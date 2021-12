Booster nach vier Monaten: 10 Antworten zur Impfung im Aargau

Coronavirus Wie erhalte ich einen Booster-Termin? Wann kann ich mein Kind impfen lassen? – 10 Antworten zur Impfung im Aargau Ab sofort können sich alle Personen boostern lassen, deren zweite Impfung mindestens vier Monate zurückliegt. Wegen der hohen Nachfrage kann es zu Wartezeiten kommen. Ab Mitte Januar werden im Aargau zudem Kinder ab fünf Jahren geimpft. Die AZ beantwortet die wichtigsten Fragen zur Covid-Impfung. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 21.12.2021, 15.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Ungarn werden Kinder zwischen fünf und elf Jahren bereits geimpft: Im Aargau bekommen die Kleinsten ab nächstem Jahr den Piks. Tamas Vasvari / MTI

Die Eidgenössische Kommission für Impffragen hat heute Dienstag Empfehlungen für die Booster-Impfung publiziert. Neu ist die Auffrischimpfung vier Monate nach dem zweiten Piks möglich. Bisher galt eine Frist von sechs Monaten.

Termine können online unter www.ag.ch/covid-impfanmeldung gebucht werden. Einen Walk-in-Betrieb (Impfung ohne Termin) gibt es bei Auffrischimpfungen offiziell nicht, obschon sich Schilderungen häufen, dass Ausnahmen gemacht werden.

Die Termine werden laufend freigeschaltet. Es lohne sich deshalb, das Terminangebot regelmässig abzufragen, um auch kurzfristig noch einen Termin zu finden, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Es sei jedoch mit Wartezeiten von bis zu vier Wochen zu rechnen. Bis im Februar 2022 sollen laut Gesundheitsdepartement aber alle Personen, die das möchten, einen Booster-Termin erhalten.

Ja. Die Impfzentren in Aarau, Baden, Laufenburg, Leuggern, Menziken. Muri, Rheinfelden, Spreitenbach und Zofingen seien seit mehreren Wochen daran, ihre Kapazitäten auszubauen, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Ab dem 3. Januar 2022 öffnet das Spital Menziken einen Impf-Truck. Das Kantonsspital Baden verdoppelt die Kapazität des Impfzentrums im Shoppi Tivoli auf 7000 Impfungen pro Woche und auch das Kantonsspital Aarau öffnet ab Januar einen zusätzlichen Standort auf dem Spitalareal. In den Impfzentren an den beiden Kantonsspitälern in Aarau und Baden sind ab dem 3. Januar 30 Angehörige der Armee im Einsatz und das Schweizerische Rote Kreuz stellt rund 30 Freiwillige zur Verfügung, welche die Impfkampagne bereits im Dezember unterstützen.

Nein. Erstens hat laut Kanton die Mehrheit dieser Personen bereits eine Auffrischimpfung oder einen Termin erhalten, weil ihre zweite Impfung bereits länger als sechs Monate her ist. Zweitens wäre der Kontrollaufwand bei einer Priorisierung einzelner Gruppen zu hoch. «In den Impfzentren würde wertvolle Zeit für administrative Arbeiten verloren gehen», schreibt das Gesundheitsdepartement.

Die Öffnungszeiten seien «etwas reduziert, damit das Personal über die Feiertage ebenfalls eine kurze Verschnaufpause bekommt», teilt das Gesundheitsdepartement mit. Am 25. und 26. Dezember, sowie am 1. und 2. Januar sind alle Impfzentren geschlossen. Am 24. und 31. Dezember sind die Impfzentren in Aarau, Baden, Laufenburg, Rheinfelden und Muri halbtags geöffnet.

Alles anzeigen

Ja. Viele Praxen und Apotheken hätten ihr Angebot erweitert, teilt das Gesundheitsdepartement mit. Aktuell fänden Gespräche sowohl mit dem Ärzte- als auch dem Apothekerverband statt, um weitere Angebote für Januar 2022 bereitzustellen. Diese sind aber noch nicht spruchreif.

Derzeit ist das laut Kanton nicht geplant. Das Gesundheitsdepartement klärt aber ab, ob an wenigen Standorten Mitte Januar temporäre Angebote entstehen könnten. Alle Schulen könne man aber nicht bedienen, da die mobilen Impfteams gleichzeitig Auffrischimpfungen in sozialmedizinischen Institutionen durchführen müssen. Über 16-Jährige sollen sich deshalb in einem Impfzentrum für die Auffrischimpfung anmelden, rät das Gesundheitsdepartement. Für jüngere Personen ist die Booster-Impfung noch nicht zugelassen.

Swissmedic hat einen Impfstoff von Pfizer/Biontech am 10. Dezember für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zugelassen. Laut Kanton soll die erste Lieferung des Kinderimpfstoffes Ende Jahr im Aargau eintreffen. Ab etwa Mitte Januar finden dann die ersten Impfungen statt. Es braucht, wie bei den Erwachsenen auch, zwei Dosen für die Grundimmunisierung. Weitere Informationen zur Kinderimpfung und auch dazu, wie Eltern für ihre Kinder einen Termin buchen können, werden ab Ende Dezember unter www.ag.ch/coronavirus-impfung publiziert.

Kinder können vorerst nur in den beiden Kantonsspitälern in Aarau und Baden sowie im Impfzentrum im Shoppi Tivoli in Spreitenbach geimpft werden. Dort werden Kinderimpfungen an bestimmten Tagen durchgeführt. In den anderen Impfzentren im Aargau sowie in Arztpraxen und Apotheken werden in einem ersten Schritt keine Kinder geimpft. Auch ein Impfangebot an den Aargauer Primarschulen ist derzeit nicht geplant. Kinder müssen in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person zum Impftermin erscheinen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen