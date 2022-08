Coronavirus: Im Aargau sind die Infektionszahlen gestiegen

Coronavirus Schweizweit sinken die Infektionen, im Aargau steigen sie – zudem sind auch mehr Leute im Spital Im Gegensatz zum landesweiten Trend steigen im Aargau die Infektionszahlen mit dem Coronavirus leicht an. Eine Übersicht zur aktuellen Situation in unserem Kanton. Alessandro Crippa 10.08.2022, 11.18 Uhr

Eine Frau macht einen Coronavirus Antigen-Selbsttest mit Nasenabstrich bei sich zu Hause. Symbolbild: Keystone

«Seit nunmehr einem Monat flacht die Kurve der Corona-Infektionen in der Schweiz und Liechtenstein ab», schrieb unsere Zeitung am Dienstag. In der letzten Woche wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) 21’817 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet – das sind rund 3116 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: In der vergangenen Woche waren es noch 23’348 Infektionen, also täglich rund 3335 neue Infektionen.

