Aargauer Trychler distanzieren sich von den Freiheitstrychlern

Coronadebatte Aargauer Trychler distanzieren sich: «Wir haben absolut nichts mit den Corona-Massnahmengegnern zu tun» Sie marschieren an vorderster Front gegen die Coronamassnahmen: Die Freiheitstrychler. Wie viele Aargauer bei ihnen mitmachen, ist unbekannt. Klar ist aber die Position der traditionellen Aargauer Trychlergruppen: Sie distanzieren sich von den selbst ernannten Freiheitskämpfern. Ann-Kathrin Amstutz 25.09.2021, 05.00 Uhr

Die Freiheitstrychler protestieren auf dem Regierungsplatz in Aarau gegen die Maskenpflicht an den Aargauer Schulen. Fabio Baranzini

Ihre weissen Hemden sind mit Edelweissen und Enzianen bestickt, auf den Schultern tragen sie das Holzjoch mit Trycheln auf beiden Seiten. «Liberté! Libertè!», hallen ihre Rufe durch die Strassen, begleitet vom Geläut der grossen Glocken. Die Freiheitstrychler, selbsternannte Kämpfer für Freiheit und die Schweizer Werte, marschieren an den Demos gegen die Coronamassnahmen an vorderster Front.

So auch am 1. September in Aarau: Bei der Kundgebung gegen die Maskenpflicht an den Schulen waren einige Freiheitstrychler mit von der Partie. Darunter auch der ehemalige Wohler Kantilehrer Markus Häni, der sich schon an mehreren Demos im Tenue der Freiheitstrychler zeigte, etwa am 8. September in Bern.

Es ist davon auszugehen, dass neben Häni auch noch andere Aargauer bei den Freiheitstrychlern mitmarschieren. Doch wie viele? Und wer sind sie? Eine entsprechende Anfrage der AZ bei den Freiheitstrychlern bleibt über mehrere Tage unbeantwortet.

Die Trycheln als Symbol für die Massnahmengegner: Dieses Bild ist in vielen Köpfen verankert. Das spüren auch die traditionellen Aargauer Trychlergruppen, die schon seit Jahrzehnten existieren. Ohne es zu wollen, werden auch sie in die Coronadebatte hineingezogen. «Ich wurde schon mehrmals auf dieses Thema angesprochen», sagt Heinz Münger, Präsident der Trychlergruppe Rottenschwil. Auch über die Website wurden die Freiämter Trychler kontaktiert: «Jemand schrieb uns, er fände es schade, dass die Trychlergruppen so in Erscheinung treten. Er kündigte an, er würde deswegen das eidgenössische Scheller- und Trychlerfest boykottieren», berichtet Münger.

Politik und Trycheln gehören getrennt, finden Freiämter Trychler

Heinz Münger, Präsident der Trychlergruppe Rottenschwil. zvg

Das findet der Präsident der Trychlergruppe Rottenschwil schade. Und er stellt klar: «Es ist falsch, uns mit den Freiheitstrychlern in Verbindung zu bringen. Deren politisches Engagement hat absolut nichts mit uns zu tun.» Man distanziere sich ganz klar von den Massnahmengegnern.

Hinter den Freiheitstrychlern stehen laut Münger keine Trychlervereine, sondern Einzelpersonen mit ihrer privaten Einstellung. «Das ist ihnen auch freigestellt, aber als Verein wollen wir das nicht unterstützen.» Politik und Trycheln seien zwei verschiedene Dinge, die klar getrennt gehörten, findet er.

Dem Rottenschwiler Trychler ist aber auch bewusst: Irgendwoher haben die Freiheitstrychler ihre Glocken. «Sie müssen wohl einen Bezug haben zu Vereinen oder sonst jemandem, der ihnen die Glocken zur Verfügung stellt», so Münger. Für ihn selbst wäre das ein No-Go: «Ich würde niemals vom Verein her jemandem eine Glocke geben, um an einer Demo mitzulaufen.» Die Trycheln seien ein «gäbiges Instrument», um Aufmerksamkeit zu erregen. Münger sagt:

«Ich finde es schade, dass die Trycheln nun als Symbol der Massnahmengegner instrumentalisiert werden und das eigentliche Brauchtum in den Hintergrund rückt.»

Bei der Trychlergruppe Rottenschwil geht es um die Brauchtumspflege und um das gesellige Beisammensein. Mit den Massnahmengegnern hat sie nichts zu tun. zvg

Die Rottenschwiler Trychlergruppe bezweckt nämlich vor allem Brauchtumspflege und geselliges Beisammensein. «Wir sind 15 Männer und Frauen, die sich auch privat gut kennen», erklärt Münger, der seit der Gründung der Gruppe im Jahr 1993 dabei ist. «Wir wollen als Verein auch nicht wachsen. Uns ist wichtig, dass alle miteinander reden und an ein, zwei Tischen zusammen sitzen können.»

Buttwiler Trychler äussern sich nicht zur Debatte

Neben den Rottenschwiler Trychlern gibt es im Freiamt eine zweite Trychlergruppe, die öffentlich in Erscheinung tritt: «Trychler & Chlaus Buttwil». Auf Anfrage der AZ teilt deren Präsident Pius Schuler mit, er möchte zu den Freiheitstrychlern und zum Trycheln allgemein in dieser Zeit keine Stellung beziehen.

Die Rottenschwiler und Buttwiler Trychlergruppen sind gut miteinander bekannt. 2018 gründeten sie den «Trägerverein Trychlerfründe Freiamt» – im Hinblick auf das eidgenössische Scheller- und Trychlertreffen, das 2020 in Bremgarten hätte stattfinden sollen. 150 Gruppen aus der ganzen Schweiz wurden im Freiamt erwartet. Doch Corona machte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung: Zuerst wurde die grosse Trychler-Zusammenkunft auf 2021 verschoben, im April musste das Fest dann definitiv abgesagt werden.

Nur eine kleine Minderheit der Trychler wehrt sich gegen die Massnahmen



Josef Winiger, OK-Präsident des eidgenössischen Scheller- und Trychlertreffens in Bremgarten. zvg

Wäre es ein Stelldichein von Gegnern der Coronamassnahmen geworden? «Ganz bestimmt nicht», sagt Josef Winiger, OK-Präsident des Scheller- und Trychlertreffens von Bremgarten. Gemäss seiner Einschätzung ist es eine kleine Minderheit der Trychler, die an Coronademos mitlaufen. «Ich kenne niemanden, der dort dabei ist», sagt Winiger, der in der Aargauer Trychlergemeinschaft gut vernetzt ist.

Josef Winiger findet, der Auftritt der Freiheitstrychler beeinträchtige das Image der Trychler insgesamt. «Ich betrachte das kritisch und distanziere mich davon», sagt er, stellt aber klar: «Das ist meine persönliche Haltung.»

Es ist Winiger ein Anliegen, die ganze Debatte zu deeskalieren: «Ich will nicht weiter Öl ins Feuer giessen – es ist schade, dass alles schon so weit hochgekocht ist.» In der laufenden Coronadebatte gebe es wenig Platz für Schattierungen, vieles werde schwarz-weiss gemalt. Winiger gibt zu bedenken:

«Dabei wäre es doch typisch schweizerisch, dass wir eine gute Debattenkultur pflegen, Kompromisse finden und umsetzen.»

Das Trycheln stehe für geselliges Beisammensein und die Pflege der Schweizer Werte, egal mit welchem politischen Hintergrund: «Urchig, gesellig, traditionell – das war unser Motto in Bremgarten. Genau das ist es, was ich mit dem Trycheln verbinde», erklärt Winiger.