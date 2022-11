Aargauer Nationalrätinnen: Wie geht es weiter im Bundesrat?

Bundesratsvakanzen Wer soll welches Departement übernehmen? Das erwarten Aargauer Parlamentarierinnen im Bundeshaus Zwei Vakanzen im Bundesrat aufs Mal eröffnen viele Möglichkeiten bei der personellen Neubesetzung, aber auch bei der Departementsverteilung. Was erwarten Aargauer Vertreterinnen der grossen Fraktionen im Bundeshaus? Mathias Küng Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Nach Ueli Maurer geht jetzt auch Simonetta Sommaruga (im Bild vom 11. Dezember 2019 vorn auf der Treppe mit Ehemann Lukas Hartmann). Wer folgt auf Maurer und Sommaruga? Anthony Anex / KEYSTONE

Soll die SP Simonetta Sommarugas Departement Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) verteidigen? Und soll die SVP das Finanzministerium behalten? Oder welche Partei sollte die Chance nutzen, sich eines dieser Schlüsseldepartemente zu angeln?

Bisher musste immer wieder der oder die letztgewählte Neue das ungeliebte Verteidigungsdepartement VBS übernehmen – und gab es bei nächstbester Gelegenheit wieder ab. Wäre das eine Chance für Viola Amherd (Mitte), die sich nach der Wahl in den Bundesrat schwer damit getan hat, das VBS zu übernehmen, das lange von ihrer Parteikollegin Doris Leuthard geführte Uvek zurückzuholen?

Marianne Binder: Das VBS ist jetzt selbst ein Schlüsseldepartement

Für die Aargauer Mitte-Präsidentin und Nationalrätin Marianne Binder steht fest, dass das VBS unterdessen ein Schlüsseldepartement geworden ist. Das habe mit der Persönlichkeit der Vorsteherin zu tun, aber auch mit der neuen sicherheitspolitischen Lage in Europa nach dem Überfall auf die Ukraine. Binder: «Viola Amherd leistet eine hervorragende Arbeit im Dienste unserer Sicherheit und der Armee. Sie hat schwierige Rüstungsvorlagen gewonnen und das Parlament überzeugt, dass die Armee mehr Ressourcen braucht, um ihren Verfassungsauftrag zu erfüllen.»

Marianne Binder, Die Mitte. Alex Spichale / AGR

Das müsse man ihr erst einmal nachmachen. Binder: «Ich persönlich freue mich natürlich, die erste Verteidigungsministerin der Schweiz in unseren Reihen zu haben, aber selbstverständlich ist Viola Amherd auch für andere Departemente bestens geeignet. Solche Entscheide obliegen mir nicht.»

Und was soll mit den vakanten Departementen geschehen? Soll das Finanzdepartement in bürgerlicher Hand bleiben? Binder findet, grundsätzlich gebe es für kein Lager ein Abonnement auf die Finanzen: «Aber vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn auch die Linke sich um eine umsichtige Finanzpolitik bemühen muss.» Binder denkt da an die Basler SP-Ständerätin und frühere Finanzdirektorin Eva Herzog. «Ihr ist das ja in ihrem Kanton sehr gut gelungen.»

Im Übrigen ist Binder überrascht, dass die Grünen freiwillig auf ihren Sitzanspruch im linken Lager verzichten. «Wann, wenn nicht jetzt?», fragt sie. Die Rechnung sei einfach. «Die SVP hat mit ihren knapp 26 Prozent Wähleranteil einen Anspruch auf zwei Sitze. Das linke Lager, SP und Grüne mit 30 Prozent ebenfalls. Damit ist der Kuchen an den Polen verteilt. Drei Sitze im linken Lager entsprächen einem Wähleranteil von beinahe 45 Prozent. Das ist rein arithmetisch eindeutig zu viel.»

Irène Kälin: Mitte-Links hat Anspruch auf vier Bundesratssitze

Das sieht die grüne Nationalrätin und derzeitige Nationalratspräsidentin Irène Kälin ganz anders: «Ich trage unseren Fraktionsentscheid voll mit, den frei werdenden SP-Sitz nicht anzugreifen. Bei den Gesamterneuerungswahlen werden wir aber antreten. Rein rechnerisch ist derzeit die FDP mit zwei Sitzen am meisten übervertreten», macht sie klar.

Die grüne Nationalrätin Irène Kälin ist dieses Jahr Nationalratspräsidentin. Chris Iseli / AGR

Sie findet, dass das Mitte-links-Lager über vier der sieben Bundesratssitze verfügen soll: «Im Wissen darum, dass bei sieben Bundesratssitzen immer eine Partei etwas über- und eine etwas untervertreten ist, ist der Wille der Wählerinnen und Wähler nicht richtig abgebildet, wenn SP und Grüne zusammen nur zwei Sitze haben.»

Welche Partei soll denn die beiden frei werdenden Schlüsseldepartemente besetzen? Es sei noch nicht mal klar, wer überhaupt kandidiere, gibt Kälin zu bedenken. Das sei auch nicht primär eine Frage der Parteifarbe, sondern der Kompetenz der gewählten Bundesrätinnen und Bundesräte: «Ich habe das Vertrauen, dass sie die Departemente im neuen Bundesratsgremium nach bestem Wissen und Gewissen verteilen.»

Sollte es zu einer grösseren Rochade kommen, fände Kälin, dem von Ignazio Cassis geführten Aussendepartement täte aufgrund des blockierten Europadossiers neuer Schub gut. Sorge bereiten würde ihr, «wie ein SVP-Bundesrat im Uvek agieren würde, ob er den Druck seiner Partei in der Klimapolitik aushielte und genug zum unabdingbar wichtigen Schutz des Klimas täte.»

Gar kein Problem hat sie damit, dass die SP-Spitze so rasch klargemacht hat, mit zwei Frauen antreten zu wollen: «Das ist ein richtiges Zeichen für eine angemessene Vertretung der Geschlechter, auch wenn dadurch das Feld möglicher Kandidierender kleiner wird.» Die Kandidatinnen dürfen für Kälin gern auch aus der Romandie oder dem Tessin kommen: «Die lateinische Schweiz darf im Bundesrat ruhig einmal in der Mehrheit sein.»

Martina Bircher: SP soll die Suppe selbst auslöffeln

Martina Bircher, Nationalrätin SVP. Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Wir stehen mitten in einer Energiekrise, und Simonetta Sommaruga ist Teil davon», sagt SVP-Nationalrätin Martina Bircher. Dass Sommaruga jetzt gehe, sei aus persönlichen Gründen nachvollziehbar, aber sehr unglücklich. «Sie hinterlässt nur Baustellen, ich hätte es richtig gefunden, wenn sie erst ihre Hausaufgaben gemacht hätte», kritisiert Bircher. Eigentlich müsste die SP «diese Suppe, die sie unserem Land eingebrockt hat, selbst auslöffeln», findet sie.

«Ich frage mich aber, ob sich in der SP jemand fände, der über den eigenen Schatten springt und den KKW-Ausstieg rückgängig machen würde.» Darauf angesprochen, dass die Stimmbevölkerung die Energiestrategie gutgeheissen hat, sagt Bircher: «Ja, aber dies beruhte auf falschen Versprechungen, die man damals der Bevölkerung gemacht hat. die EU sieht Kernkraft als grüne Energie, Frankreich setzt darauf, Polen steigt grad von Kohle auf Atom um. Ich bin sicher, dass der Entscheid in der Schweiz heute anders ausfallen würde.» Deshalb fände sie es letztlich doch besser, wenn das Uvek in bürgerliche Hände zurückkäme.

Dass die SP den Kreis der möglichen Kandidierenden auf Frauen eingeschränkt hat, versteht Bircher nicht: «Das Kriterium muss doch sein, ob jemand – ob Mann oder Frau – befähigt für das Amt ist. Als Mann würde ich mich in der SP langsam richtig diskriminiert fühlen.»

Yvonne Feri: Ich ziehe den Hut vor Simonetta Sommarugas Entscheid

Die Kritik von Martina Bircher an Simonetta Sommaruga weist die Aargauer SP-Nationalrätin Yvonne Feri entschieden zurück: «Den Atomausstieg hat nicht sie, sondern CVP-Bundesrätin Doris Leuthard aufgegleist. Aber natürlich finden wir diesen völlig richtig. Eine Abstimmung würde uns auch heute wieder recht geben. Die Stromzukunft heisst ganz klar Wasserkraft und neue erneuerbare Energien.»

SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Valentin Hehli / ARG

Im Übrigen habe Sommaruga vorausschauend alternative, umweltfreundliche Energiebeschaffung forciert und in der jetzigen Krise entschlossen, richtig und rasch gehandelt. Feri hofft denn auch, dass die SP dieses Schlüsseldepartement halten kann.

Sie zieht den Hut tief vor Simonetta Sommaruga, «dass sie nach einem derart schweren Schicksalsschlag diesen Entscheid getroffen hat. Auch das zeigt, welch starke Persönlichkeit sie ist. Für sie stimmt es so, das hat nichts mit ihrem Departement zu tun.» Ansonsten höre man, dass Alain Berset über einen möglichen Wechsel ins Finanzdepartement nachdenke, «das wäre eine gute Wahl», so Feri.

Maja Riniker: Finanzen sollen in bürgerlicher Hand bleiben

FDP-Nationalrätin Maja Riniker verweist darauf, dass am Tag der Departementsverteilung die Bisherigen aufgrund des Anciennitätsprinzips den Vorrang haben. Sie hat einen grossen Wunsch: «Dass eine bzw. einer der vier bisherigen Bürgerlichen das Finanzdepartement übernimmt, sodass es in bürgerlichen Händen bleibt.» Und wer soll es sein?

Maja Riniker, Nationalrätin FDP. Alex Spichale / AGR

Justizministerin Karin Keller-Sutter (FDP) habe sich schon wiederholt pointiert und sehr kompetent zu finanzpolitischen Fragen geäussert, sagt Riniker, und weiter: «Wir stehen nach Corona und aufgrund der weltweiten wirtschaftlichen Turbulenzen aufgrund des Ukrainekriegs vor enormen finanziellen Herausforderungen. Da braucht es jemanden mit Erfahrung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Frau Keller-Sutter das liegt.»

Auch im Uvek sähe Riniker gern wieder eine bürgerliche Hand: «Wir brauchen dringend mehrheitsfähige Lösungen. Da wäre jemand aus der bürgerlichen Mitte prädestiniert, um Mehrheiten zu schaffen.» Spricht Riniker von Viola Amherd? Diese Frage bringt die Freisinnige in einen Clinch. Amherd agiere im VBS hervorragend, lobt die Sicherheitspolitikerin Riniker die Verteidigungsministerin, deren Departement massiv an Bedeutung gewonnen habe.

Auf jeden Fall richtig findet es Riniker, wenn bei den Ersatzwahlen im Dezember die geltende Zauberformel (2 SVP, 2 SP, 2 FDP, 1 Mitte) nicht angegriffen wird: Sie sieht es anders als Irene Kälin, die vier Sitze für Mitte-Links möchte, und ist überzeugt, «dass die aktuelle Zusammensetzung des Bundesrats den aktuellen Wählerwillen bestmöglich wiedergibt.»

