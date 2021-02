Corona-Hilfspaket Fixkostenbeiträge: Nach fünf Tagen hat der Kanton Aargau bereits eine Million Franken ausbezahlt Über 600 geschlossene Betriebe im Aargau haben in der ersten Woche, in der dies möglich ist, Fixkostenbeiträge beantragt. Nicht alle Gesuche wurden korrekt gestellt, abgelehnt wurde bisher aber noch kein einziges. Über eine Million Franken hat der Kanton bereits an Unternehmer ausbezahlt. Raphael Karpf 01.02.2021, 18.35 Uhr

Geschlossene Betriebe werden im Aargau mit Fixkostenbeiträgen unterstützt. Bild: Marc Schumacher

Seit einer Woche können Betriebe im Aargau, die geschlossen sind, ein Gesuch für Fixkostenbeiträge stellen. Diese Unterstützungsmassnahme wird offenbar rege in Anspruch genommen: In den ersten fünf Tagen haben bereits 637 Betriebe ein Gesuch gestellt, wie Samuel Helbling, Sprecher des Departements Volkswirtschaft und Inneres, auf Anfrage mitteilt.

Die Gesuche werden rudimentär geprüft: Ist das Unternehmen überhaupt aktiv im Aargau? Stimmt das angegebene Schliessungsdatum mit der vom Kanton verordneten Schliessung überein? Bisher wurden sämtliche Gesuche bewilligt. 1'035’400 Franken wurden in der ersten Woche bis Freitagabend an Betriebe ausbezahlt.

Wirte und Autohändler stellen am meisten Gesuche

Die Hälfte aller Gesuche, rund 300, stammen aus der Gastronomie. Der zweite grosse Block, etwa 150, kommt von Autohändlern und -garagen. Weitere je 50 Gesuche stammen von Fitnesszentren und aus dem Detailhandel. Die restlichen Gesuche verteilen sich auf andere Branchen.

Allerdings erfüllen nicht alle Gesuche die vorgegebenen Kriterien. Zum Teil würden widersprüchliche oder falsche Angaben gemacht, schreibt Helbling. In diesen Fällen muss das Gesuch individuell geprüft werden, was mit einem grossen Aufwand verbunden sei und zu Verzögerungen führen würde. Das System an sich funktioniere aber einwandfrei, so der Sprecher des Volkswirtschaftsdepartements.

Mit den Fixkostenbeiträgen will der Kanton den Unternehmen helfen, die auf behördliche Anordnung hin geschlossen sind. Es profitieren alle Betriebe im Aargau, die seit Anfang November während mindestens 40 Tage geschlossen waren. Der Kanton übernimmt Ausgaben der Unternehmen, die diese nicht einsparen können, auch wenn sie geschlossen sind. Miete, Strom und Versicherungen zum Beispiel.