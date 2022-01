Ausfälle wegen Quarantäne: So geht Aargauer Wirtschaft damit um

Coronafolgen Mitarbeiter fallen aus, Roboter übernehmen die Produktion: So gehen Aargauer Unternehmen mit Omikron um Bei einer Umfrage des Aargauischen Gewerbeverbandes unter 500 Firmen zeigte sich, dass 20 Prozent wegen Corona-Ausfällen den Betrieb reduzieren mussten. Die AZ zeigt an fünf Beispielen, wie sich die hohen Infektionszahlen durch Omikron konkret auf die Wirtschaft im Aargau auswirken. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 14.01.2022, 05.00 Uhr

In vielen Produktionshallen im Aargau sind derzeit nicht alle Arbeitsplätze besetzt. Stefan Kaiser

Kurz vor der Medienkonferenz des Bundesrats am Mittwoch verschickte der Aargauische Gewerbeverband eine Mitteilung zu Corona-Ausfällen. Bei einer kurzfristig durchgeführten Umfrage, an der sich 500 Firmen beteiligten, hatte sich gezeigt: 20 Prozent der Unternehmen mussten den Betrieb wegen Mitarbeitenden in Isolation oder Quarantäne reduzieren.

Hochgerechnet auf die ganze Mitgliederzahl des Verbandes von 11'000 Firmen wären demnach rund 2200 Unternehmen betroffen. Gemäss der Mitteilung mussten 3 Prozent der Firmen den Betrieb gar einstellen. Von den 500 Umfrage-Teilnehmern wären dies 15 Unternehmen, hochgerechnet auf 11'000 Mitglieder wären 330 Firmen betroffen.

Um die Personalausfälle zu bewältigen, sei eine Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage nötig, forderte der Gewerbeverband – dies hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen, die neue Regel gilt ab sofort. Zudem verlangte der Verband, dass Personen, die keine Symptome mehr zeigen, sich umgehend testen lassen können und bei einem negativen Befund die Quarantäne entfällt.

Nur so liessen sich weitere Engpässe bewältigen, die sich abzeichnen, hiess es in der Mitteilung. «Wir freuen uns, dass die Quarantäne verkürzt wurde, finden es aber schade, dass unsere Forderung nach Freitesten nicht erfüllt wurde», sagt Claudio Erdin, Stv. Geschäftsleiter des Gewerbeverbandes.

Wie sich die Ausfälle konkret auswirken, zeigt die AZ anhand von fünf konkreten Beispielen aus diversen Branchen der Aargauer Wirtschaft.

Kaufmann GmbH, Maler- und Gipsergeschäft, Wallbach: Mitarbeiter fallen aus und eine Kundin sagt den Termin ab

Alfons Paul Kaufmann war schwer an Corona erkrankt – heute ist er wieder aktiv in seinem Maler- und Gipserbetrieb in Wallbach. Severin Bigler

Alfons Paul Kaufmann führt in Wallbach ein Maler- und Gipsergeschäft und war im Sommer 2021 persönlich stark von Corona betroffen: Er lag nach einer Infektion mehrere Wochen im Spital. Inzwischen ist Kaufmann, der im Grossen Rat die Mitte-Fraktion führt, genesen und im Geschäft wieder aktiv. Einfach ist dies im Moment nicht, wie er sagt:

«Wir sind von zwei Seiten betroffen: Einerseits gibt es Mitarbeiter, die krank oder in Quarantäne sind, andererseits hatten wir erst kürzlich einen Fall, wo eine Kundin einen Termin wegen Corona absagte.»

Nach den Ferien sollten bei Kaufmann zwei Mitarbeiter am 3. Januar wieder anfangen, einer meldete sich krank, er fällt nun wegen Covid rund zwei Wochen aus. «Ich mache niemandem einen Vorwurf, aber für uns ist die Situation mühsam. Gerade jetzt, wenn dieser Mitarbeiter ausfällt, könnten wir ihn am besten brauchen und einsetzen.»

Kurzfristig fällt für Kaufmann auch ein Auftrag weg: «Wir waren bei einer Kundin, haben die Offerte gemacht und wollten die Arbeiten nächste Woche gleich ausführen. Nun gibt es in der Familie der Frau einen Coronafall, wir können den Auftrag vorerst nicht ausführen – das ist für die Auslastung unseres Unternehmens natürlich nicht optimal», sagt er.

Vendendo GmbH, Coaching- und Lerncenter, Aarau und Frick: Eltern sagen Lektionen ihrer Kinder ab

Yvonne Hürbin betreibt zwei Lern- und Coachingcenter, eines in Frick, ein zweites in Aarau. Zvg

Yvonne Hürbin betreibt zwei Lern- und Coachingcenter, eines in Frick seit 2018, ein zweites in Aarau, das im März 2020 eröffnet wurde – ausgerechnet zu Beginn der Coronapandemie. Sie sagt:

«Die Situation ist schwierig, allein heute haben drei Eltern kurzfristig ihre Kinder von Lektionen abgemeldet, weil die Jugendlichen positiv sind. Das gab es in den letzten Tagen immer wieder und in solchen Fällen kann man die Stunden auch nicht verrechnen.»

Dazu kommen auch Ausfälle bei Tutorinnen und Tutoren, das sind vor allem Studierende, die Lektionen erteilen. «Ich bin derzeit fast nur damit beschäftigt, Stellvertretungen zu organisieren, Stunden zu verschieben und die Mitarbeitenden zu informieren», sagt Hürbin. Ansteckungen bei den Lektionen habe es bisher nicht gegeben, «darauf bin ich auch ein bisschen stolz und es bestätigt, dass unser Schutzkonzept funktioniert».

Während der Pandemie hielt Hürbin den Betrieb konstant offen, zum Teil aber mit massiven Einschränkungen. «Bei uns galt immer Maskenpflicht, auch als die an öffentlichen Schulen aufgehoben war, wir führen derzeit keine Gruppenkurse vor Ort durch, es gelten strikte Abstands- und Hygieneregeln, wir arbeiten mit Plexiglasscheiben», zählt sie auf.

Man habe auch einige Lektionen online abgehalten, aber die Jugendlichen und die Lehrpersonen sagten klar, dass dies nicht optimal sei. «Viele haben inzwischen genug von Unterricht am Bildschirm, die Situation mit Eins-zu-Eins-Unterricht vor Ort ist definitiv besser», sagt Hürbin.

Urma AG, Werkzeugbau, Rupperswil: Roboter statt Menschen in der Produktion

Yannick Berner ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Urma AG in Rupperswil, die im Werkzeugbau tätig ist. Zvg

Yannick Berner ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Urma AG in Rupperswil. Das Unternehmen mit rund 100 Angestellten ist im Werkzeugbau tätig, Berner sagt:

«Wir haben Ausfälle, momentan sind etwa 10 Personen wegen Corona in Isolation oder Quarantäne, das macht rund 10 Prozent unserer Belegschaft im Aargau aus.»

Ansteckungen im Betrieb gab es bei Urma keine, die meisten Leute haben sich laut Berner im privaten Umfeld infiziert, die allermeisten haben auch keine Symptome. «Weil wir eine gewisse Grösse und einen beträchtlichen Automatisierungsgrad haben, lassen sich diese Personalausfälle derzeit bewältigen», sagt er.

Die Angestellten in der Produktion müssten allerdings zunehmend flexibel sein, die Firma müsse von Tag zu Tag entscheiden, wie sie ihre Polymechaniker am besten einsetze. Da könne es auch mal vorkommen, dass jemand kurzfristig in einer anderen Abteilung arbeite, als er sich gewohnt sei.

Berner sagt: «Zurzeit versuchen wir, vermehrt auch Kleinserien möglichst automatisiert mit Robotern zu produzieren, was üblicherweise bei Grossserien der Fall ist.» Produktionsausfälle hatten Urma bisher keine, und durch die Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage geht das Unternehmen davon aus, dass dies auch weiterhin nicht eintreffen wird. «Wenn sich die Situation zuspitzen sollte, könnten wir zusätzlich längerfristige Projekte zeitlich nach hinten schieben und uns auf die Produktion konzentrieren», erklärt Berner.

Siegenthaler AG, Fensterbau, Stilli: Wenn bei 20 Mitarbeitern nur einer ausfällt, ist das für uns sofort spürbar

Sabine Siegenthaler, Inhaberin der Siegenthaler Fenster AG in Stilli, hätte das repetitive Testen in ihrem Betrieb gerne weitergeführt. Zvg

«Wir haben extra die Ferien verlängert und erst diesen Mittwoch wieder die Arbeit aufgenommen, damit unsere Mitarbeiter über die Festtage ihre Familien treffen und wir das Risiko von Ansteckungen minimieren konnten», sagt Sabine Siegenthaler, Inhaberin der Siegenthaler Fenster AG in Stilli. Anfang Woche haben sich alle 20 Angestellten testen lassen, derzeit gibt es keine Fälle von Isolation oder Quarantäne.

«Im letzten Jahr gab es Ausfälle, bei einer Belegschaft von 20 Personen ist das natürlich immer sofort spürbar – wenn zum Beispiel eine Schlüsselperson wie ein Maschinist ausfallen sollte, wäre dies sehr schwierig zu bewältigen.»

Die Fensterfabrik hat im letzten Jahr beim repetitiven Testen mitgemacht. Dass dies vom Kanton jetzt eingestellt wurde, findet Siegenthaler schlecht. «Mit den regelmässigen Tests gab es eine gewisse Sicherheit, dass niemand Kollegen am Arbeitsplatz ansteckt und ich verstehe nicht ganz, warum es dieses wichtige Angebot jetzt nicht mehr gibt».

Die Firmeninhaberin befürchtet, dass es mit Omikron in den nächsten Tagen und Wochen auch in ihrem Unternehmen weitere Personalausfälle gibt. «Ich hoffe auf Verständnis von Kunden und Bauherrschaft, wenn es deshalb zu Verzögerungen bei Aufträgen kommen sollte», sagt Siegenthaler.

Schüwo AG, Getränkehandel, Wohlen: «Zum Glück kommen diese Ausfälle nicht im Dezember»

Urs Schürmann sagt, im Januar liessen sich Ausfälle eher kompensieren als in der Hauptsaison vor Weihnachten. Marc Ribolla

Urs Schürmann ist Geschäftsführer bei Schüwo Trink-Kultur in Wohlen, der Getränkehändler beschäftigt heute 105 Mitarbeitende. Das Sortiment umfasst 7000 Artikel, Schüwo beliefert Gastronomie/Hotellerie, unabhängige Detaillisten, Firmen, Vereine und Privatkunden. «Derzeit sind bei uns acht Personen in Isolation oder Quarantäne, wir sind betroffen, müssen den Betrieb aber nicht reduzieren», sagt Urs Schürmann.

Damit liegt der Personalausfall bei rund 7 Prozent, das sei zwar der höchste Wert im Verlauf der Pandemie, lasse sich aber bewältigen. Der Geschäftsführer sagt: «Wir sind froh, dass diese Welle nicht im Dezember kam, vor Weihnachten ist bei uns Hauptsaison, dann wäre dies viel schwieriger gewesen.» Bisher hätten sich keine Schüwo-Angestellten bei der Arbeit angesteckt, sagt der Geschäftsführer.

