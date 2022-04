Chefwechsel Der neue Migros-Aare-Boss Reto Sopranetti: «Ich ticke grundsätzlich anders als Anton Gäumann» Reto Sopranetti war mehr als zehn Jahre in der Geschäftsleitung von Anton Gäumann und Teil seines Systems. Jetzt ist er sein Nachfolger und muss sich abgrenzen. Im Interview spricht er über die grössten Baustellen, die ihm sein Vorgänger hinterlassen hat, steigende Preise und den Rückzug der Migros Aare aus dem Profi-Sport. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Reto Sopranetti setzte sich für das Gespräch mit dieser Zeitung vor ein gigantisches Foto des schwimmenden Migros-Gründers Gottlieb Duttweiler. Zvg

Im Herbst wurde Anton Gäumann als CEO der Migros Aare abgesetzt. Aufgrund von Verstössen gegen interne Regeln. Unter anderem soll er Aufträge an seine Frau nicht gemeldet haben. Anfang April wurde Reto Sopranetti als sein Nachfolger präsentiert. Er ist seit 2010 Geschäftsleitungsmitglied der Migros Aare und war damit Teil des Systems Gäumann.

Herr Sopranetti, warum hat die Migros Aare keinen Mut für einen Neuanfang?

Reto Sopranetti: Das hat sie doch, ich bin kein Gäumann-Klon. Die Situation momentan ist für alle Unternehmen relativ anspruchsvoll, auch für die Migros. Das spricht eher für jemanden, der eine gewisse Sicherheit hat und als oberster Steuermann das Schiff auf Kurs hält, jemand, der im Unternehmen verankert ist, Ruhe und eine gewisse Stabilität garantiert. Ohne deswegen in alte Zeiten zurückzuverfallen, dafür bin ich geistig viel zu modern.

Was heisst das? Was machen Sie anders als Gäumann?

Es ist jetzt wichtig, dass wir auf die Substanz setzen, die da ist. Vor allem auch bei den Menschen. Ich will sie abholen und ihnen helfen, ihr Potenzial zu entwickeln. Ich möchte ihnen den Rahmen geben, innerhalb dessen sie selbstverantwortlich handeln können. Mir schwebt eine Kultur von gemeinsamem, vernetztem Arbeiten vor.

Anton Gäumann musste im November den Sessel räumen. Sein Abgang hallte lange und Reto Sopranetti muss sich nun klar von ihm abgrenzen. Tom Ulrich

Das tönt nach Silicon Valley und nicht nach Schönbühl.

Es ist von dort inspiriert. Als ich vor fünf Jahren erstmals dort war, war es diese Kultur der flachen Hierarchien und des vernetzten Arbeitens, die mich am meisten fasziniert hat. Eine ähnliche Kultur möchte ich auch bei der Migros Aare etablieren.

Das ist eine ziemlich andere Herangehensweise, als Sie sie im Militär erlernt haben. Sie sind wie Anton Gäumann Offizier.

Er war Oberstleutnant, ich Oberleutnant, also ziemlich viel weiter unten. Zudem ticke ich grundsätzlich anders als er.

Wie ticken denn Sie?

Ich bin bodenständig, habe einen sehr guten Zugang zu den Menschen, kann vernetzen, führen, bin ziemlich krisenresistent, belast- und einschätzbar. Neues interessiert mich sehr, nicht in der Theorie, sondern in der Praxis.

Anton Gäumann war vieles davon auch. Aber man sagte ihm nach, dass er sprunghaft sei.

Das möchte ich nicht kommentieren. Anton Gäumann hat diesem Unternehmen auf jeden Fall sehr viel gegeben. Er war ein hervorragender Krisenmanager, hatte extremen Durchhaltewillen und konnte Dinge auch gegen grossen Widerstand durchsetzen. Den Bau des Westsides Bern hat er unter schwierigsten Bedingungen zu einem Abschluss gebracht. Das war eine unglaubliche Leistung.

Und er hat Ihnen ein verunsichertes Unternehmen hinterlassen. Welches sind die grössten Baustellen?

Für uns ist wichtig, dass wir diese Geschichte abschliessen können, sie hat uns belastet. Vor allem auch aufgrund der Mediendynamik.

Die ja ihre Logik hat. Man weiss nicht, was genau vorgefallen ist.

Schauen Sie, was vor zehn Jahren möglich war, ist es heute zum Teil nicht mehr. Wir haben Compliance-Regeln, die eingehalten werden müssen. Es geht da nicht einmal um absichtliche Verfehlungen. Wir haben uns als Geschäftsleitung und Organisation das Ziel gesetzt, diesbezüglich keine Zweifel aufkommen zu lassen, und werden das auch sicherstellen.

Migros-Aare-Boss Anton Gäumann auf der Baustelle in Schönbühl, wo die neue Logistikplattform gebaut wird. Tom Ulrich

Apropos Zweifel: Haben Sie solche nicht beschlichen in Zusammenhang mit Ihrer Strategie?

Wie meinen Sie das?

Sie streben doch die Preisführerschaft an.

Halt, es geht nicht einfach um den Preis. Zuerst kommen Dinge wie Qualität, Nachhaltigkeit, regionale Wertschöpfung, Sortimentsbreite oder Atmosphäre im Laden. Da haben wir unsere Ansprüche und Standards. Diese aber wollen wir mit den tiefst möglichen Preisen erreichen. Wir streben eine Preisleistungsführerschaft an.

Für 2021 bedeutete das, dass Sie die Preise um 2 Prozent gesenkt haben.

Wir sind nicht Shareholdern verpflichtet, sondern unseren Kundinnen und Kunden. Das kommt auch von dem da hinten (dreht sich um und zeigt auf den auf einer Tapete schwimmend abgebildeten Gottlieb Duttweiler) und ihm fühlen wir uns weiter verpflichtet. Zu Gunsten unserer Kundschaft haben wir auf 60 Millionen Franken verzichtet. Wir betrachten das als eine Investition in die Zukunft, in unsere Kundschaft.

Nun aber schiessen viele Preise in die Höhe. Was bedeutet das für die Migros Aare?

Die Minus-Preisspirale ging bis in den März weiter. Aber unterdessen mussten wir gewisse Preise anpassen. Ziel ist es, sie so lange so tief wie möglich zu halten. Aber weitere Preiserhöhungen sind nicht auszuschliessen.

Nicht nur der Preis ist für die Migros zentral, auch die Sortimentsbreite und die Regionalität. Wie hier in der 2020 renovierten Migros in Baden. Alex Spichale

Sie haben zwar zuletzt wieder einen Gewinn aus dem operativen Geschäft erzielen können. Aber diese Gewinne sind im Vergleich zu vor sechs, sieben Jahren um den Faktor 10 geschrumpft.

Ich glaube nicht, dass wir mit einer Ebit-Marge (Anm. d. Red.: operativer Gewinn im Verhältnis zum Umsatz) von 0,2 Prozent zufrieden sein können. Das erzeugt natürlich einen gewissen Druck und liegt ganz klar nicht auf dem Niveau, das wir gerne hätten. Wir haben andere Ambitionen und müssen uns deswegen genau überlegen, wo und wie wir unser Geld einsetzen.

Ist das der Grund, warum die Investitionen von 500 Millionen 2015 auf zuletzt knapp 200 Millionen geschrumpft sind?

Achtung, da muss man aufpassen. Wir haben früher noch grosse Zukäufe getätigt, insbesondere im Immobilienbereich. Das war die Zeit, als alle auf grosse Einkaufszentren setzten. Doch diese Zeiten sind vorbei, deswegen überprüfen wir auch unser Portfolio und eruieren, ob die Migros Aare für die Immobilien die beste Eigentümerin ist oder ob ein anderer Eigentümer geeigneter wäre. Die Kundinnen und Kunden werden weiterhin merken, wo wir investieren. Zum Beispiel beim grossen Umbau in Reinach.

Auch beim Sponsoring im Profi-Sport hat die Migros Aare einen Gang zurückgeschaltet. Ziemlich abrupt, wenn man den Aussagen zum Beispiel von Rolf Bachmann, operativem Leiter beim SC Bern, glauben darf. Er sprach von einem Schock.

Ein Bild, das schon bald Geschichte ist: Die Logos von Westside (Helm) und SportXX (Brust) verschwinden Ende diese Saison. Claudio De Capitani / freshfocus

Das passierte nicht von heute auf morgen. So überrascht, wie geschrieben wurde, können die Vereine kaum gewesen sein. Wir haben schon rund ein Jahr im Voraus angekündigt, dass wir uns zurückziehen werden und die Verträge per Ende Saison 2021/22 auslaufen lassen. Und vereinzelt haben wir Verträge sogar wegen der Pandemie verlängert, damit die Vereine nicht mitten in der Krise einen Sponsor verlieren. Zudem bleiben wir im Breitensport nach wie vor sehr aktiv.

Zur Person Reto Sopranetti – CEO Migros Aare Seine Vorfahren wanderten im letzten Jahrhundert aus Norditalien ein. Sopranetti selbst spricht aber kein Italienisch, sondern Berndeutsch. Schon sein Vater hätte die Sprache nicht mehr beherrscht. Er ist mit einer Türkin verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und lebt in Aeschi bei Spiez. Bevor er 1995 zur Migros Aare stiess, war er insbesondere für das Schweizerische Rote Kreuz tätig. Eine Management-Ausbildung an der Migros-Klubschule brachte ihn mit seinem heutigen Arbeitgeber in Berührung. «Da war für mich klar, dass ich in die Migros will. Egal, in welcher Funktion», sagt er rückblickend.

Sie beenden auch die Engagements bei YB, EHC Biel und den SCL Tigers. Hat dieser Strategiewechsel mit dem Abgang des sportbegeisterten Anton Gäumann zu tun?

Nein, dieser Prozess hat schon vorher angefangen und hängt mit unserer Ausrichtung auf die Sponsoringstrategie des Migros-Genossenschaftsbundes zusammen. Wir fokussieren auf Schwingen, Volksläufe und Festivals. Die vierte Säule sind regionale Sponsorings im Breitensport.

An Volksläufen wird die Migros Aare auch künftig präsent sein. Zvg

Die Investitionen sind runter, beim Sponsoring werden Abstriche gemacht und Sie müssen weiter sparen. Wo machen Sie das?

Da passiert vieles auf Stufe Gesamtunternehmen, also beim Genossenschaftsbund. Es kommt zu einer gewissen Fokussierung. Die Fachmärkte wurden jetzt schon mal zentral zusammengeschlossen. Auch in der Logistik haben wir sicherlich Potenzial. Wir bauen ja gerade in Schönbühl eine neue Logistikplattform. Da werden wir vieles automatisieren, was Kosten einspart. Auch werden wir mit besserer Nutzung unserer Daten auch sämtliche Prozesse optimieren können.

Ein weiteres gigantisches Bauprojekt, das unter Anton Gäumann in Angriff genommen wurde und bis circa 2025 fertiggestellt sein sollte: die neue Logistikplattform in Schönbühl. Ramon Lehmann

Ob Zentralisierung oder Automatisierung: Es geht vor allem über das Einsparen von Personal.

Das stimmt nur bedingt. Es finden Umlagerungen statt. In gewissen Bereichen gibt es weniger Jobs, dafür entstehen in anderen neue. Aber ja, wir haben heute leicht weniger Mitarbeitende als noch vor ein paar Jahren. Trotzdem sind wir noch immer der grösste Arbeitgeber in der Region.

