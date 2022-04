Corona: Der Aargau verabreicht Novavax-Impfstoff in vier Zentren

Coronavirus Novavax-Impfstoff zugelassen: Wo er im Aargau verfügbar sein wird Swissmedic hat am Mittwoch einen neuen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Im Kanton Aargau wird dieser in vier Zentren verfügbar sein, wenn auch nicht in grossen Mengen. 13.04.2022, 14.07 Uhr

Bald dürfte im Aargau ein neuer Impfstoff verabreicht werden. Keystone

Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat am Mittwoch den Covid-19-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax zugelassen. Auch die Impfempfehlungen der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (EKIF) liegen bereits vor.

Novavax-Impfstoff in Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden erhältlich

Eine Impfung mit Nuvaxovid ist für Personen ab 18 Jahren möglich. Der Impfstoff wird in zwei Dosen mit einem Intervall von mindestens drei Wochen verabreicht. Der Bund will den neuen Impfstoff noch im zweiten Quartal an die Kantone liefern. Konkret verfügt der Bund über 102'000 Dosen des neuen Impfstoffs.

Ab wann die Lieferungen beginnen werden, ist noch nicht bekannt, wie der Kanton Aargau in einer Mitteilung schreibt. Klar ist allerdings: Der neue Impfstoff wird in allen vier Aargauer Impfzentren in Aarau, Baden, Muri und Rheinfelden verfügbar sein.

Nuvaxovid ist kein mRNA-Impfstoff wie die Produkte der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna, sondern ein Proteinimpfstoff. Weiter führt der Kanton in seiner Mitteilung aus:

«Der Kanton Aargau bestellt in einem ersten Schritt nur wenige Impfdosen, da keine grosse Nachfrage zu erwarten ist.»

Impfung mit bisher bekannten Impfstoffen weiterhin möglich

Der Kanton verteile den Impfstoff an die vier kantonalen Impfzentren. Nuvaxovid ist deshalb in den Impfapotheken und Arztpraxen nicht verfügbar.

Weiterhin stünden in allen Impfzentren die mRNA-Impfstoffe von Pfizer/BioNTech und Moderna sowie der Vektorimpfstoff von Janssen zur Verfügung, schreibt der Kanton. Nuvaxovid ist für Personen empfohlen, die sich nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder wollen. Ausgenommen von der Empfehlung sind Schwangere und immundefiziente Personen. Diesen werde weiterhin ausschliesslich einer der beiden mRNA-Impfstoffe von Pfizer/Biontech oder Moderna empfohlen. (cri)