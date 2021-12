Corona Spitalseelsorger Dieter Gerster hört dem Pflegepersonal zu – «Ich denke oft: ‹Wow! Unglaublich, was die leisten!›» Manchmal weinen sie, wissen nicht weiter oder können einfach nicht mehr. Seit bald zwei Jahren sind die Mitarbeitenden im Gesundheitswesen wegen Corona gefordert und müssen privat auf vieles verzichten. Als Spitalseelsorger am Spital Zofingen hört Dieter Gerster ihnen zu, ist für sie da – und manchmal staunt er einfach nur. Noemi Lea Landolt Jetzt kommentieren 24.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Spitalseelsorger weiss Dieter Gerster, was das Pflegepersonal beschäftigt. Sandra Ardizzone

Dieter Gerster ist reformierter Pfarrer in Oftringen und Spitalseelsorger am Spital Zofingen. Seit die Corona-Fallzahlen steigen und auch das Spital Zofingen wieder eine Covid-Station betreibt, begleitet ein Team aus Mitgliedern des Ethikforums und der Seelsorge die Mitarbeitenden dieser Station. Immer am Dienstagnachmittag zum Schichtwechsel ist er im Spital. Der Redebedarf sei teilweise gross. Dieter Gerster hört zu. Oft denkt er danach: «Wow! Unglaublich, was die leisten!»

Die Covid-Station in Zofingen ist eigentlich eine chirurgische Station. Das heisst, die Mitarbeitenden kümmern sich normalerweise um Patientinnen und Patienten nach Operationen. Jetzt liegen in den Betten plötzlich Menschen mit einer Infektionskrankheit, die so heimtückisch ist, dass sich der Gesundheitszustand innert kürzester Zeit verschlechtern kann. «Das alleine ist eine zusätzliche Belastung für das Personal», sagt Dieter Gerster.

Wenn zusätzlich die Intensivstationen immer voller sind, führe dies dazu, dass auf den Bettenstationen mehr schwer kranke Patienten liegen. Die Pflege wird komplexer, die Anforderungen ans Pflegepersonal steigen. «So geht das weiter», sagt Dieter Gerster. «Bis zur Spitex, welche die Patientinnen früher übernehmen muss, damit die Spitäler entlastet werden.»

Überall nur Corona, Corona, Corona

Dieter Gerster ist wichtig, dass die aufsuchende Begleitung nicht als «Angebot für Schwächlinge» angesehen wird, sondern als Angebot für alle – von der Fachangestellten Gesundheit bis zur Stationsleitung. Zu den eigenen Grenzen stehen zu können, sieht Dieter Gerster als Stärke. Er arbeitet mit dem ganzen Team. Ihm gefällt die Dynamik und ihm gefällt auch, wenn er keine Ratschläge geben muss, sondern sich die Teammitglieder selber helfen oder Tipps geben.

In den Gesprächen mit dem Covid-Team am Dienstagnachmittag gehe es viel ums Abschalten oder Sich-Abgrenzen. «Wer in der Pflege arbeitet, gibt so viel für seine Patientinnen und Patienten. Da ist es wichtig, dass sie auch auf sich schauen», sagt Dieter Gerster. Vielleicht einmal nicht Ja sagen, wenn es darum geht, kurzfristig einzuspringen. Eine Abteilungsleiterin habe das mal schön gesagt, erinnert sich der Seelsorger. Sie sagte: «Ich kann euch nur anfragen, wenn ich weiss, dass ihr euch auch traut, Nein zu sagen.»

Der Pflegeberuf ist auch ohne Corona anstrengend. «Aber Abschalten wird noch schwieriger, wenn das Thema einfach überall ist», sagt Dieter Gerster. «Sie müssen sich vorstellen, da kümmert sich jemand den ganzen Tag um Menschen mit Covid-19, dann kommt er nach Hause und im Fernseher, im Radio oder am Esstisch wird schon wieder über Corona gesprochen und vielleicht hat sich noch die Cousine angesteckt.» Da könne es helfen, sich Covid-freie Räume zu schaffen und beispielsweise festzulegen: Wenn wir essen, sprechen wir nicht über Corona.

Der Impfstatus beschäftigt weniger

Und was ist mit dem Impfen? Sind es doch zum allergrössten Teil Ungeimpfte, die wegen Covid-19 im Spital landen. Dieter Gerster sagt, das sei weniger Thema in den Gesprächen mit dem Zofinger Covid-Team. Er höre dazu oft Sätze wie: «Wir sind hier, um zu helfen, unabhängig vom Impfstatus.» Oder: «Wir müssen nicht alles verstehen.» Es sei dieser berufliche Ethos, ab dem er immer wieder staune, sagt der Seelsorger.

Aber es gebe natürlich Geschichten von Ungeimpften, die das Personal beschäftigten oder wütend machten. Wenn es beispielsweise um das Leben eines Menschen gekämpft und ihn aufgepäppelt habe und er dann, kaum ist er über den Berg, findet: «Sehen Sie, ich habe ja gesagt, nicht schlimmer als eine Grippe, dieses Corona.»

Unvorbereitet in die Krise

Im Spital Zofingen wurden während der ersten Coronawelle gar keine Covid-Patienten behandelt. Erst in der zweiten Welle wurde auch in Zofingen eine Covid-Station eröffnet. Dieter Gerster erinnert sich noch sehr gut daran. Damals war das Team der aufsuchenden Begleitung bis zu dreimal pro Woche im Spital bei den Mitarbeitenden. «Das war eine Wucht.»

Er erzählt von Pflegenden, – darunter auch Lernende, noch keine 18 Jahre alt – die ohne Vorbereitung miterlebt haben, wie pro Woche bis zu sieben Covid-Patientinnen und Covid-Patienten «zum Teil elendiglich erstickten». Viele hätten damals geweint oder einfach nicht mehr weiter gewusst. «Das kann man sich nicht vorstellen.» Auch jetzt gibt es wieder Menschen, die im Spital Zofingen wegen Covid-19 sterben. Aber die Situation sei insgesamt weniger schlimm als vor einem Jahr. «Die Pflegenden sagen mir, sie seien jetzt besser vorbereitet.»

Das habe auch viel mit Wertschätzung zu tun, sagt Dieter Gerster. «Dass Wertschätzung eine unglaublich grosse Rolle spielt, dem wurde vor einem Jahr, in der Startphase der Covid-Station, wegen all der neuen Abläufe, zu wenig Beachtung geschenkt.» Der Seelsorger hat nach der zweiten Welle alle Protokolle der Gespräche ausgewertet und festgestellt, dass es bei genügend Wertschätzung und bei gleichbleibenden äusseren Faktoren eine signifikante Steigerung der Belastbarkeit des Teams gab. «Das hat das Begleitteam bei den entsprechenden Stellen deponiert und einige Punkte wurden nun in der fünften Welle aufgenommen, was von den Pflegenden positiv gewürdigt wurde.»

Hoffen, dass es ohne Triage geht

Worauf sich die Spitäler in der Schweiz in der aktuellen Situation vorbereiten, ist die Triage. Die Hirslanden-Klinik Aarau hat beispielsweise bereits einen Krebspatienten mit dessen Einverständnis nicht auf die Intensivstation aufgenommen, sondern auf einer normalen Station nicht invasiv beatmet. Mit dem Thema Triage beschäftigt sich auch Dieter Gerster. Er ist Mitglied des Ethikforums im Spital Zofingen, das aus Ärztinnen, Pflegefachpersonen oder Seelsorgern besteht. Gemeinsam erarbeiten sie ethische Orientierungshilfen oder leiten Gespräche, wenn es im Spital zu ethischen Dilemmata kommt.

Für die Triage-Entscheide sei nicht das Ethikforum zuständig, sagt der Seelsorger. Trotzdem macht er sich Sorgen: «Wenn die harte Triage kommt, wird es für die Mitarbeitenden noch einmal ganz schwierig, schwieriger als es je war. Denn trotz Richtlinien sind es letztlich Menschen, die über Leben und Tod entscheiden müssen.»

Entscheide würden in Zofingen die obersten Ärztinnen, Ärzte und die Pflegeleitung gemeinsam treffen. «Im Ethikforum hat man sich auf ein allfälliges Debriefing mit dem Kader vorbereitet. Dies käme bei starker Belastung oder bei Differenzen im Entscheidungsgremium zur Anwendung», sagt Dieter Gerster. Er hofft, dass es nicht so weit kommen wird.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen