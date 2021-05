Aarau & Wettingen

Die Bewilligung wurde ihnen nicht erteilt. Trotzdem könnten heute Mittag Coronakritiker in Aarau und Wettingen aufkreuzen. Laut Aufruf soll die Kundgebung um 13 Uhr starten. Die Polizei ist in Bereitschaft – bereits am Morgen. Wir halten Sie hier über die weiteren Geschehnisse auf dem Laufenden.

Raphael Karpf, Dominic Kobelt, Urs Helbling 08.05.2021, 10.13 Uhr