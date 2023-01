Ex-Kanti-Lehrer und Corona-Gegner zum verlorenen Prozess

Corona-massnahmen-gegner «Es war Gesinnungsjustiz» - Ex-Kanti-Wohlen-Lehrer Markus Häni focht seine Entlassung erfolglos vor Gericht an Markus Häni wurde nach einer Corona-Demo in Wohlen entlassen. Das Verwaltungsgericht gab der Kantonsschule Wohlen recht – nun äussert sich der Lateinlehrer. Jocelyn Daloz Jetzt kommentieren 06.01.2023, 05.00 Uhr

Markus Häni sprach am Protestmarsch von «Stiller Protest» gegen die Corona-Massnahmen am 20. Februar 2021 in Wohlen. Andre Albrecht

Diese Woche entschied das Verwaltungsgericht, dass die Entlassung von Markus Häni gerechtfertigt war. Viele Vorwürfe, die die Kantonsschule Wohlen gegenüber dem Lateinlehrer erhoben hatte, liess es zwar nicht gelten: Das Rektorat konnte beispielsweise nicht von ihm verlangen, dass er seinen Maskendispens von einem zweiten Arzt bestätigen lässt.

Aber dass der Corona-Massnahmenkritiker an einer Kundgebung in Wohlen eine flammende Rede hielt und sich dabei explizit als Lehrer an der Kanti zu erkennen gab, obwohl er bereits aufgefordert worden war, seine privaten Ansichten von seinem professionellen Leben zu trennen, liess das Verwaltungsgericht als einen genügenden Verstoss der Treuepflicht gelten, um eine Entlassung zu rechtfertigen.

Das Urteil kommt für Häni nicht überraschend

Der Entscheid ist eine Enttäuschung für Markus Häni. Eine Überraschung aber nicht, wie er gegenüber der AZ sagt: «Das Verwaltungsgericht wird vom Kanton finanziert. Es wird wohl nicht gegen den eigenen Arbeitgeber entscheiden. Im Prinzip ist es Gesinnungsjustiz.» Für ihn sei aufgrund von zuverlässigen Quellen klar, dass das Verwaltungsgericht bereits vor der Anhörung wusste, wie der Prozess ausfallen würde.

Im Übrigen steht er weiterhin zu seiner Meinungsäusserungsfreiheit. Er habe sich stets an alle Massnahmen in der Schule und auch an die in der Abmahnung formulierten Gebote gehalten und bloss ausserhalb seine Meinung geäussert.

Die Abmahnung erhielt er im September 2020, nachdem er den Lehrerinnen und Lehrern der Kanti Wohlen über die Mailadresse der Schule Argumente für das Referendum gegen das Covid-Gesetz versandt hatte. Für Häni keineswegs Propaganda: «Das haben viele Lehrer für andere Anliegen auch gemacht. Im Lehrerzimmer lagen manchmal Unterschriftsbögen für Initiativen. Wenn ich das Mail für eine Klimainitiative versandt hätte, wäre mir das vom Rektor Matthias Angst niemals vorgeworfen worden.»

Das beweise, dass in der Kantonsschule in Bezug auf Corona keine anderen Meinungen geduldet worden seien. Während dieser Zeit sei er massiv unter Druck gesetzt worden. «Ich bin so sehr enttäuscht. Ich habe die Schule geliebt und 15 Jahre dort gearbeitet. Ich habe mich stark für die Schule eingesetzt, kulturelle Anlässe organisiert...» Tatsächlich war Markus Häni viele Jahre Präsident des Kanti Forums, das in der Kantonsschule Wohlen Konzerte organisiert. Zudem sang er über viele Jahre im Kantichor.

«Ich habe mit meinen Schülern nie über Corona gesprochen»

Häni sei umso enttäuschter, als dass der Rektor sogar wenige Tage vor der Kundgebung in Wohlen noch in einem Interview im «Wohler Anzeiger» bekräftigt habe, ein Verfechter der Meinungsäusserungsfreiheit zu sein und ihm einen Auftritt dort explizit erlaubte.

Dass er seiner Vorbildungsfunktion gegenüber seinen Schülerinnen und Schüler nicht gerecht worden sei, kann er ebenfalls nicht nachvollziehen. «Ich habe im Unterricht nie über Corona gesprochen und keinem vorgegeben, was er oder sie machen soll. Es ist aber auch vorbildlich, wenn jemand Sachverhalte kritisch hinterfragt und für seine eigene Meinung einsteht, selbst wenn er in der Minderheit ist.»

Die Entlassung im Februar 2021 hatte einschneidende Folgen für den Lateinlehrer. Er ist nach wie vor arbeitslos und findet an öffentlichen Schulen keine Stelle mehr: «Ich habe über 150 Bewerbungen geschrieben. Ohne Erfolg». Er hat die Hoffnung aufgegeben, jemals wieder an einer öffentlichen Schule unterrichten zu können. Er versucht es jetzt an Privatschulen, hat gar Aussichten auf ein kleines Pensum.

In einer früheren Version schrieben wir, dass die Demonstration gegen die Corona-Massnahmen, an der Markus Häni im Februar 2021 eine Rede hielt, illegal war. Richtig ist, dass diese von den Behörden bewilligt worden war. Wir bitten um Entschuldigung für diesen Fehler.

