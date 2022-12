Maskenpflicht: Lehrernetzwerk zieht vor das Bundesgericht

Coronamassnahmen Maskenpflicht an Schulen: Lehrernetzwerk Schweiz zieht den Fall vor das Bundesgericht weiter Aargauer Eltern, unterstützt vom Verein Lehrernetzwerk Schweiz, haben sich gegen die Maskenpflicht an der Primarschule und Oberstufe gewehrt. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde abgewiesen. Nun zieht der Verein das Urteil weiter ans Bundesgericht. 23.12.2022, 16.20 Uhr

Am 29. September 2021 haben 18 Schülerinnen und Schüler, vertreten durch ihre Eltern, eine Beschwerde gegen die Maskenpflicht an Aargauer Schulen eingereicht. Alex Spichale

Wesentliche Teile des Urteils des Aargauer Verwaltungsgerichts seien hinfällig, «das Urteil muss daher korrigiert werden», teil das Lehrernetzwerk Schweiz mit. Das Verwaltungsgericht verletze «den verfassungs- und völkerrechtlichen Anspruch der Kinder auf besonderen Schutz ihrer physischen und psychischen Integrität». Worum geht es?

18 Schülerinnen und Schüler, vertreten durch ihre Eltern und unterstützt vom Verein Lehrernetzwerk Schweiz, hatten gegen die per 1. September verordnete Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse eine Beschwerde eingereicht. Nun hat das Verwaltungsgericht diese Beschwerde abgewiesen. Es sei unter anderem nicht gerechtfertigt, die Rechtmässigkeit der Maskenpflicht nach Massgabe des heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstands zu beurteilen.

Lehrernetzwerk spricht von «Gammeljustiz»

In einer Mitteilung bestätigt das Lehrernetzwerk nun, was es nach der Urteilsverkündung bereits angekündigt hatte. Es fechtet das Urteil an und zieht vor das Bundesgericht. «Keine Frage, dass wir das Urteil weiterziehen – wenn nötig bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte», sagte Jérôme Schwyzer, Präsident des Lehrernetzwerks, bereits am Mittwoch.

Jérôme Schwizer. zvg

Zudem kritisiert das Lehrernetzwerk das Arbeitstempo des Verwaltungsgerichts. «Es dauerte mehr als ein Jahr, bis das Verwaltungsgericht mitteilte, dass es nicht auf die Beschwerde eingehe. Diese Form von Gammeljustiz ist an sich schon problematisch», heisst es in der Mitteilung. (fan)