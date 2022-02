Trychler in Aarau - in Bern kamen sie nicht auf den Bundesplatz

Coronaprotest Trychler konnten in Bern nicht auf dem Bundesplatz demonstrieren – deshalb ziehen sie durch Aarau Eigentlich wollten Massnahmenkritiker in Bern demonstrieren, dort sperrte die Polizei aber den Bundesplatz ab. Nun hat sich eine Gruppe von Trychlern in Aarau eingefunden und zieht durch die Altstadt. Fabian Hägler 07.02.2022, 19.19 Uhr

Trychler ziehen am Montagabend durch die Aarauer Altstadt Leserreporter

Am Nachmittag hat die Berner Polizei den Bundesplatz für den Verkehr gesperrt. Zudem stellte sie mehrere Kastenwagen quer, etwa beim Käfigturm vor dem Bärenplatz oder eingangs Schauplatzgasse. Grund war eine angekündigte Auto- und Lastwagendemo von massnahmenkritischen Kreisen. Eine Bewilligung für die Aktion sei nicht eingeholt worden, sagte Sicherheitsdirektor Reto Nause gegenüber dem «Tagesanzeiger».

Hier ziehen sie durch die Bahnhofstrasse. Leserreporter

Die Idee zur Form des Protests dürfte aus Kanada stammen. In der Hauptstadt Ottawa kommt es seit einer Woche zu Demonstrationen. Am Samstag etwa blockierten rund 1000 Lastwagen und andere Fahrzeuge Teile der Innenstadt. Der Bürgermeister hatte am Sonntag deshalb den Notstand ausgerufen.

Auf Twitter wies User sqiss.ch darauf hin, dass sich die Trychler nun nach Aarau bewegten. Gemäss einem Flyer auf Telegram wollten sie um 19 Uhr in der Kantonshauptstadt protestieren. Dort sind sie inzwischen eingetroffen, wie ein aktuelles Bild aus der Stadt zeigt.

In einer langen Kolonne ziehen die Freiheitstrychler durch die Aarauer Bahnhofstrasse Leserreporter

Es handelt sich offenbar um eine grössere Kundgebung, auf den Bildern sind Dutzende, wenn nicht Hunderte von Personen zu sehen. Der Demonstrationszug wird von der Polizei begleitet, derzeit bewegen sich die Massnahmengegner offenbar weitgehend auf dem Trottoir.

Die Coronaskeptiker tragen Fahnen, Transparente und Fackeln, der Verkehr auf der Bahnhofstrasse scheint trotz der Kundgebung derzeit weiterhin normal zu rollen. Ein AZ-Reporter vor Ort schätzt die Zahl der Teilnehmenden auf 200 bis 300 Personen.

Wie die Kantonspolizei Aargau gegenüber ArgoviaToday sagte, habe es bei der Kundgebung bisher keine Ausschreitungen gegeben. Zudem sei die Demonstration bewilligt, hielt die Kantonspolizei fest.