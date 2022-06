Neue Ausbildung: Gelten auch TCM-Therapeuten künftig als Ärzte?

Chinesische Medizin Neuer Studiengang in Bad Zurzach soll Weichen für die Traditionelle Chinesische Medizin neu stellen Ab September wird im Aargau ein universitärer Abschluss in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) angeboten. Allerdings wird der Studiengang in den meisten Kantonen noch nicht anerkannt. Längerfristig verfolgt das Institut aber noch ein anderes Ziel: Es will eine neue Berufskategorie erschaffen, um TCM-Leistungen über die Grundversicherung abzurechnen. Livia Häberling Jetzt kommentieren 29.06.2022, 16.42 Uhr

Die Akupunktur gehört zu den wichtigsten Behandlungsmethoden der Traditionellen Chinesischen Medizin. Manuela Jans-Koch

Eine knappe Million Studenten schliessen in ihrer Heimat jährlich ein Studium in Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) ab. Geht es nach der chinesischen Regierung, soll ihr Abschluss in Zukunft auch in der Schweiz anerkannt werden.

Heute ist das nicht der Fall: Wer in China ein TCM-Studium absolviert hat, wird in der Schweiz ohne klassisches Medizinstudium nicht als Arzt anerkannt. Entschädigt werden TCM-Leistungen von der Grundversicherung nur, wenn der behandelnde Arzt nebst der Ausbildung in chinesischer Medizin ein klassisches Medizinstudium mit Facharzttitel vorweisen kann.

Studiengebühren belaufen sich auf 10’000 Franken pro Semester

Die NZZ am Sonntag hat im Frühling 2019 über ein Treffen in Bern berichtet, das im November 2018 stattgefunden hat. Dabei hat eine chinesische Delegation mit Vertretern der Botschaft der Volksrepublik und mehreren Verbänden chinesischer Medizin offenbar Druck auf den Bund gemacht, die Forderungen zur Zulassung chinesischer Ärzte zu erfüllen.

Geleitet hat die chinesische Delegation damals der Arzt Yiming Li, der in Bad Zurzach praktiziert und dort vor rund 20 Jahren die Swiss TCM Academy aufgebaut hat.

Professor Yiming Li, Zentrum für ganzheitliche chinesische Medizin TCM Ming Dao, in seinem Büro in Zurzach, fotografiert Ende Oktober 2008. Frank Reiser

Im Frühling dieses Jahres hat sich die Institution unbenannt, neu heisst sie Swiss TCM Uni. Denn: Yiming Lis Schule ist nicht länger eine Akademie, sondern neuerdings eine universitäre Institution. Als solche wurde sie im Frühjahr 2022 akkreditiert. In einer Medienmitteilung bewirbt die Swiss TCM Uni ihr neues Angebot. Ab September bietet sie Bachelor- und Masterstudiengänge sowie Doktoratsprogramme an. 20 bis maximal 40 Studierende könne man künftig pro Jahrgang aufnehmen, erklärt Sebastian Brändli, Delegierter des Rektors und Mitglied der Hochschulleitung, auf Anfrage. Die Studiengebühren belaufen sich auf 10’000 Franken - pro Semester.

Keine Berufsbewilligung mit Diplomen der Swiss TCM Uni

Auf ihrer Website schreibt die Swiss TCM Uni zum Bachelorstudiengang: «Finden Sie (...) Ihren passenden Einstieg für Ihre persönliche TCM-Laufbahn und halten Sie Ihr Etappenziel immer vor Augen, bereits nach nur drei Jahren Studienzeit als TCM-Therapeut tätig zu sein.»

Was dort hingegen nicht steht: Um eine eigene Praxis zu eröffnen, braucht es in der Mehrheit der Kantone das Eidgenössische Diplom als Naturheilpraktiker/in. Dieses erhält, wer die Höhere Fachprüfung abgelegt hat. Die Abschlüsse der Swiss TCM Uni gelten allerdings bisher nicht als Äquivalent zu den Unterrichtsmodulen und schaffen deshalb keinen Zugang zur Höheren Fachprüfung, wie Beatrice Soldat, Vizepräsidentin des Vereins «Organisationen der Arbeitswelt Alternativmedizin» bestätigt. Inhaltlich habe es bisher keinen Austausch zu den Unterrichtsmodulen gegeben.

Ob Absolventinnen und Absolventen nach ihrem Studium an der Swiss TCM Uni ihre Leistungen über die Zusatzversicherung abrechnen dürfen, ist ebenfalls ungewiss. Dazu müssten die Therapeuten ins ErfahrungsMedizinische Register EMR eingetragen werden.

Ob Eskamed AG, die Betreiberin des Registers, die Ausbildung akzeptiert, ist offen. Auf Nachfrage heisst es: «Die Swiss TCM Uni ist uns bekannt. Es ist allerdings bisher keine Anfrage der TCM Uni beim EMR eingegangen. Daher können wir noch keine Aussage zu deren Bildungsabschlüssen machen.»

Chinesische Ärzte wollen Zugang zur Grundversicherung

Ohnehin dürfte Rektor Yiming Li mit seiner Swiss TCM Uni andere Pläne verfolgen. Hintergrund für das Treffen, das er im November 2018 geleitet hat, ist das Freihandelsabkommen zwischen China und der Schweiz; auch das hat die NZZ am Sonntag damals aufgezeigt. In einem Anhang zum Abkommen steht nämlich, dass die Schweiz China über «mögliche Gesetzesänderungen» informiere, welche die Vergütung von Leistungen chinesischer Ärzte in der Grundversicherung ermöglichten. Möglich wird das, wenn deren Ausbildung in der Schweiz als universitärer Medizinalberuf anerkannt wird. Im Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe eingetragen sind derzeit Ärztinnen, Zahnärzte, Chiropraktikerinnen, Apotheker und Tierärztinnen.

Sebastian Brändli sagt, das Ziel der Swiss TCM Uni sei es, die Traditionelle Chinesische Medizin in der Schweiz als akademische Ausbildung zu etablieren und damit eine neue Berufskategorie zu erschaffen.

Konkret: Die TCM-Absolventinnen und -Absolventen sollen dereinst ins Bundesgesetz über die universitären Medizinalberufe aufgenommen werden. Wäre die neue Berufskategorie im Gesetz verankert, dürfte es auch für chinesische TCM-Ärzte einfacher werden, dass ihr Abschluss in der Schweiz anerkannt wird.

FMH: «Keine Ärzte im Sinne des Medizinstudiums»

Die Schweizerische Ärztevereinigung FMH äussert sich zu den Plänen der Swiss TCM Uni zurückhaltend: «Ob dieser neue Beruf Eingang in das Medizinalberufegesetz findet, ist eine politische Frage welche die FMH nicht beantworten kann», heisst es auf Anfrage. Anzumerken sei jedoch, dass heute beispielsweise auch in der Pflege akademische Ausbildungsgänge mit Masterabschlüssen vorhanden seien, also auch dieser Beruf heute ein akademischer Beruf sein könne, der trotzdem nicht im Medizinalberufegesetz geregelt sei.

Für die ärztliche Versorgung brauche es aber sowohl die schulmedizinische Ausbildung als auch die TCM-Ausbildung als Zusatzausbildung, für die das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) einen Fähigkeitsausweis vergibt, schreibt die FMH.

Die Ausbildung der Swiss TCM Uni entspreche einem neuen Beruf. Deshalb sei wichtig, dass die Absolventin oder der Absolvent dieses Studienganges «dann eben keine Ärztin oder kein Arzt im Sinne des Medizinstudiums» sei: «In Bezug auf das Medizinalberufegesetz wäre dieser neue Beruf eine weitere Ergänzung analog der Chiropraktorinnen und Chiropraktoren oder Apothekerinnen und Apotheker, die ebenfalls als akademische Berufe im Medizinalberufegesetz geregelt sind.»

Wie sich dieser neue Beruf in das Spektrum ärztlicher Tätigkeiten einordnen werde, ob beispielsweise Ärztinnen und Ärzte dieses Studium als zusätzliche Ausbildung absolvieren und eine entsprechende Anerkennung beantragen würden, sei offen.

