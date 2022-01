Armee unterstützt das Kantonsspital Aarau beim Impfen

Reportage Jetzt helfen auch Automechaniker beim Impfen: Wie die Armee das Kantonsspital Aarau unterstützt Momentan sind im Aargau auch Armeeangehörige im Einsatz und unterstützen beispielsweise das KSA beim Impfen. Dort zeigt man sich sehr dankbar über die zusätzliche Hilfe. Die AZ hat den Frauen und Männern in Grün über die Schulter geschaut. Dominic Kobelt Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Emanuele Reho hilft im Impfzentrums des KSA im Rahmen eines Armeeeinsatzes. Dominic Kobelt

Wer sich derzeit in einem der beiden Impfzentren beim Kantonsspital Aarau (KSA) impfen oder boostern lässt, wird nicht zwingend von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter des Spitals gepikst, sondern vielleicht auch von einem Schreiner oder Studenten. Aber keine Angst, auch diese Frauen und Männer haben die nötigen Kompetenzen und Ausbildungen – es sind Angehörige der Armee, die zur Unterstützung eingerückt sind, und das erst noch freiwillig.

So etwa Pedro Soares, der zwar auch schon als Pflegehelfer gearbeitet hat, zurzeit aber sein Geld als Croupier verdient. «Ich sehe meinen Einsatz hier als gute Chance, etwas Sinnvolles zu tun», erklärt Soares, und zieht eine weitere Spritze mit Impfstoff auf. Es sind eine Soldatin und 14 Soldaten, die dem Spitalbataillon 66 unterstellt sind, die derzeit das KSA unterstützen. Sie tun das nicht nur beim eigentlichen Impfvorgang, sondern teilweise auch in der Administration der Impfzentren. «Auch dafür braucht es medizinisches Wissen», erklärt Marius Krämer, der als Zugführer die Leitung vor Ort innehat.

Pedro Soares arbeitet sonst als Croupier in einem Casino – jetzt ist er im Impfzentrum des KSA tätig. Dominic Kobelt

Die Sanitätssoldaten werden von der Armee mit einer Grundausbildung, genannt «Curafit», auf ihre Tätigkeiten vorbereitet. Dabei lernen sie nicht nur Spritzen zu setzen, sondern auch, das Anbringen von Verbänden, Hygienemassnahmen, das Erfassen von Vitalzeichen, oder wie man Patienten wäscht. Zusätzlich wurden die Armeeangehörigen vom Kantonsspital geschult und ihnen steht ein Supervisor zur Seite. Barbara Jakopp, Oberärztin und Leiterin des Impfzentrums, gibt den Helferinnen und Helfern in feldgrün sehr gute Noten: «Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung. Die Soldatinnen und Soldaten leisten gute Arbeit, sie sind flexibel einsetzbar und freundlich im Umgang mit den Leuten.»

Walk-in-Booster könnten bald möglich sein

Momentan gibt es wieder viele freie Booster-Termine, bei den Erstimpfungen ist die Nachfrage hingegen gering. Warum braucht es da überhaupt die Armee zur Unterstützung? Jakopp erklärt:

«Unser Auftrag ist es, innert kurzer Zeit so viele Leute wie möglich mit dem Booster versorgen zu können.»

Barbara Jakopp, Leiterin des Impfzentrum am KSA. Dominic Kobelt

Es seien von Beginn weg auch Freiwillige eingesetzt worden, aber das habe nicht gereicht, deshalb unterstütze die Armee nun zusätzlich. «Jetzt ist der Andrang tatsächlich weniger gross, aber deswegen kann man das Angebot nicht gleich zurückfahren. Die Gründe sind noch nicht ganz klar, zum Beispiel könnte auch die Ferienzeit eine Rolle spielen», so die Oberärztin. Wäre es da nicht sinnvoll, auch die Boosterimpfungen ohne Termin zu ermöglichen? «Es ist durchaus denkbar, dass das bald einmal möglich sein wird. Hier sprechen sich die Spitäler mit dem Kanton ab.»

Der Armeeeinsatz ist vorerst auf 30 Tage beschränkt, vor Ablauf dieser Frist wird dann auf politischer Ebene geklärt, wie es weiter geht. Für die Kosten kommt der Kanton auf. Die Militärangehörigen sind in der Kaserne Aarau untergebracht und laufen jeden Morgen um 7 Uhr los, damit sie um 7.20 Uhr mit der Arbeit beginnen können. Der Arbeitstag dauert dann mit Aufräumen und Putzen bis etwa 16.15 Uhr. Die Soldatinnen und Soldaten seien sehr motiviert und freuten sich, dass sie das Gelernte anwenden können, berichtet Zugführer Krämer.

Die Armee unterstützt das Impfteam am KSA, hier im Impfzentrum B. Dominic Kobelt

Soldatinnen und Soldaten werden regelmässig getestet

So auch Ivan Diljak, der normalerweise als Automechaniker arbeitet: «Es ist eine gute Erfahrung, und ich freue mich, so die Spitäler unterstützen zu können.» Dass er hier etwas ganz anderes machen muss, als im Berufsleben, bereitet ihm keine Probleme. «In der Ausbildung wird man gut vorbereitet, man ist da schnell drin.» Trotz seiner Tätigkeit als Automechaniker ist Diljak die Medizin nicht völlig fremd, am Wochenende steht er als Ausbildner in Nothelferkursen im Einsatz.

Ivan Diljak hilft bei administrativen Aufgaben im Impfzentrum. Dominic Kobelt

Emanuele Reho kann noch viel mehr Erfahrungen aus seinem Alltag miteinbringen – er studiert in Bellinzona und will Pflegefachmann werden. «Ich mag das Militärleben und ich mag es, Leuten zu helfen, hier kann ich beides verbinden», erklärt er.

Wie wird verhindert, dass es unter den Helferinnen und Helfer zu einem Coronaausbruch kommt? Krämer erläutert: «Die Sanitätssoldaten sind sich die hohen Hygienevorschriften gewohnt. Zudem tragen alle FFP2-Masken und wir testen vor jedem Ein- und Ausrücken, mindestens zweimal pro Woche. Bis jetzt gab es bei uns noch keine positiven Fälle.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen