «dies in erster Linie von asymptomatischen Personen, welche ein Zertifikat benötigen», so Rauscher. Im Unterschied zur zweiten Welle hätten aktuell bloss 20 bis 35 Prozent der getesteten Personen Symptome. «Der aktuelle Testbedarf ist mit grossem Abstand der höchste seit Beginn der Pandemie und übersteigt alle bisherigen Spitzen.» Rauscher betont: «Auch bei voller Terminauslastung werden Personen mit Coronasymptomen wenn immer möglich gleichentags getestet, zumindest aber innert 24 Stunden.»

Beim Kantonsspital Baden (KSB) heisst es: «Wir passen unsere Infrastruktur und Ressourcen laufend an. Vor diesem Hintergrund prüfen wir derzeit einen Ausbau der Kapazitäten unseres Testcenters», sagt KSB-Sprecher Omar Gisler. Dieses diene allerdings in erster Linie den Patienten und Personen mit Bezug zum KSB.

Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbandes

Valentin Hehli

In den Aargauer Arztpraxen ist ein Ausbau der Testkapazitäten dagegen kein Thema. «Ich halte das auch nicht für sinnvoll», betont Jürg Lareida, Präsident des Aargauischen Ärzteverbands. «Statt das Testangebot auszubauen, müssen wir mit den Impfungen vorwärtsmachen.»

Die Arztpraxen böten vor allem Tests für die eigenen Patientinnen und Patienten an, so Lareida. Wenn der Bedarf nach mehr Tests aber wirklich vorhanden sei, wäre ein Ausbau grundsätzlich möglich.

Im Aargau wird so viel getestet wie noch nie

Wie gross die Nachfrage ist, spiegelt sich auch in den wöchentlichen Testzahlen wieder: In der Kalenderwoche 35, also vom 30. August bis 6. September, wurde im Aargau soviel getestet wie bisher noch nie im laufenden Jahr. Das Bundesamt für Gesundheit weist total 16'737 Tests für die erste Septemberwoche aus. 9000 davon waren PCR-Tests, die bei Coronasymptomen gemacht werden, oder um positive Pooltests zu bestätigen. 7737 waren Antigen-Schnelltests, die durchgeführt werden, wenn jemand keine Symptome hat und kurzfristig ein Zertifikat braucht.

In der Kalenderwoche 36, also vom 6. bis 12. September, lag die Zahl der Tests im Aargau mit total 16'105 etwas niedriger. Für die laufende Woche waren bis Redaktionsschluss erst die Zahlen von Montag bis Donnerstag verfügbar: Diese lagen mit total 9571 Tests leicht über dem Wert der vergangenen Woche. Viele Leute lassen sich jeweils am Freitag testen – wahrscheinlich, weil sie für den Ausgang am Wochenende ein Zertifikat brauchen. So liessen sich allein am 3. September gut 3500 Personen im Aargau testen, am 10. September waren es gut 3400.



