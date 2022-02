Interview «Lockern ja, aber schrittweise»: Infektiologe Christoph Fux plädiert für Massnahmen-Ausstieg in 3-Wochen-Schritten Laut Bundesrat Alain Berset können die Coronamassnahmen rasch gelockert werden. Christoph Fux, Infektiologe am Kantonsspital Aarau, nimmt Stellung zu den Bundesratsplänen, sagt, warum die Quarantäne in der aktuellen Situation nicht mehr viel bringt und warum das KSA trotz wenig Covid-Patienten keine Reserven hat. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 01.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Massnahmen lockern? «Ja, aber nicht möglichst schnell, sondern schrittweise», sagt Infektiologe Christoph Fux vom Kantonsspital Aarau. Britta Gut

Am Freitag hat Bundesrat Alain Berset nach seinem Besuch im Kantonsspital Aarau (KSA) gesagt, eine Überlastung des Spitalsystems drohe nicht mehr. Haben Sie ihm das gesagt?

Christoph Fux: (Lacht) Nein, wir haben vielmehr darauf hingewiesen, dass wir im Moment Null Reserven haben und sich der Pflegenotstand nach Abklingen der Pandemie durch Abwanderung aus dem Beruf weiter verschärfen werde. Im Moment fallen etwa 10 Prozent des Personals krankheitsbedingt aus. Dank der Impfung haben sie zum Glück kaum Symptome, sind aber für einige Tage ansteckend und dürfen nicht arbeiten.

Ist der Personalmangel das grössere Problem und nicht die Belastung durch die Coronapandemie?

Es ist eine Mischung. Verglichen mit dem Grippejahr 2018 haben wir heute mehr als doppelt so viele Covid-Patienten, die auch deutlich kränker und deshalb länger auf der Intensivstation sind. Daher sind wir klar stärker belastet als 2018. Gleichzeitig sind die Spitäler wegen der personellen Situation heute schlechter aufgestellt als vor Covid.

Weiss man überhaupt schon, wie sich die rekordhohen Fallzahlen der letzten zwei Wochen auf die Spitäler auswirken werden?

Die Fallzahlen steigen nun seit Anfang Jahr deutlich und kontinuierlich an; bis jetzt hat es nur zu einem geringen Anstieg bei der Bettenauslastung geführt. Das stimmt mich optimistisch.

Aber?

Es stellt sich immer die Frage, welche Teile der Bevölkerung betroffen sind. Im Moment stecken sich vorwiegend Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die mit und ohne Impfung kaum schwer krank werden. Wenn sich plötzlich wieder mehr ältere Menschen ohne Booster-Schutz anstecken, ist das ein Risiko für die Spitäler. Wir sehen mit Omikron viel seltener schwere Verläufe, Lungenversagen kommen aber auch dort vor.

Der Bundesrat will die Coronamassnahmen lockern. Schon am Mittwoch könnte die Quarantäne fallen. Eine gute Idee?

Bei der Quarantäne muss man sich bewusst sein, dass diese nicht mehr viel bringt, wenn es – wie jetzt – so viele undiagnostizierte Covid-19-Fälle gibt. Im Moment gehen wir davon aus, dass 50 bis 75 Prozent der Infizierten nicht wissen, dass sie sich angesteckt haben und entsprechend das Virus weiterverbreiten. Die Haushalt-Kontakte der restlichen 25 Prozent unter Quarantäne zu stellen, ist da nicht mehr sinnvoll.

Also möglichst schnell lockern?

Lockern ja, aber nicht möglichst schnell, sondern schrittweise. Wir wissen nicht, wie viele Ungeimpfte, die sich bisher nicht exponiert haben, angesteckt werden, wenn es gar keine Schutzmassnahmen mehr gibt. Um das Risiko zu minimieren, fände ich deshalb sinnvoll, die Massnahmen in 3-Wochen-Schritten aufzuheben. So könnte man beobachten, was passiert. Aber grundsätzlich muss es in Richtung Stopp der Massnahmen gehen, damit wir in die endemische Phase kommen. Ab diesem Zeitpunkt muss das Virus zirkulieren, um die Immunität in der Gesellschaft aufrecht zu erhalten.

Werden alle Massnahmen aufgehoben, verliert auch die Impfung an Bedeutung. Sabotiert der Bundesrat mit den angekündigten Lockerungen die eigene Impfkampagne?

Eigentlich müsste die Botschaft sein: Impfen, damit wir bald alle Massnahmen abschaffen können. Auf der Intensivstation gibt es weiterhin kaum je eine Person, die regulär geimpft ist. Das gibt Sicherheit. Gleichzeitig hat uns die Pandemie gelehrt, dass sich die Leute nicht aus Solidarität, sondern zum Selbstschutz und auf Druck impfen lassen. Das müssen wir akzeptieren.

Die Impfnachfrage ist eingebrochen. Das KSA hat nach einem Monat das zweite Impfzentrum schon wieder geschlossen.

Das ist leider so. Die Nachfrage ist verglichen mit der ersten Woche im Jahr bei uns auf 2 Prozent eingebrochen. Wir mussten die meisten Mitarbeitenden wieder entlassen. Viele haben sich verdankenswerterweise bereit erklärt, in einem Personalpool zur Verfügung zu stehen, wenn die Nachfrage steigt. Im Moment sieht es nicht danach aus.

Wie sieht es beim Testen aus?

Da übersteigt die Nachfrage das Angebot, obwohl wir unser Testcenter ausgebaut haben. Bei den Personen mit Symptomen sind 50 bis 60 Prozent der Tests positiv. Das zeigt, dass wir viel zu wenig testen und die Dunkelziffer sehr hoch ist. Damit geht auch die Ansteckung ungebremst weiter.

Je mehr Leute sich anstecken, desto mehr könnten Long-Covid-Symptome entwickeln. Was kommt da auf uns zu?

Das ist sehr schwierig zu sagen. Vor allem weil jede neue Virusvariante ein neues Krankheitsbild zeigt. Was wir bei einem Virus beobachten, lässt sich nicht einfach auf eine andere Variante übertragen. Omikron zum Beispiel befällt die Lunge deutlich seltener als Delta. Darum haben nach einer Omikron-Erkrankung mutmasslich weniger Leute längerfristig Atembeschwerden. Auch Geschmacks- und Geruchsverlust sind bei Omikron seltener. Wenn man sich vorstellt, dass Omikron-Viren über diese Riechnerven entsprechend weniger ins Hirn gelangen, könnte bei Omikron auch chronische Müdigkeit weniger ausgeprägt sein. Das sind aber alles nur Mutmassungen. Wir wissen es noch nicht. Darum sollten wir sehr vorsichtig sein. Denn was wir sicher wissen: Die Zahl Infizierter ist riesig – da wird sogar eine seltene Komplikation bedeutend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen