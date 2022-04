Maskenpflicht: Lehrer wollen vor Hürzelers Haus demonstrieren

Coronamassnahmen Lehrernetzwerk-Präsident: Kundgebung vor dem Haus von Bildungsdirektor Alex Hürzeler bei erneuter Maskenpflicht? Schon drei Beschwerden gegen Maskenpflicht an Schulen hat das Verwaltungsgericht abgewiesen, eine vierte Eingabe wurde zurückgezogen. Sollte die Maske wieder obligatorisch werden, könnte sich das Lehrernetzwerk Schweiz eine Demonstration am Wohnsitz des Aargauer Bildungsdirektors Alex Hürzeler vorstellen. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 12.04.2022, 11.45 Uhr

Beim Schulstart in Neuenhof am 9. August 2021 musste Bildungsdirektor Alex Hürzeler noch eine Maske tragen - inzwischen ist die Maskenpflicht an den Schulen aufgehoben. Chris Iseli

Seit zwei Wochen gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln keine Maskenpflicht mehr, nur in Spitälern und Heimen muss die Maske zum Teil noch getragen werden. Schon Mitte Februar wurde die Maskenpflicht in Schulen aufgehoben – doch die juristische Aufarbeitung dieser Anordnung ist im Aargau noch nicht abgeschlossen. Massgeblich verantwortlich dafür ist das Lehrernetzwerk Schweiz, das im Herbst 2021 zusammen mit Eltern beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde eingereicht hatte.

Die Forderung der Beschwerdeführer, die Maskenpflicht per sofort aufzuheben, hat das Verwaltungsgericht im Oktober 2021 abgelehnt. Zur inhaltlichen Kritik der Eltern und des Lehrernetzwerks, für die Maskenpflicht an den Schulen gebe es keine gesetzliche Grundlage, hat sich das Gericht aber noch nicht geäussert. «In diesem Verfahren läuft der Schriftenwechsel weiterhin, es sind keine Angaben zum weiteren zeitlichen Verlauf möglich», teilt Nicole Payllier, Sprecherin der Aargauer Gerichte, auf Anfrage der AZ mit.

Alex Hürzeler: Bundesgericht beurteilt Maskenpflicht als rechtmässig

Bildungsdirektor Alex Hürzeler geht dennoch davon aus, dass das Gericht die Maskenpflicht als zulässig beurteilen wird. In einem Brief an das Lehrernetzwerk von Mitte Februar wies Hürzeler auf mehrere Entscheide des Bundesgerichts zu dieser Frage hin und schrieb:

«Sie erkennen, dass das Bundesgericht zwar bei der Maskentragpflicht von einem Grundrechtseingriff ausgeht, aber im Weiteren ausführt, dass sich die entsprechenden Massnahmen auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage stützen und diese für die fragliche Zeitdauer als gerechtfertigt und verhältnismässig erweisen.»

Bildungsdirektor Alex Hürzeler mit Aargau-Maske. Severin Bigler

Der Regierungsrat hielt fest, «dass weiterhin zwei Verfahren vor dem aargauischen Verwaltungsgericht hängig sind», die sich mit der Maskenpflicht an den Schulen befassten. Das zweite Verfahren, das er meinte, war der Antrag von Eltern eines Schülers, der Ende Dezember 2021 eingereicht worden war.

Eltern ziehen Antrag gegen Maskenpflicht nach drei Monaten zurück

Darin wurde der Entscheid des Kantons kritisiert, nach den Weihnachtsferien ab dem 10. Januar die Maskenpflicht an Schulen wieder einzuführen. Die Antragsteller verlangten, den entsprechenden Antrag zur Maskenpflicht in der Covid-Verordnung des Kantons sofort aufzuheben. Sollte das Gericht diese Forderung abweisen, verlangten die Eltern ein sogenanntes Normenkontrollverfahren. Vereinfacht gesagt, sollte das Verwaltungsgericht prüfen, ob die Maskenpflicht rechtmässig sei.

Dies ist inzwischen hinfällig geworden, wie eine Nachfrage der AZ bei den Aargauer Gerichten zeigt. «Die Eingabe an das Verwaltungsgericht wurde zurückgezogen, das Verfahren deshalb vom Gericht abgeschrieben», teilt Sprecherin Payllier mit. Haben die maskenkritischen Eltern ihre Forderung zurückgezogen, weil die Maskenpflicht nicht mehr in Kraft ist und deren Rechtmässigkeit damit nicht per Normenkontrollbegehren überprüft werden kann? Diese Frage bleibt offen, Payllier sagt: «Informationen zu den Gründen des Rückzugs gehen aus dem Entscheid nicht hervor.»

Lehrernetzwerk bereitet sich auf erneute Maskenpflicht vor

In seinem Brief an das Lehrernetzwerk mit Präsident Jérôme Schwyzer aus Suhr ging Hürzeler auch auf die Aufhebung der Maskenpflicht an den Aargauer Schulen ab dem 14. Februar ein. Er schrieb: «Damit dürfte Ihr primäres Anliegen erfüllt sein, nach den Schulferien Ihren Unterricht so zu gestalten, dass er – zumindest mittelfristig – nicht weiter durch staatliche Massnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 eingeschränkt sein wird.»

Jérôme Schwyzer, Präsident des Lehrernetzwerks Schweiz. Zvg

Schwyzer beurteilt das Schreiben von Hürzeler indes weniger positiv, wie er Mitte März in einem Interview mit dem Magazin «Zeitpunkt» sagte. Darin heisst es, «das Lehrernetzwerk wolle optimal vorbereitet sein für den Fall, dass in naher Zukunft das ganze Theater wieder von neuem losgeht». Dass es so weit kommen könnte, zeigt aus Sicht von Schwyzer die Einschränkung «zumindest mittelfristig» im Brief von Hürzeler.

Vernetzungsplattform für Maskengegner aufgeschaltet

Der Präsident des Lehrernetzwerks will «Frühling und Sommer optimal nutzen, uns als Verein neu aufzustellen und zu professionalisieren». Man sei in einer Phase des internen Analysierens und Vorbereitens, sagt Schwyzer im Interview. Zudem solle auch Zeit bleiben für Anlässe mit Mitgliedern, «denn wir möchten direkt an der Basis den Puls spüren».

Zu diesem Zweck werde eine Umfrage vorbereitet, zudem wurde eine interaktive Vernetzungsplattform lanciert. «Dies ist ein wichtiger Punkt, vor allem, wenn die Situation in einigen Monaten wieder akut werden sollte», hält Schwyzer fest. Man müsse vom Reagieren ins Agieren kommen – «das ist zentral und daran arbeiten wir», sagt der Präsident.

Kundgebung von Maskengegnern am Wohnsitz von Alex Hürzeler?

Bisher waren die Maskengegner im Aargau weder mit gerichtlichen Beschwerden noch mit Petitionen an den Regierungsrat oder politischen Vorstössen erfolgreich. Vielleicht auch deshalb kündigt Schwyzer im Interview mit dem «Zeitpunkt» eine andere Art des Widerstands an, wenn die Maske wieder obligatorisch werden sollte.

«Neben grossen Demos auf Plätzen könnte man in Zukunft vielleicht auch Kundgebungen vor den Privatwohnsitzen der Entscheidungsträger durchführen; so wie es uns der Kanton Schwyz erfolgreich gezeigt hat.»

Dort hatten am 31. Januar rund 20 Personen am privaten Wohnsitz des Bildungsdirektors Michael Stähli gegen die Maskenpflicht an der Schule protestiert. Die Versammlung verlief ohne weitere Zwischenfälle, vor der Eingangstüre des Regierungsrats wurden Parolen wie «Hände weg von unseren Kindern» oder «Bitte lassen Sie uns frei atmen» deponiert.

SVP-Nationalrat kritisierte Demonstration vor Haus des Bildungsdirektors

Erfolgreich war die Demonstration entgegen der Aussage von Jérôme Schwyzer allerdings nicht. Stähli hatte schon vor der Protestaktion in Aussicht gestellt, die Maskenpflicht laufend zu überprüfen und vielleicht schon vor Ende Februar aufzuheben. Dies geschah dann tatsächlich auf den 2. Februar, die Kundgebung vor seinem Haus war dafür nicht ausschlaggebend.

Zudem stiess die Aktion sogar bei SVP-Nationalrat Marcel Dettling, der sich zuvor persönlich beim Schwyzer Bildungsdirektor für die sofortige Aufhebung der Maskenpflicht an der Schule eingesetzt hatte, auf Kritik. Dass sich Demons­tranten vor dem Anwesen des Regierungsrates dafür starkmachen, findet Dettling falsch: «Das passt nicht zur Schweiz. Auch Magistratspersonen haben ein Anrecht auf Privatsphäre.»

