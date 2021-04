Coronalockerungen Heikle Diskussion: Müssen Pflegeheime ungeimpfte Bewohner nun zwingen, Masken zu tragen? Am nächstem Montag müssen geimpfte und geheilte Pflegheim-Bewohner keine Masken mehr tragen. Das widerspricht dem Diskriminierungsverbot, das bisher hoch gehalten wurde. Auch der Aargauer Pflegheim-Verbandspräsident Andre Rotzetter hat noch offene Fragen. Raphael Karpf 17.04.2021, 05.00 Uhr

Geschäftsführer André Rotzetter (rechts) im Alterszentrum Bruggbach in Frick. Alex Spichale

Altersheimbewohnerinnen und -bewohner, die geimpft sind, oder aber bereits Corona durchgestanden haben, sollen ab Montag keine Masken mehr tragen müssen. Das gab der Bundesrat diesen Mittwoch bekannt. Die Heime sind deren Zuhause, begründete Gesundheitsminister Alain Berset. Dort den ganzen Tag Masken tragen zu müssen, sei hart. Darum gebe es diese Erleichterungen.

Allerdings: So klar wie sich das Ganze anhört, scheint es dann doch noch nicht zu sein. Der Entscheid des Bundesrats ist ein kleiner Paradigmenwechsel. Bisher war immer davon die Rede, dass ungeimpfte und geimpfte Personen gleich behandelt werden müssen. Erstmals soll nun mit geimpften Menschen anders umgegangen werden.

Was ist nun also mit dem Diskriminierungsverbot? Andre Rotzetter, Pflegeheimverbandspräsident und Geschäftsführer zweier Heime in Frick und Laufenburg, hat zumindest noch einige offene Fragen:

«Im Pflegeheim wird es immer jemanden geben, der sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann oder sagt: Ich bin am Ende meines Lebens, ich möchte jetzt dann einmal gehen können und diese Impfung meinem Körper nicht antun.»

André Rotzetter. Alex Spichale

Was ist mit diesen Menschen? Soll man sie zwingen, eine Maske zu tragen? «Hier einen Weg zu finden, der gesellschaftlich akzeptiert ist, ist etwas vom heikelsten», sagt Rotzetter.

Bundesrat soll bis nächste Woche Antworten liefern

Ein Beispiel: Vier Menschen wollen zusammen jassen. Drei sind geimpft, einer nicht. Müssen dann drei keine Maske tragen, der vierte schon, obwohl im Heim eine Herdenimmunität vorhanden ist? Diese Fragen sollen nun noch geklärt werden. Bis Anfang nächste Woche sollten die Details bekannt sein, hofft Rotzetter.

Wobei für ihn persönlich die Sache klar ist: Es sei falsch, von Impfprivilegien zu reden. Stattdessen würden geimpften Menschen wieder ihre Freiheiten zurückgegeben werden.

«Wer sich nicht impft, muss auch zu seinem Schutz Verantwortung übernehmen.»

Je nach Altersheim seien etwa 80 bis 95 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner geimpft, so Rotzetter. Und mobile Teams impfen Neuankömmlinge, die das wünschen, innerhalb von zwei Wochen.

Dass auch geimpftes Personal auf Masken verzichten darf, steht aktuell noch nicht zur Debatte.