Coronavirus Der Kanton Aargau lockert Maskenpflicht in den Schulen – nimmt er damit vermehrt Schulschliessungen in Kauf? Schon ab nächster Woche wird die Maskenpflicht auf dem Schulareal aufgehoben. Die Abklärungen für das Contact Tracing Center werden dadurch komplexer und dauern länger. Laut Kantonsärztin Yvonne Hummel könnten auch Klassenquarantänen oder Schulschliessungen wieder vermehrt möglich werden. Noemi Lea Landolt 13.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Schulhaus gilt weiterhin Maske auf; auf dem Pausenplatz hingegen muss im Aargau ab Montag keine Maske mehr getragen werden. Keystone

«Grundsätzlich werden wir alle noch sehr lange eine Maske tragen müssen.» Das sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel Ende April zur AZ. Nun wird die Maskenpflicht aber zumindest im Volksschulbereich «vorsichtig gelockert», wie das Bildungsdepartement am Mittwoch mitteilte.

Ab Montag müssen Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse und Lehrerinnen und Lehrer nur noch drinnen eine Maske tragen. Auf dem Schulareal wird die Maskenpflicht aufgehoben.

Mehr Arbeit für das Contact-Tracing-Center

Ende April sagte Kantonsärztin Yvonne Hummel noch, dank der Maskenpflicht in den Schulzimmern und auf dem gesamten Schulareal habe man bei einem positiven Fall in einer Klasse nicht die ganze Klasse in Quarantäne schicken müssen.

Nun wird die Maskenpflicht auf dem Schulareal aufgehoben. Laut Hummel werden dadurch die Abklärungen für das Contact-Tracing-Center komplexer und dauern länger. «Sollten auf dem Schulareal nicht alle Abstandsregeln eingehalten werden, sind Klassenquarantänen bis zu Schulschliessungen vermehrt möglich», sagt die Kantonsärztin.

Klassenlager sind möglich, aber werden nicht empfohlen

Ab Montag ist an den Volksschulen auch Musik- und Instrumentalunterricht ohne Maske wieder möglich. Vorausgesetzt der Mindestabstand oder andere Schutzmassnahmen werden eingehalten. Gleiches gilt für öffentliche Schulanlässe.

Besonders freuen, dürften sich die Aargauer Schulkinder, dass nebst Ausflügen und Exkursionen auch Schulreisen wieder erlaubt sind. Mehrtägige Lager im Klassenverband und mit Schutzmassnahmen wären ebenfalls wieder möglich. Sie werden aber nicht empfohlen.

Laut Mitteilung des Bildungsdepartements sind die Lockerungen möglich, weil sich die Coronafallzahlen stabilisieren beziehungsweise sogar leicht sinkend sind.

Alles anzeigen

Das wichtigste Ziel sei weiterhin, dass Präsenzunterricht stattfinden und ein möglichst ordentlicher Schulbetrieb aufrechterhalten werden könne, heisst es in der Mitteilung. Mindestens bis die nationale Impfkampagne sowie das breitflächige repetitive Testen ausreichend umgesetzt seien, werde auch das Einhalten und Anordnen von Schutzmassnahmen Teil des Schulalltags sein.

Erst 2000 Personen werden regelmässig getestet

Die Testoffensive mit regelmässigen Speicheltests in Aargauer Schulen und Firmen ist am 4. Mai gestartet. Bis Ende Mai wollte Kantonsärztin Yvonne Hummel jede Woche 100'000 Personen testen. In der jetzigen Startphase seien im Schritt rund 2000 Personen pro Woche getestet worden, sagt Hummel. «Tendenz steigend.»

Das Interesse ist vorhanden: Eine Umfrage des Bildungsdepartements zeigte, dass 80 Prozent der Schulen, welche an der Umfrage teilgenommen haben, interessiert bis sehr interessiert sind, an den repetitiven Tests teilzunehmen. Laut Hummel haben sich rund 100 Schulen registriert.