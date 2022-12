Covid: Zusatzkredit und 26 Jobs bis Mitte 2023 im Aargau – wieso?

Coronavirus Das Aargauer Covid-19-Programm läuft aus – warum es trotzdem noch einen Zusatzkredit braucht Der Kanton Aargau stellt per Ende Jahr das repetitive Testen ein und fährt sein Covid-19-Programm zurück. Dennoch gibt es einige offene Fragen. Die AZ hat bei Andreas Obrecht, dem Leiter des Aargauer Covid-19-Programms, nachgefragt. Alessandro Crippa Jetzt kommentieren 09.12.2022, 17.00 Uhr

Die Impfkampagne des Kantons Aargau gegen das Coronavirus läuft aktuell noch. Symbolbild: Chris Iseli

Seit dem 1. April 2022 sind in erster Linie wieder die Kantone für die Bewältigung der Coronapandemie verantwortlich, nicht mehr der Bund. Das heisst: Die Kantone sind dafür zuständig, welche Massnahmen zur Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten angeordnet werden, und sie müssen sich untereinander koordinieren.

Der Bund hat ein Grundlagenpapier herausgegeben, in welchem eine Übergangsphase für die Bewältigung von Covid-19 vorgesehen ist. Diese dauert demnach bis mindestens Ende März 2023. Es sei wahrscheinlich, dass die Kantone auch im nächsten Jahr für die Impflogistik und die Sicherstellung des Impfangebots verantwortlich sein werden, schreibt der Kanton Aargau.

26 Stellen werden bis Mitte 2023 noch besetzt

In einer Medienmitteilung kündigt der Regierungsrat am Freitag an, dass der Kanton Aargau sein Covid-19-Programm bis Mitte 2023 abbaut. Dies aufgrund «der sich positiv entwickelnden epidemischen Lage», wie der Kanton schreibt. Zum Abbau des Programms heisst es von offizieller Seite: «Für den Betrieb und Rückbau des Covid-19-Programms in die ordentlichen Strukturen im ersten Halbjahr 2023 rechnet der Regierungsrat mit maximal 26 Projektstellen.»

Auf Nachfrage der AZ erklärt Andreas Obrecht, der Leiter des Aargauer Covid-19-Programms, dass dies keine zusätzlichen Stellen seien. «Diese Personen sind heute schon bei uns angestellt.» Die Impfkampagne laufe nämlich noch, sagt er. Zudem arbeiteten auch immer noch Personen bei der Info-Hotline, «es gibt immer noch Fragen zum Thema Covid-19». Und wenn man am Coronavirus erkrankt respektive danach wieder genesen sei, werden weiterhin Zertifikate ausgestellt, merkt Obrecht an.

Andreas Obrecht, Leiter des Covid-19-Programms im Kanton Aargau. Britta Gut

Ende Jahr wird der Personalpool der auf Abruf verfügbaren Mitarbeitenden des Covid-19-Programms verkleinert. Viele befristete Verträge von Mitarbeitenden laufen daher aus. Kündigungen mussten keine ausgesprochen werden, sagt Obrecht.

Und wofür braucht es einen neuen Zusatzkredit?

In der Medienmitteilung des Kantons vom Freitag heisst es auch: «In einem zweiten Schritt wird der Regierungsrat beim Grossen Rat einen Zusatzkredit beantragen.» Warum braucht es einen Zusatzkredit, wenn das Programm doch Mitte 2023 endet? «Mit dem neuen Kredit sollen die 26 Stellen finanziert werden, die bis zum Ende des Programms bestehen bleiben», sagt Obrecht. Wie hoch der Zusatzkredit ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Am Donnerstag ist der Nationalrat dem Ständerat gefolgt und hat entschieden, dass ab Neujahr der Bund die Kosten für die Coronatests nicht mehr übernimmt. Das ist die letzte grosse Änderung, die auch den Kanton Aargau betrifft. Wird der Kanton Aargau künftig die Tests bezahlen? Obrecht: «Nein, das ist nicht vorgesehen und wäre kurzfristig auch nicht umsetzbar. Wir begrüssen den Entscheid, das Testen in die ordentlichen Strukturen zu überführen.»

Nach fast 1 Million Proben stoppt der Kanton das repetitive Testen

Per Ende Jahr stellt der Kanton Aargau auch das repetitive Testen ein. Daran haben sich in diesem Jahr nur noch die Gesundheits- und sozialmedizinischen Einrichtungen beteiligt. Dazu schreibt der Regierungsrat: «Das repetitive Testen hat während eineinhalb Jahren dazu gedient, asymptomatische infizierte Personen zu identifizieren und damit die Ansteckungskette zu unterbrechen.»

Seit Mai 2021 seien im Kanton Aargau fast 1 Million Einzeltests analysiert und etwas über 5000 angesteckte Personen ausfindig gemacht, heisst es in der Mitteilung. In dieser Zeit hätten sich 229 Bildungsinstitutionen und 886 Betriebe (inklusiv Gesundheitseinrichtungen) am repetitiven Testen beteiligt.

Sofern alles wie geplant läuft, gibt es das Covid-19-Programm nach dem 30. Juni 2023 im Aargau nicht mehr. Damit wird auch die Leitungsfunktion überflüssig, die Obrecht innehatte. Und was macht Andreas Obrecht danach? «Auch nach dem Rückbau in die ordentlichen Strukturen gibt es Aufgaben rund um Covid-19 und andere Themen zu bewältigen», sagt er.

