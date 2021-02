Neben Restaurants und gewissen Läden sind im Aargau – anders als in anderen Kantonen – auch Erotikbetriebe zu. Die Schliessung zwingt einige Sexarbeiterinnen in die Illegalität und wenn sie Hilfe brauchen, müssen sie diese in anderen Kantonen holen.

Noemi Lea Landolt 16.02.2021, 05.00 Uhr