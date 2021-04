Coronavirus Die Mehrheit der Aargauer wird frühestens im Juni geimpft und 12 weitere Fakten zur Covid-Impfkampagne des Kantons Wo steht der Kanton Aargau mit seiner Covid-Impfkampagne an Ostern? Wo klemmts noch, wo gibt es Fortschritte? Und wie sollen sich die Bürger und Bürgerinnen verhalten? 13 Fragen an den Aargauer Impfchef Andreas Obrecht. Rolf Cavalli 02.04.2021, 17.30 Uhr

Wieviele Aargauerinnen und Aargauer sind schon gegen Covid geimpft?

Andreas Obrecht: 47'522 Personen haben zwei Impfungen erhalten (Stand 31. März). Etwa 60 Prozent der Alterskategorie über 75 haben eine Impfung erhalten. Auf der Warteliste befinden sich nur noch ganz wenige Personen aus dieser Gruppe. Angesichts des Impfziels von 70 Prozent der Bevölkerung haben wir das Ziel in dieser Altersgruppe schon fast erreicht. Wir gehen davon aus, dass sich viele auch bei ihren Hausärzten für die Impfung angemeldet haben und warten, bis diese impfen können. Wir rufen alle Personen aus dieser Altersgruppe auf, sich möglichst rasch für möglichst viele Impfstandorte zu registrieren. Sie erhalten derzeit sehr rasch einen Termin.

Kommt schneller dran, wer sich direkt beim Hausarzt anmeldet, statt sich beim Kanton registriert?

Eine pauschale Aussage dazu ist nicht möglich. Wenn man zu einer der Risikogruppen gehört (Personen über 65 und Personen mit Vorerkrankungen mit höchstem Risiko) sollte man sich in jedem Fall für möglichst viele Impfzentren registrieren. Wir hoffen, dass wir bis Ende April alle impfwilligen Personen dieser Gruppen in den Impfzentren impfen können. Wir gehen davon aus, dass mindestens 75 Prozent der Aargauer Bevölkerung in den Impfzentren geimpft wird. Die Kapazitäten in den Impfzentren sind entsprechend höher als bei Arztpraxen und Apotheken. Eine Rückkehr zur Normalität ist erst möglich, wenn sich genügend Menschen geimpft haben.

Wie gross schätzen Sie die Impfbereitschaft der Aargauerinnen und Aargauer ein?

Dazu haben wir keine Erhebungen gemacht. Bisher haben sich gut 170'000 Personen für eine Impfung registriert. Zählt man das geimpfte Pflegepersonal und die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen noch dazu, sind es schon fast 200'000 Personen. Das ist zwar für den Moment gut, aber das reicht noch nicht, um die wichtige Durchimpfungsrate von 70 Prozent zu erreichen.

Was tut der Kanton, um noch mehr Menschen zum Impfen zu bewegen?

Wir starten übernächste Woche mit einer Informationskampagne. Details dazu geben wir zu einem späteren Zeitpunkt bekannt. Wir möchten aber schon jetzt alle Aargauerinnen und Aargauer dazu aufrufen, sich auf www.ag.ch/covid-impfanmeldung für einen Termin zu registrieren. Wer möglichst schnell einen Termin möchte, meldet sich bei allen Impfzentren an. Das erleichtert uns die Planung.



Kann man sich auch nachträglich für mehrere Impfzentren anmelden, wenn man bereits registriert ist, dabei aber nur ein Zentrum ausgewählt hat?

Ja, dazu ist eine Meldung an covid-19-impfung@ag.ch nötig. Die Software des Bundes lässt zurzeit noch keine Bearbeitung der Registrierung durch die Anwender selbst zu. Dieses dringende Anliegen ist aber deponiert.

Wann wird die Impfkampagne für die gesamte Bevölkerung geöffnet?

Momentan werden Personen aus der Zielgruppe 1 (besonders gefährdet) geimpft und ein Teil der Personen aus Zielgruppe 2 (Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen). Die Zielgruppe 2 wird nach Ostern ganz geöffnet. Wir gehen davon aus, dass wir die restlichen Zielgruppen im Laufe der Monate Mai und Juni öffnen können.

Wann sind Jüngere dran, die sich früh registrert haben?

Eine junge gesunde Person muss – auch wenn sie sich im Januar registriert hat – noch warten. Vermutlich bis mindestens Juni. Je grösser die Menge der registrieren Personen in einer Zielgruppe, desto länger dauert es, bis alle registrierten Personen aus dieser Zielgruppe geimpft sind. Innerhalb der Zielgruppe spielt allerdings der Registrierungszeitpunkt schon eine Rolle. Eine frühe Registrierung ist also sinnvoll.

Die Aargauer Handelskammer und mit ihr viele Firmen bieten an, ihre Mitarbeiter selber zu impfen. Begrüssen Sie das?

Derzeit ist es nicht vorgesehen, dass Impfstoff an Unternehmen abgegeben wird. Dies ist angesichts der noch immer limitierten Impfstoffmenge und der noch nicht offenen Impfung für alle Zielgruppen auch nicht sinnvoll. Allenfalls ist das ein interessantes Angebot zur Steigerung der Impfbereitschaft im weiteren Verlauf der Pandemiebekämpfung, wobei die wohnortsnahe Grundversorgung auch eine wichtige Rolle spielen wird.

Im Mai soll sehr viel mehr Impfstoff geliefert werden: Wieviel bekommt der Kanton Aargau?

Wir erwarten für den April gut 100'000 Impfdosen, für den Mai erwarten wir zurzeit etwas mehr als das. Die Liefermengen für den Mai sind aber noch nicht bestätigt.

Wieviel kann der Aargau maximal verimpfen mit den jetzigen Impfzentren?

Der Plan des Bundesamtes für Gesundheit BAG bedeutet, dass im Kanton Aargau rund 30'000 bis 35'000 Impfungen pro Woche durchgeführt werden müssten. Schon heute hätten wir eine Kapazität von 35'000 und könnten diese mit Ausweitung der Öffnungszeiten auf Randzeiten und Wochenenden sowie unter Einbezug von Arztpraxen und Apotheken auf mindestens 50'000 Impfungen pro Woche ausbauen. Dafür müssen aber auch entsprechende Mengen an Impfstoff geliefert werden, was derzeit nicht der Fall ist.



Wird der Aargau die Kapazitäten ausbauen, um möglichst schnell, möglichst viele Impfungen durchführen zu können?

Der Kanton Aargau passt seine Kapazitätsplanungen für die Impfzentren laufend an, sobald neue Liefermengen bestätigt werden. Eine Ausweitung der Öffnungszeiten auf Randzeiten und Wochenenden ist in allen Impfzentren denkbar. Das hängt von den effektiven Liefermengen ab.

Hat der Aargau genug Fachpersonal, um ohne Verzögerung zu impfen? Die FDP schlägt vor, Armeeangehörige einzuspannen?

Ja, der Kanton hat noch immer eine Liste mit freiwilligen Personen und kann die personellen Kapazitäten entsprechend ausbauen. Ein Einsatz der Armee ist von Bundesseite nicht vorgesehen und ist aus unserer Sicht auch nicht notwendig.

Ist auch ein Szenario denkbar, die Strategie zu ändern und möglichst viele noch schneller zu impfen auf Kosten eines Vorrats für die zweite Impfung?

Der Kanton Aargau folgt bei seiner Impfstrategie den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit BAG. Sollte das BAG entsprechende Empfehlungen herausgeben, wird der Kanton Aargau diese ebenfalls evaluieren und allenfalls Anpassungen vornehmen.