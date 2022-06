Reisende können sich an vier Aargauer Standorten boostern lassen

Corona Wo sich Aargauer Reisende ab nächster Woche boostern lassen können Der kostenpflichtige Booster ist für Ferienreisende ab Mitte nächster Woche an vier Standorten im Aargau erhältlich. Für Personen mit stark geschwächtem Immunsystem bleibt die zweite Auffrischimpfung kostenlos. 27.06.2022, 16.29 Uhr

Für ungefährdete Personen werden die Kosten der zweiten Auffrischimpfung nicht übernommen. Keystone

Ferienreisende können sich ab Mittwoch, 6. Juli, an vier Standorten im Aargau boostern lassen. Die vierte Impfung wird an den Kantonsspitälern Aarau und Baden sowie im Spital Muri und am Standort Rheinfelden des Gesundheitszentrums Fricktal angeboten, heisst es in einer Mitteilung des kantonalen Gesundheitsdepartements.

Der Richtpreis für die zweite Auffrischimpfung beträgt 60 Franken. Da die Impfung aber nicht aus medizinischen Zwecken und ohne Empfehlung des BAG oder der eidgenössischen Impfkommission erfolgt, muss im Impfzentrum eine Einwilligungserklärung unterschrieben werden.

Empfehlung nur für gefährdete Personen

Empfohlen wird der zweite Booster aktuell nur für Personen mit einem stark geschwächten Immunsystem. Für diese übernimmt der Bund weiterhin die Kosten.

Eine zweite Auffrischimpfung sei in der Regel für Reisen in andere Länder nicht nötig, heisst es weiter in der Mitteilung. Der Nachweis von drei Impfungen mit einem mRNA-Impfstoff genüge meistens, um die Vorgaben der Zielländer zu erfüllen. Der Kanton empfiehlt, sich vor der Reise gut über die Bedingungen des Ziellands für die Einreise zu informieren. (AZ)