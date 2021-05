Coronamassnahmen Ein Grossverteiler wies seine Aargauer Filialleiter an, Sortimentsbeschränkungen im ersten Lockdown zu missachten Läden durften im ersten Lockdown nur noch Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Ein Grossverteiler soll das gezielt missachtet haben. Die Filialleiter seien angewiesen worden, Sortimente nur zu beschränken, wenn die Behörden auftauchen. Raphael Karpf 19.05.2021, 15.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im ersten Lockdown durften Läden nur Güter des täglichen Bedarfs verkaufen. Daran hielten sich nicht alle. Manuela Jans

Über 30-mal waren die Covid-Verordnungen vergangenes Jahr angepasst worden. Läden durften gewisse Dinge nicht mehr verkaufen und nur noch begrenzt Leute hereinlassen, später kam die Maskenpflicht dazu. Coiffeusen durften keine Haare mehr schneiden, später nur mit Schutzkonzepten. Restaurants durften niemanden bewirten, später nur mit Abstand, dann nur vier aufs Mal und schliesslich kamen angepasste Öffnungszeiten dazu.

Kontrolliert wurden die sich ständig ändernden Auflagen von der Polizei. Und in allen Bereichen, die irgendwie mit Lebensmitteln zu tun hatten, wurde sie vom Amt für Verbraucherschutz unterstützt. Damit sollte verhindert werden, dass das Gesundheitswesen nicht zusätzlich mit Lebensmittelvergiftungen belastet wird. 848 Covid-Kontrollen führte das Amt 2020 durch. Das geht aus dem am Mittwoch publizierten Jahresbericht hervor.

Stellte das Amt für Verbraucherschutz Verstösse fest, führte es Nachkontrollen durch. Und gab es dann immer noch Beanstandungen, meldete es diese der Polizei. Die grosse Mehrheit habe sich aber vorbildlich an die Auflagen gehalten, sagt Amtsleiterin Alda Breitenmoser. Bei den 848 Kontrollen hätten gerade einmal bei etwa zwei Prozent der Fälle die Polizei eingeschaltet werden müssen.

Um welchen Grossverteiler es sich handelt, ist unbekannt

Im ersten Lockdown wurden vor allem Läden daraufhin kontrolliert, ob die Sortimentsbeschränkungen eingehalten wurden. Es durften nur noch Güter des täglichen Bedarfs verkauft werden. Das habe zu viel Irritation und unzähligen Rückfragen geführt, heisst es im Jahresbericht. Und weiter:

«Leider gab es auch einen Grossverteiler, der seine Filialleiter im Aargau anwies, auf die Behörden zu warten und erst dann die Sortimente im Laden abzugrenzen.»

Um welchen Grossverteiler es sich dabei handelte, gibt das Amt nicht bekannt. Nach der Kontrolle durch das Amt habe sich die Situation aber gebessert, die Polizei musste nicht eingeschaltet werden.

Nach den ersten Lockerungen Ende April 2020 rückten Tattoo- und Kosmetikstudios, die dem Vollzugsbereich des Amts für Verbraucherschutz unterstellt sind, in den Fokus der Kontrollen. Und ab Mitte Mai schliesslich die Gastronomie, die dann wieder öffnen durfte. Allerdings mit Abstandsregeln (zuerst zwei, später eineinhalb Meter zwischen den Tischen) und eingeschränkten Öffnungszeiten.

Bei diesen Auflagen wurde munter improvisiert. So durften etwa Take-away-Betriebe länger geöffnet haben. In den Verordnungen war aber nicht klar definiert, was als Restaurant und was als Take-away durchging. Darum hätten sich Restaurants je nach eigenem Vorteil einer Bezeichnung zugeordnet, heisst es im Jahresbericht. Und weiter:

«Plötzlich waren Restaurants ab 23 Uhr nur noch Take-aways oder Mahlzeiten-Lieferdienste.»

Und auch die Abstandsregeln liessen Spielraum zu. Wenn der Abstand zwischen den Tischen aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen nicht eingehalten werden konnte, musste er das auch nicht. Diese explizite Ausnahme in der Verordnung sei von den Betrieben oft benutzt worden, um die Abstände nicht einzuhalten.

Dazu schreibt das Amt: «Aus ökonomischer Sicht ist dieses Verhalten der Betriebe konsequent und war absehbar.» Als im Herbst die Viererregel dazu kam, wurde die Ausnahme gestrichen.