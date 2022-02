Maskenpflicht in Aargauer Schulen fällt

Corona an Schulen Die Maskenpflicht für Aargauer Schulkinder fällt – viele Lehrpersonen hätten sich mehr Vorsicht gewünscht Der Regierungsrat wartet nicht bis Mitte Monat, um die Lage neu zu beurteilen: Per Montag ist die Maskenpflicht an Primarschulen und auf der Sekundarstufe I aufgehoben. So beurteilt die oberste Aargauer Lehrerin, Kathrin Scholl, den Schritt. Eva Berger Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Schulstart an der Schule in Neuenhof mit Regierungsrat Alex Hürzeler am 9. August 2021. Ab Montag gilt wieder die Regel vom letzten Sommer: Erwachsene tragen in der Schule Maske, die Kinder müssen nicht mehr. Chris Iseli

Am Montag fängt im Westen des Aargaus, aber auch in Leibstadt beispielsweise, nach zwei Wochen Sportferien die Schule wieder an. In Baden und Brugg geht es eine Woche später wieder los, in Frick erst am 27. Februar und in Rheinfelden haben die Sportferien noch gar nicht angefangen. So unterschiedlich die Ferienpläne sind, eines gilt für alle Aargauer Schulen der Primar- und Sekundarstufe I: Die Maskenpflicht ist Geschichte, die letzte grosse Coronamassnahme an den Schulen fällt.

Der Regierungsrat hatte am 27. Januar angekündigt, die Masken per Ende Februar abzuschaffen, er werde jedoch die Lage an den Schulen Mitte Monat neu beurteilen. Im Zuge der Stellungnahme gegenüber dem Bund zur Aufhebung der Schutzmassnahmen habe er die angekündigte Lagebeurteilung aber bereits jetzt vorgenommen, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit.

Epidemiologische Lage erlaubt es

Dabei kam die Regierung zum Schluss: Die günstige Entwicklung in den Spitälern und die hohe Impfquote in der Bevölkerung ermöglichen es, die Schutzmassnahmen an den Schulen und in der ergänzenden Kinderbetreuung sukzessive zu reduzieren. «Deshalb hat der Regierungsrat die Aufhebung der Maskenpflicht für alle Volksschülerinnen und -schüler auf nächsten Montag, 14. Februar, beschlossen», heisst es in der Medienmitteilung.

Die Erwachsenen allerdings, die Lehrpersonen, weiteres Personal der Schulen sowie Besucherinnen und Besucher, müssen in den Schulräumen weiterhin eine Maske tragen. Auch in den Berufsfachschulen und Mittelschulen ist der Schutz noch immer Pflicht. Diese Massnahmen sind durch den Bund vorgegeben – ob und wann sie aufgehoben werden, hängt davon ab, was der Bundesrat nächste Woche entscheiden wird.

Noch während der Weihnachtsferien, als Omikron gerade seinen Zug durch den Aargau begann, hatte der Regierungsrat beschlossen, das repetitive Testen an den Schulen aus Kapazitätsgründen vorläufig einzustellen. Seit Ende Januar wird Klassenquarantäne nur noch in Ausnahmefällen verfügt. Der Bund hat vor einer Woche zudem die Kontaktquarantäne abgeschafft.

Nur noch Hygienemassnahmen

«Die Hygienemassnahmen und die Masken für die Lehrpersonen sind der einzige Schutz, der jetzt noch bleibt», resümiert Kathrin Scholl, Präsidentin des Aargauischen Lehrerinnen- und Lehrerverbands (ALV).

Kathrin Scholl, Präsidentin Lehrerverband Aargau. Michael Wuertenberg

Sie könne den Entscheid des Regierungsrats zur Abschaffung der Maskenpflicht zwar nachvollziehen, begeistert ist sie darob jedoch nicht. Die Schulen machten seit dem Sommer die Erfahrung, dass nach den Ferien die Ansteckungen in die Höhe schnellten. In Anbetracht der epidemiologischen Entwicklung sei es zwar angezeigt, die Massnahmen zurückzufahren, Vorsicht sei aber noch immer angebracht. «Ich hätte mir gewünscht, dass die Maskenpflicht bis Ende Februar beibehalten wird, die Lage erst nach den Ferien neu beurteilt wird», meint die oberste Aargauer Lehrerin deswegen. Massnahmen rasch aufzuheben, sei organisatorisch kein Problem. Sie kurzfristig wieder einzuführen, hingegen schon.

Das sei der Wunsch vieler Lehrpersonen gewesen, schliesslich seien sie ohne Schüler-Masken einem höheren Risiko ausgesetzt als mit. Panik haben die Lehrerinnen und Lehrer deswegen aber auch nicht: «Wir sind optimistischer als auch schon. Ich wäre einfach einen Zacken vorsichtiger», so Scholl.

Lager wieder ohne Einschränkungen möglich

Positiv wertet Kathrin Scholl, dass auch die einschränkenden Regeln für Schullager fallen. Zuletzt galt für diese eine Zertifikats-, respektive Testpflicht. Viele Schulen sind trotzdem ins Skilager gefahren, andere haben es deswegen abgesagt. Jetzt können die Lehrpersonen aber die Planung von Klassenlagern und Schulreisen im Frühling und Sommer angehen. Es sei wichtig, dass gemeinsame Ausflüge und Lager wieder vermehrt stattfinden können. «Das ist klassenbildend und tut den Schülerinnen und Schülern gut», sagt Scholl.

Ob aber die Maskenpflicht für Kinder ein Problem gewesen ist, bezweifelt Kathrin Scholl. Es sei zumindest zu keinem grösseren Zwischenfall deswegen an Aargauer Schulen gekommen.

