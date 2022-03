Corona: Situation an vielen Schulen nach wie vor chaotisch

Coronapandemie Viele Ansteckungen an Aargauer Schulen: Situation nach wie vor chaotisch – Lehrerinnen wollen «Schnupfenplan» beibehalten Wie viele Kinder, Jugendliche und Lehrpersonen sich derzeit an Aargauer Schulen mit Covid anstecken, ist nicht bekannt. Laut Lehrerverband sind es viele. Die Lehrpersonen fordern ein einheitliches Vorgehen bei kranken Schülerinnen und Schülern. Eva Berger 1 Kommentar 12.03.2022, 05.00 Uhr

Covid-19-Ausbruchsuntersuchung an der Primarschule Dorf in Windisch, am 26. Mai 2021. Severin Bigler

Am Dienstag, 8. März, erreichte die Coronapandemie im Aargau ihren (vorläufigen) Höhepunkt: Mit 3576 infizierten Personen lag die Fallzahl so hoch wie noch nie seit zwei Jahren. Das spüren insbesondere die Schulen. Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler sind wegen einer Ansteckung in Isolation, in manchen Klassen ist die Hälfte der Schülerinnen und Schüler krank.