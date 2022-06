Coronavirus Alle gegen Christoph Fux bei der SVP: KSA-Infektiologe stellt sich der Debatte mit coronakritischem Arzt und Nationalrätin Oft heisst es, die SVP stehe allein gegen alle – an einem SVP-Podium zur Coronapandemie war es umgekehrt: Infektiologe Christoph Fux stand ziemlich einsam da. Die Veranstaltung in Boswil war geprägt von hitzigen Diskussionen um Impfnebenwirkungen, Maskenpflicht und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Pandemie. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 30.06.2022, 14.04 Uhr

Hitzige Diskussion rund um den Umgang mit der Coronapandemie in der Schweiz: Moderator Fabian Hägler, stellvertretender Chefredaktor der AZ, KSA-Chefinfektiologe Christoph Fux, die Obwaldner Nationalrätin Monika Rüegger (SVP) und der coronakritische Wettinger Arzt Thomas Binder diskutieren am Podium im Gasthof Löwen in Boswil. Claudio Thoma

Covid-19 kann bei ungeimpften Personen tödlich enden, Maskentragen hilft gegen die Verbreitung des Virus und die Impfung schützt vor schweren Verläufen: Das ist weltweit wissenschaftlicher Konsens und die Position der überwiegenden Mehrheit aller Expertinnen und Ärzte, wenn es um Corona geht. Diese Position vertrat Christoph Fux, Infektiologe am Kantonsspital Aarau, bei einem Podium im «Löwen» in Boswil, das sich um die Coronapandemie drehte.

Covid-19 ist eine relativ harmlose Grippe, Masken bringen nichts, sondern sind sogar schädlich, die Impfung ist unwirksam und hat gravierende Nebenwirkungen: Diese Position vertrat Thomas Binder, Kardiologe aus Wettingen, am selben Anlass, der von der SVP Bezirk Muri organisiert worden war. Binders Ansichten widersprechen Forschungsresultaten und wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden nur von einer kleinen Minderheit von Ärzten geteilt.

Ganz anders war dies im «Löwen»-Saal: Die überwiegende Mehrheit der rund 100 Besucherinnen und Besucher des Podiums applaudierte bei Binders Ausführungen, während Fux fast durchwegs Kopfschütteln und halblaute Kritik erntete. Zwischen den beiden Ärzten auf dem Podium stand die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger – die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri, die auch hätte auftreten sollen, musste wegen einer Sitzung in Bern kurzfristig absagen.

Familienvater verlangt wissenschaftlichen Konsens vor Massnahmen

«Sitzen Sie zusammen, einigen Sie sich darüber, was man gegen Corona tun soll – und wenn sie keine gemeinsame Position finden, dann verschonen Sie uns mit Massnahmen», sagte ein Familienvater aus dem Publikum zu Fux und Binder. Nationalrätin Rüegger gab nach mehreren Runden der Auseinandersetzung zwischen dem Infektiologen und dem Coronaskeptiker zu, dass sie nicht wisse, wem sie nun glauben sollte.

Der coronakritische Arzt Thomas Binder referierte seine Theorien zur Unwirksamkeit der Impfung und sieht sich auf der Seite der «Realisten». Jemand aus dem Publikum reiste gar aus dem Berner Oberland an, um ihn sprechen zu sehen. Claudio Thoma

Zu einem Konsens zu kommen, war bei dieser Besetzung des Podiums allerdings nicht möglich – zumal Binder durchwegs bei seinen Theorien und Behauptungen blieb. Er beklagte, dass seine Position weder bei den rund 200 Aargauer Hausärzten noch bei der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH) auf Anklang gestossen sei, und bezeichnete die Verantwortlichen wissenschaftlicher Journals, die Beiträge seriöser Coronaforscher veröffentlichten, als Mafiosi.

Andreas Glarner: «Man sollte Herrn Fux aus seinem Amt entheben»

Fux versuchte, Gegensteuer zu geben, was im Publikum nicht ankam, das sich seine Meinung schon lange gemacht hatte. Auch SVP-Nationalrat und Kantonalpräsident Andreas Glarner war im Saal und sagte, aus seiner Sicht müsse man den Infektiologen seines Amtes entheben, weil dieser eine Zulassungsstudie für Impfstoffe nicht ganz gelesen hatte.

Trotzdem versuchte der KSA-Arzt, auf das Publikum einzugehen: Einer Frau, die von sich selbst sagte, sie sei ungeimpft und habe trotzdem nie Corona gehabt, entgegnete Fux, dass es bei der Ansteckung und bei der Schwere des Verlaufs von Corona auf das Immunsystem der einzelnen Person ankomme. «Wir wissen, dass Todesfälle und schwere Verläufe mit der Impfung reduziert werden», sagte Fux.

Binder schüttelte den Kopf und behauptete, die Impfung sei ein gefährliches Genexperiment, während Rüegger darauf verwies, dass es mehrere tausend Meldungen von gravierenden Nebenwirkungen gebe. Fux entgegnete, die Impfung habe allein in der Schweiz den Tod von rund 20'000 Menschen verhindert und das Virus verursache ein Mehrfaches jener Symptome, die als seltene Nebenwirkung der Impfung auftreten.

Fux würde Maskentragpflicht für Kinder nicht mehr unterstützen

Moderator Fabian Hägler, stellvertretender Chefredaktor der AZ, lenkte das Gespräch danach auf die Fragen, wie die Schweiz die Pandemie bewältigt hat, welche Fehler begangen wurden und was man rückblickend anders machen würde. Dabei stand die Maskenpflicht für Kinder im Zentrum, die sowohl Binder als auch Rüegger kritisiert hatten. Infektiologe Fux, der in der Pandemie auch die Aargauer Regierung beraten hatte, sagte dazu:

«Dass Kinder Masken tragen müssen, würde ich heute nicht mehr unterstützen.»

Kinder seien durch Corona nicht speziell gefährdet, räumte er ein. Die Politik habe die Maskenpflicht erlassen, um zu verhindern, dass Kinder zu Hause ihre Eltern anstecken. Ziel sei gewesen, eine drohende Überlastung der Spitäler und Intensivstationen zu verhindern.

KSA-Chefinfektiologe Christoph Fux sagte, dass die Erwachsenen mehr Verantwortung hätten übernehmen sollen. In der Pandemie hätten die Kinder den Preis für deren Verantwortungslosigkeit zahlen müssen. Claudio Thoma

Auch die Abschottung der Alters- und Pflegeheime sieht der KSA-Infektiologe heute kritisch. Die Impfkampagne verteidigte Fux jedoch vehement. «Es war kein Fehler, möglichst viele Menschen impfen zu wollen. Hier müssen wir den gesellschaftlichen Nutzen im Blick haben, nicht nur das Individuum.»

«Debatte hätte früher geführt werden müssen»

Der Umgang mit Ungeimpften in der Schweiz war das Stichwort für Nationalrätin Rüegger: «An der Diskussion der beiden Ärzte hier sieht man, wie gespalten unsere Gesellschaft ist», sagte Rüegger. Und:

«Es war ein Shitstorm gegen die Ungeimpften. Gesellschaftlich war es nichts wert, was wir hier gemacht haben.»

Die Obwaldner SVP-Nationalrätin Monika Rüegger reiste aus Engelberg für das Podium im «Löwen» Boswil an. Das Impfzertifikat habe «alles kaputtgemacht». Claudio Thoma

Sie habe sich gefragt, ob man überhaupt wieder einmal zurück zur Normalität komme. Sie sei «schockiert» gewesen, wie die Menschen miteinander umgegangen seien, sagte Rüegger. «Es war menschenunwürdig, die Leute so wegzusperren. Und mit dem Zertifikat haben wir alles kaputtgemacht.» Sie sieht die Wissenschaft in der Pflicht: «Wir hatten jetzt ein halbes Jahr Zeit, um hinzuschauen, wo wir übertrieben haben. Ich habe diese Debatte bisher vermisst.» Auch Arzt Thomas Binder sagte: «Wir hätten diese Debatte schon im März 2020 führen sollen.»

Intensivpflegerin am KSA warnt eindringlich vor Personalmangel

In den letzten zwei Jahren habe es immer wieder geheissen, dass die Spitäler wegen Personalmangels nicht mehr Intensivbetten zur Verfügung stellen konnten, sagte Rüegger, an Fux gerichtet. Für die Obwaldnerin war klar, dass man auch weniger gut geschulte Pflegefachkräfte und nicht nur «Studierte» hätte einsetzen müssen, um dies zu verhindern.

Eine Intensivpflegerin des Kantonsspitals Aarau im Publikum korrigierte Rüegger. Es sei nicht möglich, dass eine weniger ausgebildete Pflegekraft einen Intensivplatz betreuen könne. Die Intensivpflegerin sagte:

«Wenn man eine unausgebildete Person einen Intensivpatienten betreuen lässt, stirbt dieser innerhalb von einer Stunde.»

Die Pflegekräfte seien am Anschlag und ab jetzt gelte im KSA auch wieder Maskenpflicht für das Personal, sagte sie. Die Intensivpflegerin fragte die Podiumsteilnehmer, was sie für Lösungen hätten, um dem Personalmangel auf Intensivstationen zu begegnen. Eine klare Antwort gab es nicht – und so blieb am Ende die Hoffnung, dass es keine neue Virusvariante gibt, die schwere Verläufe verursacht und zu einer grösseren Spitalbelastung führt.

