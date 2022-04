Zuwenig Personal in der Pandemie? Gallati kontert Glarners Kritik

Corona Mangel an Pflegepersonal in der Pandemie: «Nicht jedes Problem lässt sich mit Geld lösen», sagt Gallati zu Glarners Kritik SVP-Präsident Andreas Glarner kritisierte, der Aargau habe in der Krise die Spitalkapazitäten abgebaut und zu wenig gegen den Fachkräftemangel getan. Das lässt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati nicht gelten. Die Spitäler seien stets selber in der Lage gewesen, Personal zu rekrutieren, hält die Regierung zudem fest. Fabian Hägler Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf den Intensivstationen der Aargauer Spitäler – hier im Kantonsspital Baden – wurde während der Pandemie das Personal knapp. Alex Spichale

Während der Pandemie war im Aargau die Auslastung der Intensivbetten ein wichtiges Kriterium für die Einführung von Coronamassnahmen. Wenn eine Überlastung drohte, wurden die Regeln verschärft, so zum Beispiel kurz vor Weihnachten 2020, als der Regierungsrat kurzfristig eine Ladenschliessung im Aargau anordnete.

Dies trug der Regierung und insbesondere SVP-Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati viel Kritik von Wirtschaftsverbänden und rechtsbürgerlichen Politikern ein. Kritisiert wurde insbesondere, der Kanton habe nicht genügend getan, um den knappen Personalbestand auf den Intensivstationen zu erhöhen und die Spitäler hätten während der Pandemie sogar Betten abgebaut.

Glarner kritisiert Bettenabbau – Gallati widerspricht seinem SVP-Kollegen

Andreas Glarner, der Präsident SVP Aargau, kritisierte eine angebliche Bettenreduktion während der Coronapandemie. Severin Bigler

Einer der schärfsten Kritiker war SVP-Kantonalpräsident und -Nationalrat Andreas Glarner. Im Parteimagazin schrieb er Anfang Januar 2022: «Spitalkapazitäten mitten in einer Pandemie abzubauen, ist wie während eines Krieges die Artillerie zu halbieren – kein Mensch mit vollem Verstand würde dies tun.»

Zudem kritisierte Glarner: «Hätte man bei Ausbruch der Pandemie sofort mit dem Ausbilden zusätzlicher Kräfte begonnen und gleichzeitig mittels grosszügiger Prämien verlorene Fachkräfte zurückgeholt, stünden wir nicht vor diesem erneuten Kapazitätsengpass.»

Das lässt Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati nicht gelten – in einem Beitrag in der April-Ausgabe des «SVP aktuell» antwortet er auf Glarners Kritik. Gallati hält fest:

«Die vier Aargauer Spitäler mit Intensivstationen (KSA, KSB, Hirslanden Aarau und Spital Muri) haben ihre Kapazitäten an Intensivbetten zu keinem Zeitpunkt reduziert, sondern im Gegenteil für eine jeweils begrenzte Zeit erweitert.»

Dies sei besonders im April 2020 während der 1. Welle sowie im November und Dezember 2020 während der 2. Welle passiert. Zusätzlich zu den 54 zertifizierten Intensivbetten schufen die vier Spitäler weitere Plätze und erhöhten deren Zahl laut Gallati in der 1. Welle auf 77 und in der 2. Welle auf 62. Der Gesundheitsdirektor schreibt: «So liessen sich Aufwachräume zu Intensivstationen umfunktionieren und zusätzliche, aber nicht zertifizierte, Intensivplätze schaffen.»

SVP-Regierungsrat Jean-Pierre Gallati kontert Kritik seines Parteipräsidenten, in der Pandemie seien Betten abgebaut worden. Alex Spichale / AGR

Das benötigte Personal konnte spitalintern umgeteilt werden, dies vor allem in jener Zeit, als ein vom Bundesrat verordnetes Behandlungsverbot für medizinisch nicht dringende Eingriffe galt. «Läuft der normale Betrieb, wird dieses Personal in den Operationssälen gebraucht», schreibt Gallati. Daher sie es unmöglich, die nicht zertifizierten Plätze langfristig aufrechtzuerhalten.

Markt der Intensivfachkräfte laut Gallati in ganz Europa ausgetrocknet

Auch die zweite Behauptung von Glarner, der sich während der Pandemie unter anderem dafür aussprach, Intensivpersonal mittels Prämien aus dem Ausland anzuwerben, kontert Gallati: «Neues Personal lässt sich nicht einfach per Stelleninserat oder Prämie finden. Das haben die Spitäler schon vor der Pandemie gemerkt.» Der Markt an Intensivfachkräften sei in ganz Europa ausgetrocknet.

Die Spitäler haben laut Gallati Rekrutierungen im In- und Ausland über Personalvermittlungsbüros maximal ausgeschöpft. Er weist darauf hin, dass nicht viele Ärzte oder Pflegefachkräfte gewillt seien, unter den erschwerten Bedingungen zu arbeiten, die auf Intensivstationen herrschten – auch nicht für grosszügige Prämien. Gallati: «Nicht jedes Problem lässt sich mit Geld lösen.»

SVP-Grossrätin Müller-Boder und FDP-Grossrat Schoop kritisieren Kanton

SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder. Alex Spichale

Kurz nach Glarners Kritik legten SVP-Grossrätin Nicole Müller-Boder und FDP-Grossrat Adrian Schoop im Grossen Rat mit einem Vorstoss nach. Gemäss ihrer Interpellation, die am 8. Januar eingereicht wurde, hat sich der Schweizerische Berufsverband für Pflegefachpersonal (SBK) «bereits zu Beginn der Pandemie stark eingebracht und nach Berufsfachleuten gesucht, welche derzeit nicht oder nicht mehr berufstätig sind (z. B. in Folge Mutterschaft, Reduktion Pensum, Pension, etc.)».

Der Verband habe zu Freiwilligenarbeit aufgerufen, um den Kanton bei der Bewältigung der Covid-Krise zu unterstützen. «Auf diesen Aufruf haben sich 97 Personen gemeldet, welche dem Kanton Aargau vom SBK sodann auch gemeldet wurden», schreiben Müller-Boder und Schoop. Sie stellten dem Regierungsrat mehrere kritische Fragen dazu.

Regierungsrat: Keine Liste mit gemeldeten Fachkräften bekannt

Die Regierung hält in ihrer Antwort fest, ihr sei «keine vom Schweizer Berufsverband für Pflegefachpersonal (SBK) gemeldete Liste mit Fachkräften bekannt». Hochqualifizierte Pflegefachpersonen hätten sich in der Regel direkt bei den Spitälern beworben. Diese verfügten über eigene Freiwilligenpools und hätten auch das benötigte Fachpersonal jederzeit selbstständig rekrutiert.

FDP-Grossrat Adrian Schoop. Britta Gut

Der Kanton führte laut Regierungsrat eine eigene Freiwilligenliste, diese enthielt aber «eher wenige Personen mit einer pflegerischen oder paramedizinischen Ausbildung». Viele der Freiwilligen kamen aus dem Gastgewerbe oder der Eventbranche, wie es in der Antwort der Regierung heisst. Die Freiwilligen wurden je nach Fähigkeiten im Contact-Tracing eingesetzt, an den Fahrdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes oder an die Psychiatrischen Dienste Aargau vermittelt.

Die Regierung schreibt weiter, die Freiwilligen-Datenbank sei Mitte August 2020 aus Datenschutzgründen gelöscht worden. Demnach gab es keinen Bedarf mehr für Hilfskräfte rund um die Covid-19-Pandemie und die Freiwilligen standen nach Beendigung des Lockdowns nicht mehr zur Verfügung. Grundsätzlich bewahre der Kanton personenbezogene Daten nur so lange auf, wie dies nötig sei. Im vorliegenden Fall war eine weitere Speicherung laut Regierungsrat nicht mehr erforderlich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen