Strafbefehl, Busse, Gebühr: Verkehrsdelikte können teuer kommen

Busse, Strafbefehl, Gebühr Innerorts 16 km/h zu schnell fahren, kann über 1000 Franken teuer werden – Verkehrsanwalt: «Gebühren sind eine Frechheit» Wer innerorts 16 km/h zu schnell fährt und geblitzt wird, kassiert eine Busse und einen Strafbefehl. Dazu kommt eine Verwarnung des Strassenverkehrsamts. Alles zusammen kostet schnell über 1100 Franken. Und so läppern sich die Kosten zusammen. Das ist einem Leser passiert, der sich masslos ärgert. Mathias Küng 1 Kommentar 03.02.2022, 05.00 Uhr

Letzte Woche stellte die AZ einen politischen Vorstoss vor, in dem drei Grossräte bei tiefen Bussen tiefere Strafbefehlsgebühren fordern. Ihre Kritik lautet, die Gebühr sei ja höher als die Busse selbst. Da fehle die Verhältnismässigkeit. Ein Beispiel: Bei einer Busse von 400 Franken beträgt die Strafbefehlsgebühr 500 Franken, es kommen also 900 Franken zusammen.

Auf den Artikel hin meldete sich ein Leser bei der AZ. Er habe mehr bezahlen müssen. Er fuhr 16 km/h zu schnell innerorts, noch deutlich vor der 80-km/h-Tafel und musste dafür nebst 400 Franken Busse und 500 Franken Strafbefehlsgebühr noch für eine Verfügung des Strassenverkehrsamts 220 Franken und Polizeikosten von fast 30 Franken bezahlen. Alles zusammen kostete ihn die Geschwindigkeitsübertretung also über 1100 Franken.

Tatsächlich kommt bei Strassenverkehrsdelikten – sei es eine Tempoüberschreitung oder Fahren unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss – zu Busse und Strafbefehl seitens der Strafbehörde in der Regel eine Administrativmassnahme dazu.

Die Strafbehörde lässt die Unterlagen dem Strassenverkehrsamt zukommen, das dann seinerseits ein Verfahren eröffnet. Laut Pascal Di Marco, Rechtsanwalt und Sektionsleiter Administrativmassnahmen beim Strassenverkehrsamt (StVA) in Schafisheim, können es bei einem Verkehrsdelikt im Einzelfall sogar drei Verfahren werden.

Unter Umständen kommt ein Zivilverfahren dazu

Erstens eben ein Strafverfahren; zweitens ein Administrativverfahren, das laut gesetzgeberischem Willen erzieherisch auf die Person einwirken will, die ein Strassenverkehrsdelikt begangen hat; und drittens löst es ein Zivilverfahren aus, sofern es darum geht, Schadensausgleiche zu regulieren, was bei Unfällen mit Sach- und/oder Körperschäden der Fall ist. Dieses Verfahren kommt bei schlichten Geschwindigkeitsübertretungen natürlich nicht vor, betont Jurist Di Marco.

Wie also kam es in unserem Fall des Lesers konkret zu den zusätzlichen Kosten des Strassenverkehrsamtes?

Eine Gebühr von 220 Franken wird jeweils für schlichte Verwarnungen erhoben, sagt Di Marco. Im Fall eines Führerausweis-Warnentzugs beträgt die Gebühr 260 Franken.

Ein Beispiel: Ist ein Automobilist innerorts nach Abzug der Toleranz immer noch 21 km/h zu schnell, hat dies automatisch einen Führerausweisentzug von einem Monat zur Folge. Je nach Aufwand im Verfahren gebe es aber Abstufungen, sagt Di Marco. Maximal könne das Strassenverkehrsamt in einem Fall bis 800 Franken verlangen.

Warum so hohe Gebühren für einen Normbrief?

Aber wie kommt man auf einen derart hohen Betrag, muss das Strassenverkehrsamt doch «nur» einen Brief verschicken? Bei den erstgenannten Beträgen handle es sich um eine Mischrechnung, sagt er: «Es gibt einfache, aber auch komplexe Fälle. In jedem Fall müssen wir die Rapporte der Strafbehörde studieren, allenfalls für den definitiven Bussenentscheid nachfragen, eine Adressabklärung machen, wenn die Wohnsituation unklar ist oder jemand zum Beispiel gezügelt und die neue Adresse noch nicht gemeldet hat.»

Dazu kommen laut Di Marco Abklärungen der Fahreignung, zum Beispiel wenn jemand nicht nur zu schnell, sondern unter Drogeneinfluss fährt etc. Je nach verkehrlicher Vorgeschichte sei abzuklären, welche weiteren Massnahmen zu ergreifen seien. Das Ausstellen und Gegenlesen der Verfügung selbst beanspruche etwa eine Stunde Zeit.

Doch wohin fliessen die Einnahmen aus diesen Verfahren, in die Strassenkasse? Laut Di Marco sind diese Verfahren im Durchschnitt nicht kostendeckend. Das Geld selbst gehe in die allgemeine Kantonskasse.

«Busse geht in Ordnung, Gebühren sind eine Frechheit»

Was sagt ein Anwalt, der auf Strassenverkehrsdelikte spezialisiert ist, dazu? Willy Bolliger, Rechtsanwalt in Baden, verweist darauf, dass der Automobilist mit 16 km/h zu schnell (nach Abzug der Toleranz) «leider» nicht mehr unter die Voraussetzungen der Ordnungsbussenverordnung fällt. Bis 15 km/h zu schnell gibt es eine «geringe» Busse von 250 Franken (ohne weitere Kosten).

Wenn der Autofahrer aber innerorts mit 16 km/h (nach Abzug der Toleranz) gemessen wurde, gilt die Ordnungsbussenverordnung nicht mehr, und es kommen die Strafbefehlsweisungen des Kantons zur Anwendung: In diesem Fall gibt es Bussen ab 400 Franken und diverse Kosten (Strafbefehlskosten, Polizeikosten etc.).

Was sagt Bolliger zu deren Höhe?

«Die Busse geht in Ordnung, die Gebühren der aargauischen Behörden aber sind meines Erachtens eine Frechheit.»

«Ich begrüsse den Vorstoss der drei Grossräte, die verlangen, dass bei geringen Vergehen die Strafbefehlsgebühr tiefer sein muss als die Busse selbst. Diese Grossräte haben das Problem erkannt. Wenn bei 400 Franken Busse bei einer «banalen» Geschwindigkeitsübertretung die Gebühren fast doppelt so hoch sind, dann stimmt etwas nicht!»

Straf- und Administrativverfahren zusammenlegen?

In Deutschland führt in so einem Fall lediglich eine Stelle das Verfahren durch. Könnte das im Sinne der Effizienz und tieferer Kosten nicht auch in der Schweiz Sinn machen? Da ist Willy Bolliger zurückhaltend. Ob man Ausweisentzugsverfahren und Strafsachen gemäss Strassenverkehrsgesetz zusammenlegen soll, sei diskutabel, sagt er.

So könnte ein Strafrichter eine Gesamtstrafe (Busse und zum Beispiel einen Monat Ausweisentzug) verfügen. Das wäre ein Vorteil, so Bolliger, aber: «Die Strassenverkehrsämter sind Profis und haben die Übersicht, wie man Ausweise (im gesamten Kanton) entziehen muss. Dem Richter fehlt dieses Wissen. Da müsste man stark nachschulen.» Jeder Richter im Bezirk würde dann seine «eigene» Praxis haben, was undurchsichtig und im Gesamtvergleich zu grossen Ungerechtigkeiten führen würde, so Bolliger: «Daher sollte man – wohl oder übel – das bisherige System nicht ändern.»

Statistik 4747 Verwarnungen, vorab wegen Geschwindigkeit Verwarnungen des Strassenverkehrsamts sind nicht selten. 2020 (die Zahlen für 2021 liegen noch nicht vor) wurden allein im Aargau deswegen 4747 Verwarnungen ausgesprochen. 317 davon gingen an Inhaber ausländischer und zehn an Inhaber von Lernfahrausweisen. Hauptsächlicher Grund für eine Verwarnung ist zu hohe Geschwindigkeit (2883). In 466 Fällen war der Grund Unaufmerksamkeit, es folgt Missachten des Vortritts (394), Angetrunkenheit (365), Ablenkung wie etwa Essen, Telefonieren (225). Zudem gab es 6575 Führerausweisentzüge, wovon 302 Lernfahrausweise.

1 Kommentar Martin Hächler vor 24 Minuten Wäre er nicht zu schnell gefahren, müsste er sich nicht masslos ärgern. Hm gerade ein Anwalt muss sich nicht übr Gebühren auslassen, deren Tarife sind auch absolut überhöht. Alle Kommentare anzeigen