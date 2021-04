Coronaregeln Musigburg Aarburg: Konzert im Festzelt mit Essen ist verboten – wie es nun weiter geht Ein Konzert für 48 Personen in einem Zelt ruft die Aargauer Kantonspolizei auf den Plan. Das Problem beim Konzert waren die konsumierenden Gäste. Warum die Fans in Aarburg künftig nicht auf Live-Musik verzichten müssen. Remo Wyss, ZT 26.04.2021, 18.06 Uhr

Wie es in der «Musigburg» nun weiter geht. Tele M1

Gross war die Freude, als am letzten Mittwoch das «erste Konzert im Aargau» in der «Musigburg» stattfinden konnte. Schon vor einiger Zeit hat «Musigburg»-Betreiber Ronnie Url vorausschauend ein grosses Zelt gekauft. «Es hat sich angedeutet, dass zuerst der Aussenbereich geöffnet wird», so Url. Er fügt an:

«48 Personen haben darin an Vierer-Tischen Platz, natürlich unter Einhaltung der geltenden Abstände für den Gastro-Bereich.»

Die Bühne mit genug Abstand zu den Tischen, ein rigoroses Contact Tracing und Toiletten im Aussenbereich vervollständigen das coronakonforme Konzept.

Der Bieler Musiker Pät im Zelt des Lokals «Musigburg» in Aarburg. Bild: Andre Albrecht

Keine Konsumation und Maskenpflicht während Gig

Dennoch tauchte tags darauf die Kantonspolizei auf. Das Problem: Während der Bieler Sänger Pät auftrat, wurde konsumiert. Wenn ein Künstler auftritt, herrsche absolutes Konsumationsverbot und Maskenpflicht, teilte die Polizei Url mit.

Ronnie Url, Geschäftsführer und Präsident des dazugehörigen Vereines Musigburg, vor dem Lokal Musigburg in Aarburg. Andre Albrecht

Eine Busse gab es keine. Url sagt: «Wir mussten uns daher überlegen, was wir machen können um vorschriftenkonform zu bleiben.» Nun finde das Nachtessen der «Musik & Dinner»-Anlässe vor dem Konzert – das neu im Innenraum der «Musigburg» und nicht im eigens gekauften Festzelt stattfindet – im benachbarten Hotel Restaurant Krone statt.

Urls Forderung nach klaren Vorschriften

Nach dem Konzert kann wieder auf die Terrasse der «Krone» gewechselt werden. «Eigentlich irrsinnig, dass das erlaubt ist, unser Anlass im Zelt aber nicht», so Ronnie Url. Nun gebe es zweimal eine Vermischung der «Musigburg»-Gäste mit anderen Gästen der «Krone», zudem finde das Konzert drinnen und nicht draussen statt.

«Es braucht wieder eine klare Linie und klar verständliche Vorschriften», findet Url. Und: «Maskenpflicht in einer Gartenbeiz bringt nichts.» Ein halbes Jahr habe man der Bevölkerung erklärt, dass Masken nichts bringen und man sich draussen kaum anstecken könne. «Plötzlich gibt es aber eine Maskenpflicht an Tischen im Freien, die im ganzen Land nicht umgesetzt wird. Es besteht die Gefahr, dass so seitens der Bevölkerung die sinnvollen Massnahmen auch nicht mehr umgesetzt werden.»

Trotz allem erhielt Ronnie Url sehr viel positives Feedback auf die ersten Konzerte seit Mittwoch. «Die Feedbacks tun sehr gut. Endlich wieder Live-Musik – danach haben sich Musikfans gesehnt.»