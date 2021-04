Coronavirus Der Aargau fordert vom Bundesrat schnellstmöglich die totale Öffnung der Restaurants – wenn es die Lage zulässt Die am Mittwoch vom Bundesrat bekanntgegebenen Lockerungen nimmt die Aargauer Regierung zur Kenntnis. Allerdings hält sie in einer Medienmitteilung fest, was sie von der Landesregierung nun konkret erwartet. 15.04.2021, 11.49 Uhr

Der Kanton Aargau will die Restaurants möglichst bald komplett öffnen. Keystone

(az) Nachdem der Bundesrat am Mittwoch die neuen Massnahmen bekanntgegeben hat, meldet sich tags darauf die Aargauer Regierung. Sie schreibt in einer Mitteilung, dass die am Mittwoch beschlossenen Öffnungsschritte in den Bereichen Veranstaltungen, Kultur, Sport und Gastronomie im Kanton Aargau gemäss den Vorgaben und Schutzbestimmungen des Bundes umgesetzt und kontrolliert würden. Dabei sollen flexible Rahmenbedingungen geschaffen und der aufgrund der epidemiologischen Lage mögliche Ermessensspielraum ausgeschöpft werden.