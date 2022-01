Masken und Kinder: Faktencheck zu TV-Talk

Coronavirus Sind Masken für Kinder schädlich? Vier Aussagen aus dem Schul-Talk im Faktencheck Noch immer wird über Wirksamkeit von Masken und mögliche Schäden durch das Tragen diskutiert. So auch im «Talk Täglich» von Tele M1. Einige Aussagen stehen im Widerspruch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ein Faktencheck. Mark Walther Jetzt kommentieren 12.01.2022, 16.00 Uhr

Der «Talk Täglich» mit Jérôme Schwyzer und Beat Petermann. Tele M1

Aargauer Primarschülerinnen und -schüler müssen im Unterricht derzeit eine Maske tragen. Die Meinungen über Sinn oder Unsinn dieser Massnahme gehen weit auseinander, wie der «Talk Täglich» von Tele M1 am Dienstag zeigte. Wir haben drei Aussagen von Jérôme Schwyzer, Präsident des maskenkritischen Lehrernetzwerks, und eine von Beat Petermann, Co-Präsident des Schulleiterverbandes, überprüft.

Aussage: «Es gibt keine Studie, die belegt, dass das Maskentragen etwas bringt.»

Einordnung: Diese Behauptung von Maskenkritiker Schwyzer ist falsch. Es gibt Untersuchungen, die die Wirksamkeit von Schutzmasken belegen. Eine Studie stammt etwa vom Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation und wurde im Dezember 2021 im Fachmagazin PNAS veröffentlicht. Die Forschenden schreiben: «Unsere Resultate zeigen, dass Gesichtsmasken das Risiko einer Infektion mit SARS-CoV-2 im Vergleich zu Social Distancing signifikant reduzieren.»

Demnach schützen gut sitzende, aber auch nicht perfekt getragene FFP2-Masken besser als gut sitzende chirurgische Masken. Die Wissenschafter schlussfolgern: Wenn alle eine Maske tragen, ist das Risiko einer Infektion sehr tief – unabhängig von der Art der Maske.

Bereits eine zusammenfassende Übersicht über 172 Studien, von der WHO in Auftrag gegeben und im Juni 2020 in «The Lancet» veröffentlicht, besagte, dass die Daten darauf hindeuten, dass Maskentragen das Risiko einer Infektion mit Coronaviren (Sars, Mers, Covid-19) senkt. Weitere hochqualitative Forschung sei nötig, um die Effektivität von verschiedenen Maskentypen in der Bevölkerung und im Gesundheitswesen zu untersuchen, so die Forschenden.

Es gibt zwar Untersuchungen, in denen keine signifikante Schutzwirkung resultierte. Das Lehrernetzwerk stützt seine Argumentation darauf und listet einige Studien auf seiner Website auf. Es besteht aber ein wissenschaftlicher Konsens, dass Maskentragen die Ausbreitung von Corona eindämmt. Dieser Konsens stützt sich auf eine Vielzahl von Studien.

Aussage: «Im besten Fall nützen die Masken einfach nichts. Im schlimmsten schaden sie. Sie schaden so oder so.»

Einordnung: Auch diese Aussage von Schwyzer ist falsch. Es gibt keine wissenschaftlich erhobenen Beweise, wonach Masken die körperliche oder psychische Gesundheit generell beeinträchtigen. Das schreibt der Neurowissenschafter Dominique de Quervain von der Universität Basel auf Twitter.

Die Studienlage zu den Auswirkungen des Maskentragens bei Kindern ist dünn. Bisherige Analysen haben aber bei gesunden Kindern keine negativen Effekte gefunden. Kinder bekommen mit Maske genügend Sauerstoff und auch die CO2-Abgabe wird nicht beeinträchtigt (Studien dazu hier und hier). Sie können auch Emotionen hinter einer Maske lesen, wie das Universitätsspital Lausanne herausfand. Pädiatrie Schweiz, die Organisation der Kinderärztinnen und -ärzte, schreibt in einer Mitteilung: «Das Tragen der chirurgischen Maske ist für Schüler:innen im Primarschulalter atemphysiologisch unbedenklich.» Damit die Masken nützen, müssen sie korrekt getragen werden.

Einzelne Kinder vertragen die Masken nicht. Unangenehme Nebeneffekte – Kopfweh, Hautirritationen – können bei langem Tragen vorkommen. Pädiatrie Schweiz empfiehlt wegen der Omikron-Welle, dass Primarschülerinnen und -schüler vorübergehend Masken aufsetzen.

Eine Studie, die Maskenschäden bei Kindern nachgewiesen hatte, wurde von der ARD als methodisch fehlerhaft und manipulativ entlarvt.

Aussage: «Das Tragen einer Maske ist ein Eingriff in die körperliche Freiheit des Kindes. Das hält auch das Bundesgericht so fest.»

Einordnung: Diese Aussage Schwyzers ist nicht falsch, aber unvollständig, denn: Das Bundesgericht stützt die Maskenpflicht an Schulen. Es wies jüngst Beschwerden gegen die Maskenpflicht ab der 5. Klasse im Kanton Bern ab (Urteil 2C_228/2021 und 2C_183/2021). Die Massnahme sei gerechtfertigt und verhältnismässig gewesen, die gesetzliche Grundlage ausreichend.

Die Richter hielten fest, die Maskenpflicht stelle in der Schule einen wesentlich stärkeren Eingriff dar als beim Einkaufen. Das Tragen von Gesichtsmasken schränke die Kommunikation ein und könne als unangenehm und belastend empfunden werden.

Nichtsdestotrotz sei die Maskenpflicht für die fragliche Zeitdauer legitim gewesen, urteilte das Gericht. Eine Gesichtsmaske zu tragen, sei das mildere Mittel als Schulschliessungen. Präsenzunterricht sei von hohem öffentlichen Interesse, weil soziale Interaktionen für die Entwicklung von Kindern sehr bedeutend sind. Die Maskenpflicht trage ausserdem zum Schutz der Lehrpersonen bei.

Aussage: «Der Lernerfolg bei einem Grossteil der Kinder war im ersten Lockdown sehr gering. Da gibt es viele Studien dazu.»

Einordnung: Diese Aussage von Co-Schulleiterverbandspräsident Petermann ist richtig. Es liegen international bereits zahlreiche meist grossangelegte Leistungsstudien vor. Deutsche Forschende haben dazu eine Übersicht geschaffen. Es bestätigt sich mehrheitlich, dass Schulschliessungen negative Effekte hatten. Besondere Nachteile haben demnach Kinder erfahren, die ohnehin schon sozioökonomisch benachteiligt sind. Immerhin: Die Schweiz ist diesbezüglich besser durch die Pandemie gekommen als Deutschland und Österreich.

