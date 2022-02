Coronamassnahmen Leben wie vor der Pandemie ab dem 17. Februar? Aargauer Regierung will Turbo-Öffnung Der Zeitpunkt sei gekommen, um die meisten Coronamassnahmen aufzuheben, schreibt der Aargauer Regierungsrat in seiner Stellungnahme zu den Lockerungsvorschlägen des Bundesrats. Er wünscht sich aber, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr noch bleibt. Anders bei den Läden. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 09.02.2022, 09.55 Uhr

Hebt der Bundesrat nächste Woche alle Coronamassnahmen auf, würde auch die Maskenpflicht im Zug fallen. Das geht der Aargauer Regierung zu schnell. Gian Ehrenzeller / Keystone

Letzte Woche hat der Bundesrat Lockerungsvorschläge bei den Kantonen in die Anhörung geschickt. Die Landesregierung schlägt zwei Varianten vor. Bei der ersten Variante würden - bei einer günstigen Entwicklung der Lage - alle Massnahmen ab dem 17. Februar aufgehoben.

Bei der zweiten Variante würden die Massnahmen in zwei Schritten gelockert. In einem ersten Schritt würde die Zertifikatspflicht weitgehend aufgehoben. An Orten, wo heute die 2G-plus-Regel gilt, würde neu die 2G-Regel gelten. Das heisst, Clubs, Hallenbäder oder Fitnessstudios wären weiterhin nur für Geimpfte und Genesene zugänglich. Auch die Maskenpflicht würde bei Variante 2 in Innenräumen, am Arbeitsplatz sowie im öffentlichen Verkehr bestehen bleiben.

Sind die Spitäler nicht überlastet, soll rasch gelockert werden

Der Aargauer Regierungsrat ist für die Turbo-Öffnung. Bei einer Immunität der Bevölkerung von 90 Prozent, die in zwei Wochen aufgrund der hohen Fallzahlen noch höher sein werde, sei der Zeitpunkt gekommen, die Aufhebung der meisten Massnahmen zu beschliessen, heisst es in der Stellungnahme. Die Massnahmen sollen aber nur fallen, wenn nächste Woche keine Überlastungssituation auf den Intensivstationen bestehe und keine einschneidenden personellen Engpässe im Gesundheitswesen oder der Wirtschaft vorlägen. Eine stufenweise Öffnung lehnt der Regierungsrat ab, «sofern die epidemiologische Situation ein Vorgehen gemäss Variante 1 zulässt».

Um die vulnerablen Personen zu schützen, wenn alle Massnahmen aufgehoben werden, werde der Regierungsrat die Maskenpflicht für Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher von Pflegeheimen und Spitälern bis auf Weiteres beibehalten. Allenfalls auch das repetitive Testen. Der Regierungsrat wünscht sich, dass der Bundesrat die Maskenpflicht national vorschreibt.

Maske im öffentlichen Verkehr, aber keine Maske in Läden

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr will der Regierungsrat trotz Turbo-Lockerungen noch nicht abschaffen. Damit schliesst sich der Aargau der Forderung der Kantonsregierungen von Uri, Nidwalden, Schwyz und Freiburg an.

In den Läden hingegen will der Aargauer Regierungsrat die Maskenpflicht aufheben. Das erstaunt wenig, hat er sie doch als einer der letzten Kantone überhaupt eingeführt, als dies der Bundesrat verfügt hatte.

Auch Ungeimpfte sollen wieder in die Schweiz einreisen dürfen

Der Bundesrat hat die Kantone auch zu den geltenden Einreisebestimmungen befragt. Der Regierungsrat ist damit einverstanden, dass die bei der Einreise geltende 3G-Regel aufgehoben wird. Ungeimpfte dürfen also wieder in die Schweiz reisen, ohne dass sie einen negativen Test vorweisen müssen.

Der Regierungsrat ist auch einverstanden, dass mit der Aufhebung der Zertifikatspflicht im Inland keine «Antikörper-Zertifikate» mehr ausgestellt werden. Damit würden auch die «teils schwerwiegenden Umsetzungsprobleme» entfallen, so der Regierungsrat.

Repetitives Testen nur noch in bestimmten Betrieben

Der Bund will die Finanzierung der regelmässigen Tests in Betrieben anpassen. Er will die Kosten nur noch in Betrieben mit vulnerablen Personen finanzieren oder solchen, die der Aufrechterhaltung kritischer Infrastrukturen dienen. Der Regierungsrat ist damit einverstanden.

In den Schulen will der Bundesrat das regelmässige Testen beenden beziehungsweise nur noch bis Ende März 2022 finanzieren. Dies, weil sich inzwischen auch Kinder ab 5 Jahren impfen lassen können. Auch damit ist der Regierungsrat einverstanden.

