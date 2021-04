Cedric Meyer Nach drei Jahren: Aargauer Jugendparlament hat neuen Präsidenten An der digitalen Generalversammlung vom vergangenen Samstag wählten die Mitglieder des Aargauer Jugendparlaments einen neuen Präsidenten. Der Rheinfelder Cedric Meyer übernimmt das Amt von Samuel Hasler. 26.04.2021, 11.29 Uhr

Präsidiumsübergabe mit Samuel Hasler (links) und Cedric Meyer. zVg

Nach drei Jahren übergibt Samuel Hasler das Amt des Präsidenten an seinen Nachfolger Cedric Meyer, wie es in einer Mitteilung des Jugendparlaments Aargau heisst. Meyer ist 19 Jahre alt, wohnt in Rheinfelden und ist der erste Fricktaler, der dieses Amt bekleiden darf. Er ist auch Vizepräsident der SVP Bezirk Rheinfelden und sitzt im Vorstand der SVP Stadt Rheinfelden.