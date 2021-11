Coronakontrollen Neun Betriebe nach Verstössen gegen Schutzmassnahmen geschlossen Kontrollen von Kantonspolizei, Amt für Verbraucherschutz, Arbeitsinspektorat und Kantonsärztlichem Dienst führten dazu, dass zwei Gastrobetriebe, zwei Clubs, zwei Sporteinrichtungen und drei Dienstleistungsfirmen schliessen mussten. Zuvor wurden die Inhaber der fehlbaren Betriebe wegen der Verstösse mehrfach verwarnt. Fabian Hägler 1 Kommentar 11.11.2021, 18.05 Uhr

Bei Corona-Kontrollen wurden im Aargau bisher neun Betriebe geschlossen. (Symbolbild) Keystone

Der Kanton meldet am Donnerstag 230 Neuinfektionen mit dem Coronavirus für den Vortag. Verglichen mit dem gleichen Tag in der Vorwoche sind das 16 Fälle mehr. Für die letzte Woche wurden zwei Todesfälle registriert. Damit sind im Aargau seit Pandemiebeginn 742 an oder mit Corona gestorben. Wegen einer Covid-Infektion liegen aktuell 40 Personen im Spital. Zehn von ihnen müssen auf der Intensivstation betreut werden.

Bisher wurden 450'851 Personen im Aargau mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft, 427'530 haben die zweite Impfung hinter sich. Von der Aargauer Gesamtbevölkerung sind knapp 65 Prozent vollständig geimpft, über 73 Prozent der impfberechtigten Bevölkerung (12 Jahre und älter) haben eine erste Impfung erhalten. In den ersten drei Tagen der Impfwoche wurden total 1604 Erstimpfungen verabreicht, in der Woche zuvor waren es von Montag bis Mittwoch insgesamt 1058 Erstimpfungen.

Impfoffensive: Vaxxi-Night im Kantonsspital Aarau am Freitag

Im Vergleich zu den Höchstwerten von Mitte Juni, als in einer Woche fast 31'000 Aargauerinnen und Aargauer geimpft wurden, sind die Zahlen aber trotz Impfwoche bescheiden. Mit einer speziellen Aktion will der Kanton noch Unentschlossene zur Impfung motivieren. Am Freitag, stehen die Infektiologen des Kantonsspitals Aarau (KSA) der Bevölkerung für Fragen zur Covid-19-Impfung zur Verfügung. Das Impfzentrum des KSA hat seine Türen für die sogenannte Vaxxi-Night von 18.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.

Bei Musik und einer kostenlosen Verpflegung kommen Interessierte ins Gespräch mit den Experten, unter anderem mit Infektiologie-Chefarzt Christoph Fux und Impfzentrum-Leiterin Barbara Jakopp. Auch impfen lassen kann man sich dann ohne Voranmeldung.

Mehr als 20'000 Seniorinnen und Senioren wollen die Booster-Impfung

«Auffrischimpfungen können hingegen erst ab dem 15. November und nur mit einem gebuchten Termin verabreicht werden», teilt der Kanton mit. Die Nachfrage nach der Auffrischung des Impfschutzes im Aargau ist gross. Seit dem 4. November haben sich über 20'000 Seniorinnen und Senioren für die Booster-Impfung angemeldet.

Bewohnerinnen und Bewohner von Altersheimen sind bei der Anmeldezahl nicht berücksichtigt. Eine Auffrischimpfung bekommen Personen über 65 Jahren, deren letzte Covid-19-Impfung vor mindestens sechs Monaten erfolgte. 1620 Personen haben gemäss Zahlen Kanton die Booster-Impfung schon erhalten.

Impftruck an der Fachhochschule, über 1200 Impfungen an der Oberstufe

Auch nach der Impfwoche verfolgt der Kanton weiterhin die Strategie, die Impfangebote möglichst niederschwellig zu halten. So wird vom 30. November bis am 3. Dezember täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr ein moderner Impftruck bei der Fachhochschule Nordwestschweiz in Brugg stehen. Impfwillige erhalten dort Voranmeldung die Erst- oder Zweitimpfung – der Impftruck hält zum zweiten Mal auf dem Campus, schon Anfang Oktober stand das weisse Mobil dort.

Das Impfmobil des Kantons Aargau stand die ganze Woche vor dem Campus der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch. Claudia Meier / Aargauer Zeitung

Auch die Impfaktionen an Schulen im Aargau, die seit dem 16. August laufen, werden weitergeführt. Mobile Impfteams des Kantons besuchen an ausgewählten Tagen verschiedene Schulstandorten. In den Schulen der Sekundarstufe II (Kanti, Berufsschule) haben bisher 2'293 Personen mindestens eine Impfung erhalten, in jenen der Sekundarstufe I (Oberstufe) sind es 1'270 Personen. Die Impfung von Oberstufenschülerinnen und -schülern findet auf Anmeldung mit Einverständnis der Eltern statt.

Kanton schliesst neun Betriebe wegen Verstössen gegen Schutzmassnahmen

Im aktuellen Covid-Newsletter berichtet der Kanton auch über Kontrollen der Corona-Schutzmassnahmen. Die verantwortlichen Stellen (Kantonspolizei, Amt für Verbraucherschutz, Arbeitsinspektorat und Kantonsärztlicher Dienst) führten «gemäss ihrem gesetzlichen Auftrag ihre ordentliche Kontrolltätigkeit durch», heisst es darin. Kontrolliert wird in Betrieben und an Veranstaltungen, ob die Schutzmassnahmen korrekt umgesetzt und eingehalten werden.

Die Konsequenzen bei Verstössen gegen die Corona-Schutzmassnahmen sind nach Schweregrad abgestuft, wie der Kanton mitteilt. Bei kleinen Mängeln erfolgen Verwarnungen. Bei gravierenden oder wiederholten Verstössen werden Anzeigen an die Staatsanwaltschaft vorgenommen und Nachkontrollen angesetzt. Bei Uneinsichtigkeit und Widersetzungen erfolgt die Prüfung einer Betriebsschliessung.

Wie der Kanton schreibt, mussten bei etwa fünf Prozent der Schutzkonzeptkontrollen Mängel korrigiert werden. In der Regel liessen sich diese mit kleineren Anpassungen rasch beheben. Doch es gab auch gravierende Fälle von Verstössen gegen die Schutzmassnahmen, so mussten «nach mehrmaligen Verwarnungen seit Beginn der Pandemie bisher zwei Restaurationsbetriebe, zwei Club- und Eventbetriebe, zwei Sporteinrichtungen sowie drei Dienstleistungsbetriebe vorübergehend geschlossen», wie es im Newsletter heisst.