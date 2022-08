Hund stirbt in Burg nach Schussverletzung

In Burg ist ein Hund angeschossen worden. Ein Tierarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Am Mittwochabend wurde in Burg ein Hund durch einen Schuss tödlich verletzt. Für die betroffene Familie war das ein Schock. Nun zeigt der Täter Reue.

ArgoviaToday Aktualisiert 04.08.2022, 20.01 Uhr