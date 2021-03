Corona-Massnahmen Aargauer Hilfspaket wird mehr als verdreifacht: Zulieferer und Betriebe mit grossen Ausfällen sollen stärker unterstützt werden Der Kanton Aargau passt sein Hilfsprogramm für Betriebe, die besonders unter der Pandemie leiden, an. Neu sollen auch Zulieferer von geschlossenen Betrieben sowie Unternehmen mit grossen Verlusten zusätzlich profitieren. Die Kosten würde zu einem grossen Teil der Bund übernehmen. Raphael Karpf 04.03.2021, 15.00 Uhr

Auch Zulieferer von geschlossenen Betrieben wie Restaurants sollen im Aargau neu Fixkostenbeiträge beantragen können.

Severin Bigler

Der Kanton Aargau erweitert sein Hilfspaket für Betriebe, die besonders unter den Massnahmen gegen das Coronavirus leiden. Das gab die Regierung am Donnerstagnachmittag bekannt. «Mit zunehmender Dauer der Coronavirus-Pandemie geraten immer mehr wirtschaftlich gesunde Unternehmen von stark betroffenen Branchen in Schwierigkeiten», schreibt sie in einer Mitteilung. Und weiter: «Es zeigte sich, dass Anpassungen und Erweiterungen des Härtefallprogramms notwendig sind, damit diese Unternehmen die Krise überstehen und ihre Geschäftstätigkeit weiterführen können.»