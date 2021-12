Carreisen Keine 10 statt fast 300 Fahrten – dabei lief das Geschäft mit Weihnachtsmarktreisen im Oktober so gut an Zwei der grössten privaten Busunternehmen der Schweiz kommen aus dem Aargau. Eurobus und Twerenbold beklagen die Absage der wichtigsten Weihnachtsmärkte. Das Geschäft lief zwar im Herbst gut an, aber Corona machte beiden einen dicken Strich durch die Rechnung. Sébastian Lavoyer Jetzt kommentieren 20.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Geschlossene Stände am Weihnachtsmarkt in München. Er wurde Mitte November abgesagt. Sven Hoppe / dpa

Die Weihnachtsreisen-Bilanz, die Daniel Dicke zieht, ist ernüchternd. Er ist Geschäftsführer Pauschalreisen bei Eurobus, dem mit 600 Mitarbeitenden grössten privaten Busunternehmen der Schweiz. Rund 40 Destinationen fuhr Eurobus in den Jahren vor Corona an. Die allermeisten im benachbarten Ausland, insbesondere in Deutschland und Österreich, aber vereinzelt auch in Belgien, Holland und Italien. 200 Abfahrten verzeichneten sie, mehrere tausend Busreisende. In diesem Jahr führten sie genau eine Reise durch. An den Weihnachtsmarkt in Montreux. 1 statt 200 Abfahrten – das Geschäft ein Opfer des wiederaufkeimenden Virus.

Dabei hat noch vor zwei Monaten alles so gut ausgesehen. «Wir waren ein bisschen überrascht, wie gut die Nachfrage im Oktober war, als wir die Reisen ausschrieben und bewarben», sagt Dicke. Das war vor Omrikon, die Fallzahlen waren deutlich tiefer, die Planungssicherheit vermeintlich ein bisschen grösser. Reisen war gerade wieder ein bisschen weniger umständlich geworden. Dicke: «Wir hätten sicher 30 bis 40 Busse füllen können.» Aber mit steigendem R-Wert sank die Hoffnung. Österreich ging Ende November in den Lockdown, ringsum wurden die Reise- und Veranstaltungsvorschriften verschärft. Dicke ernüchtert:

«Letztlich wurden alle für uns relevanten Weihnachtsmärkte abgesagt.»

Stuttgart, München, Freiburg im Breisgau, Salzburg oder Augsburg – nichts ging mehr. Und Dicke musste mit seinem Team zig Reisen abblasen. Weit über 1000 Rückerstattungen liegen hinter ihnen. Vereinzelt stecken sie noch in Verhandlungen mit Hotels, die sich gegen eine kostenlose Stornierung sträuben. Die stellen sich auf den Standpunkt, dass bloss der Weihnachtsmarkt abgesagt, die Grenzen und das Hotel jedoch offen seien. Davon kriegt die Kundschaft in der Schweiz freilich nichts mit. Dicke: «Wer eine Rückerstattung wünscht, kriegt sie auch von uns.» Im für Eurobus schlimmsten Fall müssten sie dann noch die Hotelrechnungen begleichen.

Im Herbst «herrschte Aufbruchstimmung», der Vorverkauf lief wie am Schnürchen

Es ist ein Frust. Rund acht Personen hätten mehrere Monate investiert, um die Reisen zu organisieren. Hotels gesucht, Broschüren gestaltet und gedruckt, Werbung gemacht – alles für die Katz. Die Chauffeure könnten sie als ÖV-Anbieter alternativ zum Glück auch dort einsetzen. «Zum Glück sind wir breit aufgestellt», sagt Dicke. Trotzdem schmerzt die Bilanz. Das Weihnachtsgeschäft wäre für sie wichtig. Jetzt sei Kurzarbeit wieder ein Thema, so Dicke. Für den Sommer aber ist er optimistisch.

Die Bilanz von Twerenbold fällt ähnlich ernüchternd aus wie jene von Eurobus. Der zweitgrösste Busreisen-Anbieter (100 Mitarbeitende, 68 Busse) des Kantons konnte zwar ein paar Fahrten mehr durchführen, aber unter dem Strich bleibt die Ausbeute ein Klacks im Vergleich zu den letzten Jahren. Im Herbst, da «herrschte Aufbruchstimmung», wie Marketingchefin Lisa Sperger sagt. Der Vorverkauf sei sehr gut gelaufen. Aber dann begann das Virus rascher zu zirkulieren und es hagelte Absagen.

Weihnachtsmarktreisen sprechen alle an – das macht sie interessant

In den Jahren vor Corona hätten sie 10 bis 12 Destinationen angefahren mit insgesamt rund 90 Abfahrten. Dresden, Nürnberg, Augsburg, München, Stuttgart oder Salzburg in Österreich – all diese Märkte wurden abgeblasen. Einzig die Weihnachtsmärkte in Bozen, Brixen, Meran und Sterzing (alle im Südtirol) wurden durchgeführt und auch angefahren von Twerenbold. «Immerhin konnten wir so acht Weihnachtsmarktfahrten ins Südtirol durchführen», bilanziert Sperger.

Umsatzmässig sei das Geschäft mit den Weihnachtsmarktfahrten zwar nicht von allzu grosser Bedeutung für Twerenbold. Aber, so Sperger: «Es ist für uns eine interessante Reiseart, weil sie nicht nur den Stammgast anspricht, sondern auch beim jüngeren Publikum sehr beliebt ist.» Das Publikum sei bunt gemischt: Ehepaare, Grosseltern und Enkel, beste Freundinnen. Aber schon zum zweiten Mal in Folge fällt dieses Geschäft nun weg. Ob und welchen Einfluss das auf die zukünftige Nachfrage hat, wird sich weisen.

Die Tatsache, dass die Nachfrage dieses Jahr eigentlich überraschend gut gewesen wäre, stimmt beide Aargauer Busunternehmen positiv. Den Blick in die Glaskugel scheuen sie trotzdem. Zu neblig das Bild, zu durchzogen die Erfahrung dieses Jahr, wo man doch schon gemeint hat, das Schlimmste liege hinter uns.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen